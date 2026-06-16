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¿Una ruptura total o estrategia de desgaste? Esto es lo que ocurre entre Morena y el magisterio en México

¿Una ruptura total o estrategia de desgaste? Esto es lo que ocurre entre Morena y el magisterio en México

Sputnik Mundo

La alianza política entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parece... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció desde la semana pasada que las demandas laborales de los maestros serían negociadas directamente con ellos y ya no a través de organizaciones sindicales, a las que acusó de intentar revivir viejas prácticas de corrupción y charrismo sindical.Lo anterior, luego del plantón que instaló la CNTE en el Zócalo capitalino días antes de la inauguración del Mundial de Fútbol, y en el marco de la organización de los Fan Fest donde se transmiten en vivo los partidos de la justa mundialista.Luego de que la representación gremial anunció que mantendría las movilizaciones hasta ver cumplidas sus demandas, Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal ya no mantendría mesas de trabajo con los líderes de la CNTE y, en cambio, consultaría directamente al magisterio."El Gobierno ya dio sus propuestas, incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Ahí están las [iniciativas] y vamos en agosto a la consulta escuela por escuelas para acordar qué cambios debe tener la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), directamente con los maestros de todo el país", señaló en conferencia de prensa.Esto pone pausa a la interlocución con una de las agrupaciones que más respaldo dio a Morena en sus años de formación y, sobre todo, a un grupo político que fue apoyado y reconocido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien siempre defendió las acciones de lucha de la CNTE.La historia de la CoordinadoraLa CNTE es una organización gremial magisterial surgida en 1979 como respuesta a los manejos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con el objetivo de democratizar la representación del profesorado mexicano.De forma oficial, no se le considera una organización sindical, pero su autoridad como representante de maestros de las normales rurales —principalmente en los estados de Michoacán (occidente), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (los tres en el sur) y Ciudad de México— ha sido validada por los diferentes gobiernos mexicanos.En 1989, la CNTE fue protagonista de la llamada "primavera magisterial", que devino en la destitución de Carlos Jonguitud Barrios, líder del SNTE, a quien acusaron de privilegiar al Estado y no al magisterio en las negociaciones laborales. Su sustituta fue la histórica líder sindical Elba Esther Gordillo.Especialistas consultados por Sputnik señalaron que la orientación política de la CNTE no se limita al área educativa o gremial, sino que, desde su fundación, han buscado tener una incidencia más allá de la lucha gremial.En entrevista para este medio, el doctor en Ciencias Políticas, Héctor Villarreal Beltrán, explicó que la agrupación se identifica como un "sindicalismo de clase", con una fuerte cercanía con la "revolución socialista", por lo que mucho de su actuar político trasciende el área educativa.Mientras tanto, el investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, destacó que, si bien los objetivos prioritarios de sus cerca de 500.000 agremiados es la defensa de los derechos laborales del magisterio nacional, la CNTE amplía su campo de acción a cualquier causa social que esté en línea con su ideología encaminada, principalmente, al combate a las políticas neoliberales."Esto es parte de su propia lucha, de comprender dentro de su consciencia histórica (...) que la [movilización] no solamente está dentro del sindicato, sino en la alianza con campesinos, con obreros, con estudiantes, con madres buscadoras, con otros", opina el coordinador de La cultura política de la CNTE (PUEDJS-UNAM, 2022).¿Qué ha pasado en los últimos tiempos?A lo largo de la década de 1990, la CNTE fue una pieza en la fundación de organismos como el Congreso Nacional Indígena y en la década de los 2000 encabezó grupos como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dos organizaciones con importante influencia política en el sur del país latinoamericano.Esta dedicación a la lucha y justicia social convirtió a la CNTE en un aliado natural del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador quien, una vez que se alzó con el triunfo electoral del 2018, reconoció a esta organización como una de las pocas que resistió los embates del neoliberalismo en México.Dicha reforma incluía la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y establecía nuevos mecanismos para la obtención y conservación de plazas magisteriales. Las protestas, enardecidas tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, culminaron con la detención de al menos 10 líderes de la CNTE acusados por el gobierno federal del delito de lavado de dinero por un monto de más de 130 millones de pesos (7,22 millones de dólares).Los líderes fueron finalmente liberados y la reforma educativa fue abrogada en 2019 por López Obrador. Esto no evitó la confrontación política con la Coordinadora alcanzando su punto más álgido en 2021, cuando los agremiados impidieron al entonces jefe de Estado llegar a su conferencia matutina durante una visita en Chiapas, un acto que, en su momento, cerró los canales de comunicación entre estos aliados.Las actuales demandas de la CNTEParte de las demandas que la Coordinadora ha intentado conseguir con los dos gobiernos de Morena es la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), promulgada en 2007 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). Esta normativa puso fin a un sistema de pensiones auspiciado por el Estado y obliga al magisterio a hacer aportaciones voluntarias para su jubilación, a través de un sistema de Afores.Este tema sigue siendo una de las principales demandas de la Coordinadora en la actualidad. Sin embargo, el Gobierno federal —a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública—han señalado que revertir dicha reforma está fuera de sus posibilidades.Sobre el distanciamiento político que este tema ha generado entre Morena y la CNTE, los especialistas consultados opinaron que se trata de un giro inesperado por parte del partido en el poder, sobre todo porque, durante las últimas dos campañas, los candidatos se comprometieron a atender el tema de las pensiones magisteriales.Para Villarreal Beltrán, la decisión de ya no negociar con representantes sindicales da una percepción de traición a una alianza que apoyó a Morena y consideró que puede "incrementar los costos de transacción en términos de una negociación y una salida pactada para dar final a este conflicto".Sobre los señalamientos que hizo la presidenta mexicana respecto a los representantes de la CNTE ocultan a sus agremiados los acuerdos que se negocian con el Gobierno federal, el investigador resaltó que esta organización representa los intereses de todo el magisterio, aún sin ser agremiados, aunque reconoció que, como en muchos liderazgos sindicales, pueden interceder intereses particulares."Todo líder sindical y toda dirigencia sindical a lo que aspira es tener a cada vez más representados que le significan más cuotas, pago de cuotas para su gremio y básicamente es dinero que ellos pueden controlar y algo muy importante también son las plazas laborales", detalló el experto.Por su parte, Ramírez Zaragoza reflexionó que en los estados donde la CNTE cuenta con amplia influencia "tiene una base sólida" organizada que participa de forma democrática en la toma de decisiones, un hecho que es bien conocido por Morena y sus representantes, al igual que sus formas de movilización y negociación.En este sentido, el analista mencionó que los recientes posicionamientos de Sheinbaum es una medida de desgaste, que complica aún más las negociaciones."Pienso que más bien hay una estrategia dilatoria, de división al interior de la de la CNTE y una [medida] de desgaste para alargar el conflicto", concluye el investigador del PUEDJS-UNAM.

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