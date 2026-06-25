https://noticiaslatam.lat/20260625/el-legado-de-mexico-en-este-mundial-va-a-ser-para-el-resto-de-la-historia-secretaria-de-turismo-1174034481.html

"El legado de México en este Mundial va a ser para el resto de la historia": secretaria de Turismo

"El legado de México en este Mundial va a ser para el resto de la historia": secretaria de Turismo

Sputnik Mundo

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destaca en entrevista exclusiva con Sputnik la hospitalidad del pueblo mexicano hacia quienes... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T02:28+0000

2026-06-25T02:28+0000

2026-06-25T02:28+0000

américa latina

copa mundial de fútbol de 2026

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

sociedad

⚽ deportes

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174036156_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_a19a61c0b3c08e6b97a0f8bf29ee851b.png

Banderas, sombreros, mariachis y el hoy famoso "quiere volar" enmarcan las dos primeras semanas del Mundial de Fútbol que albergan México junto con Estados Unidos y Canadá. Las imágenes de los hinchas mexicanos recibiendo, haciendo equipo y apoyando incluso a otras selecciones se han vuelto virales. Esta hospitalidad, sentencia la funcionaria federal, es la principal carta de presentación del país latinoamericano. Esta emoción que se ha vivido en las calles de todo el país desde el 11 de junio, cuando México albergó por tercera vez la inauguración de la Copa del Mundo, abunda, se debe a que "todos vivimos el Mundial". "Si tú vas al sureste, al norte o al centro, puedes vivir el Mundial en las plazas públicas y eso hace que también un pueblo esté dentro de este gran evento que es atípico porque es dividido", dice. México, el líder de los países sede Rodríguez Zamora destaca que, hasta el momento, de los tres países sede del Mundial, México se encuentra liderando la ocupación hotelera. De acuerdo con los datos compartidos por la funcionaria federal con este medio, los estados en los que se juega el Mundial en territorio mexicano —Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León— han reportado hasta un 75% de ocupación hotelera en días en los que no hay partido en dichas sedes, mientras que en días de partido se ha registrado una ocupación hasta del 95%. "Lo máximo que han tenido un Estados Unidos y un Canadá de ocupación hotelera es 60% en día de partido. Eso habla de que, por supuesto, que hay turismo, pero más allá de eso, creo que lo que estamos generando para posterior es poder tener motivación para conocer este país", abundó. Pero el liderazgo de México no se queda solo en los números. Al respecto, destaca que la nación latinoamericana ha sido hospitalaria en comparación con los otros países sede, en específico Estados Unidos. ¿Un mundial social? Una de las críticas más fuertes y recurrentes alrededor del Mundial es la poca accesibilidad para la mayor parte de la población de vivir el Mundial al interior de los estadios debido a los altos costos de los boletos.En México, una persona que gana el salario mínimo tendría que trabajar al menos medio año —sin gastar un solo peso— para ver el partido inaugural entre su selección y Sudáfrica en uno de los asientos intermedios del Estadio Azteca. A pesar de ello, la secretaria de Turismo señala que los beneficios de albergar una Copa del Mundo en el país sí se verán reflejados en toda la población. ¿Cómo van las metas?Sobre lo previsto por el Gobierno de México de recibir al menos 5 millones de visitantes durante el Mundial, la secretaria de Turismo sentencia que esta cifra se cumplirá, además de que la Copa del Mundo será una ventana importante para lograr la otra meta planteada desde la Administración federal: que México sea el quinto país más visitado a nivel global. Sin embargo, abunda la funcionaria federal, el hecho de que México cumpla su meta de entrar al top 5 de países más visitados dependerá también de otros factores, incluso geopolíticos y económicos. "Mi meta es generar cuatro millones más cada año [hasta 2030] de turistas (...). El turismo no depende a veces totalmente de nosotros. A ver, ¿qué depende de nosotros?: la promoción, el poder dar a conocer la riqueza de tu propia casa, infraestructura turística. Tenemos que seguir apostando a crear infraestructura, carreteras, aeropuerto, y creo, sin duda, la narrativa de lo que es la percepción (...)", explica. Rodríguez Zamora agrega que, actualmente, el turismo es una prioridad para el ambicioso proyecto económico de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunado a esto, la funcionaria destaca que esta industria emplea actualmente a más jóvenes y es la segunda que da trabajo a la mayor cantidad de mujeres. "Más de cinco millones de personas trabajan en el sector turístico. Una de cada diez sale de la pobreza extrema por el sector turístico. Hoy creo que vamos trabajando en coordinación con todo un Gobierno federal, sin vernos aislados solamente como buenas noticias", agrega.Otras miras más allá del norteSi bien los turistas estadounidenses son quienes más visitan territorio mexicano, el país latinoamericano ha tenido un aumento considerable de visitantes asiáticos. Por ejemplo, durante 2025, según cifras de la Secretaría de Turismo, el país latinoamericano recibió 224.271 viajeros chinos por vía aérea, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año previo. Al respecto, Rodríguez Zamora destaca que hoy México tiene una estrategia de promoción turística para el mercado asiático que antes casi no existía, además de que se habilitaron canales oficiales en varios países de dicho continente; pero otro mercado que está creciendo es el europeo. En esta misma coyuntura política en la que México y EEUU han tenido relaciones ríspidas, la secretaria de Turismo mexicana es clara al aceptar que las visitas desde el país norteamericano a suelo mexicano han disminuido durante los primeros meses de este 2026. "Es marginal [la disminución] y lo hemos compensado (...) Sí se ha disminuido y no solo es por el tema político, sino en el tema aéreo; tenemos menos frecuencias, abrimos rutas, pero de pronto con la turbocina las frecuencias se reducen y, por supuesto, que una inflación en Estados Unidos es enorme", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20260617/la-movilidad-fue-uno-de-los-ejes-mas-importantes-en-las-obras-del-mundial-afirma-funcionario-1173920469.html

https://noticiaslatam.lat/20260612/la-ciudad-de-mexico-recibe-a-todas-las-culturas-sin-discriminacion-en-el-mundial-afirma-funcionaria-1173851571.html

https://noticiaslatam.lat/20260501/nuestra-estrategia-es-descentralizar-el-turismo-durante-el-mundial-dicen-desde-el-gobierno-de-la-1173274082.html

https://noticiaslatam.lat/20250808/secretaria-de-turismo-de-mexico-queremos-ser-el-quinto-pais-mas-visitado-del-mundo--video-1165284224.html

https://noticiaslatam.lat/20260529/mexico-enfoca-su-estrategia-turistica-en-los-viajeros-de-asia-es-un-viajero-que-se-involucra-mas-1173636352.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

copa mundial de fútbol de 2026, méxico, ciudad de méxico (cdmx), sociedad, ⚽ deportes, 💬 entrevistas