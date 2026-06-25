"El legado de México en este Mundial va a ser para el resto de la historia": secretaria de Turismo

Banderas, sombreros, mariachis y el hoy famoso "quiere volar" enmarcan las dos primeras semanas del Mundial de Fútbol que albergan México junto con Estados Unidos y Canadá. Las imágenes de los hinchas mexicanos recibiendo, haciendo equipo y apoyando incluso a otras selecciones se han vuelto virales. Esta hospitalidad, sentencia la funcionaria federal, es la principal carta de presentación del país latinoamericano. Esta emoción que se ha vivido en las calles de todo el país desde el 11 de junio, cuando México albergó por tercera vez la inauguración de la Copa del Mundo, abunda, se debe a que "todos vivimos el Mundial". "Si tú vas al sureste, al norte o al centro, puedes vivir el Mundial en las plazas públicas y eso hace que también un pueblo esté dentro de este gran evento que es atípico porque es dividido", dice. México, el líder de los países sede Rodríguez Zamora destaca que, hasta el momento, de los tres países sede del Mundial, México se encuentra liderando la ocupación hotelera. De acuerdo con los datos compartidos por la funcionaria federal con este medio, los estados en los que se juega el Mundial en territorio mexicano —Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León— han reportado hasta un 75% de ocupación hotelera en días en los que no hay partido en dichas sedes, mientras que en días de partido se ha registrado una ocupación hasta del 95%. "Lo máximo que han tenido un Estados Unidos y un Canadá de ocupación hotelera es 60% en día de partido. Eso habla de que, por supuesto, que hay turismo, pero más allá de eso, creo que lo que estamos generando para posterior es poder tener motivación para conocer este país", abundó. Pero el liderazgo de México no se queda solo en los números. Al respecto, destaca que la nación latinoamericana ha sido hospitalaria en comparación con los otros países sede, en específico Estados Unidos. ¿Un mundial social? Una de las críticas más fuertes y recurrentes alrededor del Mundial es la poca accesibilidad para la mayor parte de la población de vivir el Mundial al interior de los estadios debido a los altos costos de los boletos.En México, una persona que gana el salario mínimo tendría que trabajar al menos medio año —sin gastar un solo peso— para ver el partido inaugural entre su selección y Sudáfrica en uno de los asientos intermedios del Estadio Azteca. A pesar de ello, la secretaria de Turismo señala que los beneficios de albergar una Copa del Mundo en el país sí se verán reflejados en toda la población. ¿Cómo van las metas?Sobre lo previsto por el Gobierno de México de recibir al menos 5 millones de visitantes durante el Mundial, la secretaria de Turismo sentencia que esta cifra se cumplirá, además de que la Copa del Mundo será una ventana importante para lograr la otra meta planteada desde la Administración federal: que México sea el quinto país más visitado a nivel global. Sin embargo, abunda la funcionaria federal, el hecho de que México cumpla su meta de entrar al top 5 de países más visitados dependerá también de otros factores, incluso geopolíticos y económicos. "Mi meta es generar cuatro millones más cada año [hasta 2030] de turistas (...). El turismo no depende a veces totalmente de nosotros. A ver, ¿qué depende de nosotros?: la promoción, el poder dar a conocer la riqueza de tu propia casa, infraestructura turística. Tenemos que seguir apostando a crear infraestructura, carreteras, aeropuerto, y creo, sin duda, la narrativa de lo que es la percepción (...)", explica. Rodríguez Zamora agrega que, actualmente, el turismo es una prioridad para el ambicioso proyecto económico de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunado a esto, la funcionaria destaca que esta industria emplea actualmente a más jóvenes y es la segunda que da trabajo a la mayor cantidad de mujeres. "Más de cinco millones de personas trabajan en el sector turístico. Una de cada diez sale de la pobreza extrema por el sector turístico. Hoy creo que vamos trabajando en coordinación con todo un Gobierno federal, sin vernos aislados solamente como buenas noticias", agrega.Otras miras más allá del norteSi bien los turistas estadounidenses son quienes más visitan territorio mexicano, el país latinoamericano ha tenido un aumento considerable de visitantes asiáticos. Por ejemplo, durante 2025, según cifras de la Secretaría de Turismo, el país latinoamericano recibió 224.271 viajeros chinos por vía aérea, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año previo. Al respecto, Rodríguez Zamora destaca que hoy México tiene una estrategia de promoción turística para el mercado asiático que antes casi no existía, además de que se habilitaron canales oficiales en varios países de dicho continente; pero otro mercado que está creciendo es el europeo. En esta misma coyuntura política en la que México y EEUU han tenido relaciones ríspidas, la secretaria de Turismo mexicana es clara al aceptar que las visitas desde el país norteamericano a suelo mexicano han disminuido durante los primeros meses de este 2026. "Es marginal [la disminución] y lo hemos compensado (...) Sí se ha disminuido y no solo es por el tema político, sino en el tema aéreo; tenemos menos frecuencias, abrimos rutas, pero de pronto con la turbocina las frecuencias se reducen y, por supuesto, que una inflación en Estados Unidos es enorme", finalizó.
La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destaca en entrevista exclusiva con Sputnik la hospitalidad del pueblo mexicano hacia quienes visitan el país durante la Copa del Mundo 2026 y cómo esto podría abonar a hacer del país el quinto más visitado a nivel global.
Banderas, sombreros, mariachis y el hoy famoso "quiere volar" enmarcan las dos primeras semanas del Mundial de Fútbol que albergan México junto con Estados Unidos y Canadá. Las imágenes de los hinchas mexicanos recibiendo, haciendo equipo y apoyando incluso a otras selecciones se han vuelto virales. Esta hospitalidad, sentencia la funcionaria federal, es la principal carta de presentación del país latinoamericano.
"El legado que deja México va a ser para el resto de la historia de todos los mundiales. La anfitrionía y la hospitalidad que están dando la vuelta al mundo de las mexicanas y mexicanos no tienen precio", señala.
Esta emoción que se ha vivido en las calles de todo el país desde el 11 de junio, cuando México albergó por tercera vez la inauguración de la Copa del Mundo, abunda, se debe a que "todos vivimos el Mundial".
"Si tú vas al sureste, al norte o al centro, puedes vivir el Mundial en las plazas públicas y eso hace que también un pueblo esté dentro de este gran evento que es atípico porque es dividido", dice.
Rodríguez Zamora destaca que, hasta el momento, de los tres países sede del Mundial, México se encuentra liderando la ocupación hotelera. De acuerdo con los datos compartidos por la funcionaria federal con este medio, los estados en los que se juega el Mundial en territorio mexicano —Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León— han reportado hasta un 75% de ocupación hotelera en días en los que no hay partido en dichas sedes, mientras que en días de partido se ha registrado una ocupación hasta del 95%.
"Lo máximo que han tenido un Estados Unidos y un Canadá de ocupación hotelera es 60% en día de partido. Eso habla de que, por supuesto, que hay turismo, pero más allá de eso, creo que lo que estamos generando para posterior es poder tener motivación para conocer este país", abundó.
Pero el liderazgo de México no se queda solo en los números. Al respecto, destaca que la nación latinoamericana ha sido hospitalaria en comparación con los otros países sede, en específico Estados Unidos.
"Yo veo las redes sociales en la noche del tema del Mundial y siempre ponen: 'Mientras que los aeropuertos te reciben con formatos migratorios, aquí te recibimos con mariachi', y no lo dicen los mexicanos, lo dicen los extranjeros (...) Es impresionante ver 80.000 almas, 90.000 almas en una ciudad sede compartiendo la alegría, no solo cuando juega la selección [mexicana], sino cuando están todos los partidos y ves otras ciudades [de EEUU y Canadá], pues incluso los comparaban, que parecía una misa. Eso es parte de por qué somos potencia turística", agrega.
Una de las críticas más fuertes y recurrentes alrededor del Mundial es la poca accesibilidad para la mayor parte de la población de vivir el Mundial al interior de los estadios debido a los altos costos de los boletos.
En México, una persona que gana el salario mínimo tendría que trabajar al menos medio año —sin gastar un solo peso— para ver el partido inaugural entre su selección y Sudáfrica en uno de los asientos intermedios del Estadio Azteca.
"Ya están llegando [los beneficios]. Por eso te decía al principio que ese es el legado más fuerte que México pasará a la historia: el cómo a través de las plazas públicas estás viviendo el Mundial y eso ninguna otra ciudad sede lo hace. Eso es importante. Dos, las canchas ya están, por ejemplo (...) Entonces llegó para quedarse el Mundial en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, porque hoy todos tienen chance", considera.
Sobre lo previsto por el Gobierno de México de recibir al menos 5 millones de visitantes durante el Mundial, la secretaria de Turismo sentencia que esta cifra se cumplirá, además de que la Copa del Mundo será una ventana importante para lograr la otra meta planteada desde la Administración federal: que México sea el quinto país más visitado a nivel global.
"El Mundial no es el detonador de ser el quinto país [más visitado del mundo]; nos va a ayudar, es una palanca para generar más visitantes, obviamente, y más turistas, pero creo sin duda que el detonador va a seguir siendo dar a conocer las experiencias de lo que es nuestro país y la narrativa real [de quienes visitan la nación]. Creo que hoy los que van a un fest, caminan cuadras, regresan a su hotel, van al estadio y ven lo que es la realidad de México va a ayudar mucho para los siguientes años", prevé.
Sin embargo, abunda la funcionaria federal, el hecho de que México cumpla su meta de entrar al top 5 de países más visitados dependerá también de otros factores, incluso geopolíticos y económicos.
"Mi meta es generar cuatro millones más cada año [hasta 2030] de turistas (...). El turismo no depende a veces totalmente de nosotros. A ver, ¿qué depende de nosotros?: la promoción, el poder dar a conocer la riqueza de tu propia casa, infraestructura turística. Tenemos que seguir apostando a crear infraestructura, carreteras, aeropuerto, y creo, sin duda, la narrativa de lo que es la percepción (...)", explica.
Rodríguez Zamora agrega que, actualmente, el turismo es una prioridad para el ambicioso proyecto económico de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Creo que hoy tenemos una presidenta que cree en el turismo y eso hoy tiene nombre y apellido en el Plan México. El que hoy tengamos metas como ser el quinto país (más visitado), pero a partir de eso la derrama económica suba el 40%, que el turismo comunitario sea una prioridad, que la declaratoria, que la política de turismo deportivo, que los segmentos, hoy forma una parte fundamental porque es el único sector que no solo genera buenas noticias, genera superávit comercial", indica.
Aunado a esto, la funcionaria destaca que esta industria emplea actualmente a más jóvenes y es la segunda que da trabajo a la mayor cantidad de mujeres. "Más de cinco millones de personas trabajan en el sector turístico. Una de cada diez sale de la pobreza extrema por el sector turístico. Hoy creo que vamos trabajando en coordinación con todo un Gobierno federal, sin vernos aislados solamente como buenas noticias", agrega.
Otras miras más allá del norte
Si bien los turistas estadounidenses son quienes más visitan territorio mexicano, el país latinoamericano ha tenido un aumento considerable de visitantes asiáticos. Por ejemplo, durante 2025, según cifras de la Secretaría de Turismo, el país latinoamericano recibió 224.271 viajeros chinos por vía aérea, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año previo.
Al respecto, Rodríguez Zamora destaca que hoy México tiene una estrategia de promoción turística para el mercado asiático que antes casi no existía, además de que se habilitaron canales oficiales en varios países de dicho continente; pero otro mercado que está creciendo es el europeo.
"Conectividad: estamos buscando más y, en el tema europeo, ha sido un tema con un vínculo muy coyuntural con la política. Hoy dejan de viajar a Estados Unidos y viajan con nosotros por nuestra lengua, por nuestra anfitrionía y entonces ha crecido un 34%", revela.
En esta misma coyuntura política en la que México y EEUU han tenido relaciones ríspidas, la secretaria de Turismo mexicana es clara al aceptar que las visitas desde el país norteamericano a suelo mexicano han disminuido durante los primeros meses de este 2026.
"Es marginal [la disminución] y lo hemos compensado (...) Sí se ha disminuido y no solo es por el tema político, sino en el tema aéreo; tenemos menos frecuencias, abrimos rutas, pero de pronto con la turbocina las frecuencias se reducen y, por supuesto, que una inflación en Estados Unidos es enorme", finalizó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).