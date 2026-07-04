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Festejos por los triunfos de México en el Mundial "han sido una válvula de escape" para la población, dice experto

Festejos por los triunfos de México en el Mundial "han sido una válvula de escape" para la población, dice experto

Sputnik Mundo

Aunque previo al Mundial se percibía un descontento generalizado en México por temas como los altos precios de los boletos, el desplazamiento de habitantes en... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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La selección Mexicana se jugará este 5 de julio su pase a octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 con la Inglaterra de Harry Kane, una de las favoritas para llevarse la copa a casa; sin embargo, el encuentro promete ser cardiaco con varios factores a favor del equipo mexicano: la altura, el clima y, sobre todo, el respaldo que han amasado, pues la afición de la nación latinoamericana se ha entregado a alentar a los jugadores. Aunque los festejos han sido aplaudidos por locales y extranjeros que viajaron al país para vivir de cerca el Mundial, el ánimo se vio ensombrecido por la muerte de cuatro personas el pasado 30 de junio tras el partido entre México y Ecuador. Más de 1,4 millones de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para festejar el avance de la selección, lo que desató, según narraron testigos, una especie de estampida que causó la asfixia de las víctimas. ¿Qué factores han causado la euforia colectiva de los mexicanos respecto al fútbol? ¿Este deporte puede ser un catalizador social? Expertos analizan estos fenómenos en Sputnik. Una comunidad Las celebraciones en México han ido incrementando conforme la selección nacional avanza en el Mundial. Tras su primer encuentro contra Sudáfrica, alrededor de 150.000 personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia; luego del segundo partido contra Corea del Sur, la cifra aumentó a 400.000; en la justa contra Chequia, fueron 800.000, y en el esperado encuentro contra Ecuador, un total de un millón 400.000 aficionados se dieron cita en el histórico monumento de la capital. Jorge Negroe, doctor en Antropología y académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró en diálogo con Sputnik que los triunfos del equipo nacional canalizaron una especie de desfogue nacional. Antropológicamente, agrega, la alegría desbordada se puede entender con el concepto de 'comunitas', término utilizado para referirse a la comunidad temporal que se forma mientras todos están compartiendo un sentimiento. Esta comunidad, explica, "puede llevar a hermanamientos temporales en los que la celebración escala en diferentes niveles, aunque nunca en tu vida vuelvas a ver a esas personas [con las que se comparte la celebración]". Jason Camacho Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, coincide con esta apreciación y abunda en que el fútbol "tiene una capacidad muy particular para producir identidad colectiva", pues el deporte "no exige que todos pensemos igual políticamente, sino que en todo caso sintamos algo parecido al mismo tiempo". El desborde de la pasión Annaliesse Hurtado, doctora en Ciencias Sociales, considera que el fútbol, al igual que la protesta social, genera un sentimiento de colectividad y pertenencia que provoca a su vez procesos subjetivos de forma colectiva.Sin embargo, la exaltación también puede ser de sentimientos negativos, como la violencia; por ello, destaca que es necesario tener controles para contener este tipo de expresiones y que no se repita la tragedia como la muerte por asfixia de cuatro aficionados. "En este caso hubo también procesos de pánico que intervinieron y que activan otras formas de respuesta en donde el miedo está operando y, ante esto, las personas corren, se empujan, se atacan, y esto inhibe los procesos reflexivos y de conciencia", pondera. Para el doctor Negroe, el llamado FOMO (fear of missing out) es una realidad entre la gente que usa redes sociales y que "es el culto desenfrenado a estar ahí [donde todos están]". Esto, apunta, hará que, a pesar de la tragedia, la gente no quiera perderse el festejo si México gana a Inglaterra."Los influencers son los principales promotores del FOMO. Por eso hemos visto a muchos influencers en los estadios e invitados por las marcas con la intención de causar eso, FOMO, porque al final el nuevo concepto de este Mundial ya no es ver o disfrutar el fútbol, sino ser visto", explica. Sin embargo, abunda, hay otro punto: ¿qué hace la gente que no tiene el capital económico para ir al estadio, pero quiere ser vista [en el Mundial]?

https://noticiaslatam.lat/20260630/quienes-controlan-la-fifa-son-eurocentristas-y-clasistas-el-mundial-nunca-habia-sido-tan-lucrativo-1174100301.html

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