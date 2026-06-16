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Malas noticias: la derrama por el Mundial de Fútbol no modificará el PIB de México
Malas noticias: la derrama por el Mundial de Fútbol no modificará el PIB de México
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Aunque la derrama económica de la Copa del Mundo beneficiará a diversos sectores, su impacto en la economía mexicana será moderado debido a los desafíos... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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Se estima que el impacto económico de los 13 partidos del Mundial que se jugarán en México será de entre 4.200 y 6.100 millones de dólares para las ciudades anfitrionas y las empresas del sector servicios, destaca la especialista.La experta señala en el medio que parte de los beneficios ya se observan en las inversiones realizadas en infraestructura, adecuaciones urbanas y mejoras en movilidad y conectividad.Sin embargo, precisa que, debido a que el país latinoamericano ya contaba con una base instalada de estadios, el volumen de inversión asociada al evento deportivo es relativamente menor.Así, observa que los sectores que probablemente registren mayores beneficios económicos serán los grupos aeroportuarios, las aerolíneas, los hoteles, los centros comerciales y algunas empresas de entretenimiento y consumo.Añade que la exposición internacional del país por el torneo podría fortalecer la imagen de México como destino turístico y de negocios, pero los efectos a largo plazo de esta circunstancia dependerán de la capacidad de las autoridades para potenciar la visibilidad después de la justa deportiva.La economista remarca que la incertidumbre asociada a la revisión del TMEC, la desaceleración económica y las tensiones geopolíticas son factores que seguirán determinando el desempeño económico de México.Por todo lo anterior, sostiene que "el Mundial 2026 debe entenderse como un impulso coyuntural más que como un motor estructural de crecimiento. Su principal valor económico radica en apoyar temporalmente la actividad de ciertos sectores y generar una mayor visibilidad para el país".
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Malas noticias: la derrama por el Mundial de Fútbol no modificará el PIB de México

07:41 GMT 16.06.2026 (actualizado: 07:54 GMT 16.06.2026)
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Aunque la derrama económica de la Copa del Mundo beneficiará a diversos sectores, su impacto en la economía mexicana será moderado debido a los desafíos estructurales que enfrenta el país latinoamericano, sostiene la economista Janneth Quiroz Zamora en un análisis para 'El Economista'.
Se estima que el impacto económico de los 13 partidos del Mundial que se jugarán en México será de entre 4.200 y 6.100 millones de dólares para las ciudades anfitrionas y las empresas del sector servicios, destaca la especialista.

Sin embargo, agrega que su contribución al crecimiento económico será de entre 0,1 y 0,3% sobre el producto interno bruto (PIB) de 2026, "un efecto positivo, pero insuficiente para modificar de manera sustancial la trayectoria de crecimiento de la economía nacional".

La experta señala en el medio que parte de los beneficios ya se observan en las inversiones realizadas en infraestructura, adecuaciones urbanas y mejoras en movilidad y conectividad.
Sin embargo, precisa que, debido a que el país latinoamericano ya contaba con una base instalada de estadios, el volumen de inversión asociada al evento deportivo es relativamente menor.
Así, observa que los sectores que probablemente registren mayores beneficios económicos serán los grupos aeroportuarios, las aerolíneas, los hoteles, los centros comerciales y algunas empresas de entretenimiento y consumo.
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Añade que la exposición internacional del país por el torneo podría fortalecer la imagen de México como destino turístico y de negocios, pero los efectos a largo plazo de esta circunstancia dependerán de la capacidad de las autoridades para potenciar la visibilidad después de la justa deportiva.
La economista remarca que la incertidumbre asociada a la revisión del TMEC, la desaceleración económica y las tensiones geopolíticas son factores que seguirán determinando el desempeño económico de México.
Por todo lo anterior, sostiene que "el Mundial 2026 debe entenderse como un impulso coyuntural más que como un motor estructural de crecimiento. Su principal valor económico radica en apoyar temporalmente la actividad de ciertos sectores y generar una mayor visibilidad para el país".
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