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La Copa del Mundo pone en jaque el bolsillo de los mexicanos

La Copa del Mundo pone en jaque el bolsillo de los mexicanos

Sputnik Mundo

Un estudio académico advierte que la organización del torneo internacional podría profundizar problemas urbanos ya existentes en Ciudad de México (centro)... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado a generar preocupación entre habitantes de las urbes mexicanas que albergan encuentros de la justa deportiva, quienes consideran que el evento podría impactar negativamente en su economía cotidiana debido al incremento de precios de bienes y servicios.De acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto de Geografía de la UNAM y el Departamento de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, de España, la percepción más extendida entre la población es que el torneo provocará un aumento en el costo de vida, una afirmación que obtuvo una calificación promedio de 4,28 sobre cinco.Los resultados muestran que una parte importante de los residentes teme que los beneficios económicos asociados al turismo y la actividad comercial no se traduzcan necesariamente en ventajas para la población local, sino en mayores gastos para los hogares de las ciudades sede.Otra de las preocupaciones identificadas en el estudio es el posible desplazamiento de residentes debido a cambios en el mercado inmobiliario. Este aspecto obtuvo una valoración promedio de 3,68 puntos sobre cinco, reflejando inquietud por el acceso a la vivienda y el encarecimiento de ciertas zonas urbanas.La investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Ilia Alvarado Sizzo, explicó que el Mundial 2026 representa uno de los acontecimientos globales más relevantes por su capacidad para generar transformaciones económicas, sociales y urbanas en las ciudades que lo albergan.La especialista señaló que este tipo de competencias funcionan como un reflejo de las tensiones urbanas contemporáneas, al impactar aspectos como la movilidad, el espacio público, el turismo, los precios de la vivienda y las dinámicas de desarrollo de las ciudades.El estudio también reveló una marcada desconfianza ciudadana hacia las autoridades encargadas de organizar el evento. La percepción sobre la transparencia en el uso de recursos públicos obtuvo apenas 1,63 puntos sobre cinco, mientras que el control de la corrupción alcanzó una calificación de 1,74 puntos sobre cinco.Para Álvaro López, investigador del Instituto de Geografía, los megaeventos internacionales suelen evidenciar las desigualdades urbanas preexistentes. Advirtió que las inversiones relacionadas con el Mundial tienden a concentrarse en corredores turísticos y zonas cercanas a los estadios, lo que podría ampliar las diferencias entre áreas beneficiadas y sectores que históricamente enfrentan carencias, según información publicada por el diario local El Economista.

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