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El Mundial de Fútbol podría impulsar el PIB global hasta 41.000 millones de dólares, dice la FIFA

El Mundial de Fútbol podría impulsar el PIB global hasta 41.000 millones de dólares, dice la FIFA

Sputnik Mundo

La Copa del Mundo de la FIFA podría impulsar el producto interno bruto (PIB) mundial en más de 41.000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de impacto... 08.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte de la agencia Reuters, empresas estadounidenses de servicios financieros como B. Riley estiman que 13,1 millones de turistas viajen al certamen, lo que se traducirá en 21,3 millones de noches reservadas en distintos servicios de hotelería.Los analistas de la firma consideran que las empresas que más podrían beneficiarse son las grandes cadenas hoteleras, así como los servicios para alquilar apartamentos de manera temporal.La derrama económica también alcanzaría a las aerolíneas, según las estimaciones de Goldman Sachs, sobre todo porque junio suele ser un mes de baja demanda, previo a la temporada alta de vacaciones entre julio y agosto.El impulso al PIB mundial también se daría a través del consumo de cerveza. Firmas como Jefferies estiman que se consumirán 1.000 millones de vasos de cerveza, sobre todo en EEUU, México, Brasil y China, ya que el 84% de los partidos será en un horario propicio para su consumo.Asimismo, Citi espera que aumente considerablemente la demanda de alimentos y botanas durante la justa mundialista, sobre todo en las cadenas de supermercados, así como para empresas de comida rápida con presencia en los tres países.

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