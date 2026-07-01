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"Es moralmente impactante": Ejército mexicano apoya en las labores de rescate tras sismos en Venezuela

"Es moralmente impactante": Ejército mexicano apoya en las labores de rescate tras sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

Los elementos de las Fuerzas Armadas de México han rescatado a dos personas con vida de entre los escombros que dejaron los dos sismos registrados en Venezuela... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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En entrevista exclusiva para Sputnik, los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dieron un balance de las labores de rescate que han hecho desde que llegaron a La Guaira (norte), la zona más afectada por los movimientos telúricos de la semana pasada.A través de una videollamada, el general brigadier Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento Yumare, detalla que son 256 efectivos los que integran este grupo que atiende la emergencia en Venezuela, entre ellos, miembros del Batallón de Atención de Emergencia.Los militares que forman parte de este proyecto se dividen en tres grupos: los rescatistas especializados en rescate y búsqueda; el personal médico y de enfermería, e integrantes de las Fuerzas Aérea Mexicana, quienes fueron los responsables del traslado del personal militar en menos de 24 horas.Desde su llegada y hasta la realización de esta entrevista (1 de julio), los integrantes de la Sedena han recuperado cerca de 40 cuerpos sin vida entre los escombros, mientras que los cuerpos de sanidad han dado cerca de 1.200 consultas médicas gratuitas a la población afectada.El general mexicano indica que trajeron cerca de 13 toneladas de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) para repartir entre los damnificados.¿Cómo trabaja el Ejército mexicano en Venezuela?El comandante detalla que, al arribar al país sudamericano, lo primero que hicieron fue una evaluación general de la situación para saber cuáles eran las áreas afectadas. Su análisis arrojó que La Guaira, específicamente el municipio de Vargas, era el que requería más atención.Posteriormente, los equipos de rescate estuvieron atentos a las peticiones de la población: familiares o vecinos que sabían que había personas atrapadas entre los escombros y necesitaban apoyo especializado para lograr sacarlas.En conversación para Sputnik, el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos, explica que, una vez solicitada la ayuda, entre cinco y seis integrantes del grupo USAR (siglas en inglés para los equipos de rescate urbano), acompañados de binomios caninos, acuden al lugar donde se encuentra la estructura colapsada.De inmediato, se solicita a los testigos mantenerse en silencio para avisar que el Ejército está presente. Posteriormente, vuelven a no emitir sonidos en espera de escuchar alguna señal que les permita deducir que existe alguien entre los escombros.El coronel señala que la labor con la maquinaria pesada es la que más tiempo requiere porque es necesario quebrar concreto, varilla y vigas de una forma precisa que permita descender hasta cinco o seis metros, como ocurrió con uno de los rescates que hicieron al sacar a un menor de un edificio colapsado."Cada día es diferente porque, a veces, hay necesidad de emplear dos células en una misma estructura colapsada por la magnitud del lugar y por el número de cuerpos que, sabemos por medio de los familiares o de los que habitaban en ese lugar, que están ahí atrapados. Pero es permanente [la operación de rescate]. Los que podemos, se relevan sin mayor contratiempo, pero es permanente el empleo de las células de rescatistas", comenta.

https://noticiaslatam.lat/20260701/hay-mucha-desesperacion-rescatistas-mexicanos-explican-sus-labores-de-busqueda-en-venezuela-1174120425.html

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