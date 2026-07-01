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"Hay mucha desesperación": rescatistas mexicanos explican sus labores de búsqueda en Venezuela

"Hay mucha desesperación": rescatistas mexicanos explican sus labores de búsqueda en Venezuela

Sputnik Mundo

México no ha sido ajeno a la tragedia que enfrenta la población de Venezuela tras los terremotos registrados el 24 de junio. Ante ello, diversos grupos de... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en el último corte que el saldo oficial de muertos ascendió a 1.943, mientras que el de heridos llegó a los 10.571.A través del canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que cerca de 6.461 personas han sido rescatadas de los escombros, mientras que un estimado de 13.500 habrían salido por sus propios medios de los edificios derrumbados.En estas labores de rescate han participado miembros de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), de la Brigada de Rescate Internacional Cancún (BRIC). Sputnik charló con algunos de sus integrantes para conocer cómo han actuado en esta trágica situación.Benjamín Heredia, miembro de la BRIC, cuenta en entrevista para este medio que "hay mucha desesperación" porque "Venezuela no es un país que estaba acostumbrado a este tipo de incidentes", lo que ha provocado que muchas personas quieran ayudar y, "en algunas ocasiones, eso ha llegado a dificultar un poco las labores".Sin embargo, también reconoce que la solidaridad se ha hecho presente. Cientos de personas viajan en motos para repartir alimentos, aguas y medicamentos a los rescatistas que han concentrado sus esfuerzos en salvar a personas atrapadas entre los más de 189 edificios colapsados, según los cálculos de las autoridades locales.El director de BRIC, Enrique Ochoa, indica en conversación con este medio que, en 12 zonas donde han trabajado en diferentes puntos de La Guaira (norte), han encontrado a 18 personas sin vida entre los escombros. En esta jornada, trabajarán en otras zonas cerca de Caracas.A unos minutos de salir a una nueva ronda de acciones de rescate, Ochoa explica que, ante "una devastación masiva", se necesitan segmentar las áreas en las que se iniciarán las operaciones a partir de los testimonios de los sobrevivientes y del daño de cada edificación.El especialista expone que "hay muchos equipos de rescate y pocos equipos especializados en búsqueda", por lo que muchas veces acuden a zonas donde hay indicios de personas atrapadas. Tras calcular la profundidad y el lugar donde podrían encontrarse, dan paso al personal de rescate y se desplazan a otra zona, esto para abarcar lo más posible en un par de horas.Binomios caninos en el campoPara realizar sus labores de búsqueda, los rescatistas mexicanos se valen de la ayuda de Muunek, un binomio canino capacitado para detectar a personas debajo de los escombros.Desde los tres meses, ha sido entrenado y capacitado en México y en el mundo para certificarse como un perro especializado en localización avalado por la International Rescue Dog Organization.En entrevista para Sputnik, su cuidador, Jan Uribe, explica que, antes de que el animal entre en acción, se necesita hacer una evaluación del área donde se realizarán las labores de búsqueda. Esta prueba incluye valorar qué tan dañada está la estructura de un edificio, para no poner en riesgo a los rescatistas.Una vez que se descarta algún riesgo, necesitan despejar el área para que ningún olor se mezcle y "solamente quede el aroma de la persona que se encuentra ahí abajo". Cuando existen indicios de una posible localización, entran los equipos de rescate."Estamos ahorita haciendo un gran trabajo nosotros como equipo. Estamos llevando a cabo muchas evaluaciones de estructuras. El perro también ha trabajado de manera excelente, bastante bien", afirma Uribe.

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