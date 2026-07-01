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Delcy Rodríguez decreta duelo de siete días tras los devastadores terremotos
Delcy Rodríguez decreta duelo de siete días tras los devastadores terremotos
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La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo de siete días tras los devastadores terremotos. Agregó que el duelo nacional por siete... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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Delcy Rodríguez decreta duelo de siete días tras los devastadores terremotos
17:12 GMT 01.07.2026 (actualizado: 17:15 GMT 01.07.2026)
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo de siete días tras los devastadores terremotos. Agregó que el duelo nacional por siete días inicia este 1 de julio a partir de las 6:00 de la tarde (hora local).
"En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos", destaca un comunicado de la presidente encargada de Venezuela.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.943 muertos
y 10.571 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.