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Delcy Rodríguez decreta duelo de siete días tras los devastadores terremotos

Delcy Rodríguez decreta duelo de siete días tras los devastadores terremotos

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La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó duelo de siete días tras los devastadores terremotos. Agregó que el duelo nacional por siete... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.El doble sismo, el más fuerte de los últimos 126 años, dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último balance oficial que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

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