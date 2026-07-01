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Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela
Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.295, mientras que los heridos suman 11.267, informó el presidente de la Asamblea... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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El presidente del Legislativo venezolano añadió que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó acelerar el traslado de personas a los refugios instalados por las autoridades y se está trabajando en abrir nuevos campamentos para albergar a quienes perdieron sus hogares.A su vez, el alto cargo destacó que el "total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica, directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, asciende a 26.403 personas".El Gobierno atendió hasta el momento 81.589 familias, agregó.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos. Delcy Rodríguez decretó un duelo de siete días.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
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Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela
18:40 GMT 01.07.2026 (actualizado: 18:42 GMT 01.07.2026)
La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.295, mientras que los heridos suman 11.267, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
"Hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando, al momento, 12.841 personas damnificadas", expresó Rodríguez en un mensaje a la población.
El presidente del Legislativo venezolano añadió que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó acelerar el traslado de personas a los refugios instalados por las autoridades y se está trabajando en abrir nuevos campamentos para albergar a quienes perdieron sus hogares.
A su vez, el alto cargo destacó que el "total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica, directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, asciende a 26.403 personas".
El Gobierno atendió hasta el momento 81.589 familias, agregó.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
Delcy Rodríguez decretó un duelo de siete días
.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.