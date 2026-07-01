https://noticiaslatam.lat/20260701/crece-el-numero-de-fallecidos-y-heridos-tras-los-devastadores-sismos-en-venezuela-1174130373.html

Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela

Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela

Sputnik Mundo

La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.295, mientras que los heridos suman 11.267, informó el presidente de la Asamblea... 01.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-01T18:40+0000

2026-07-01T18:40+0000

2026-07-01T18:42+0000

américa latina

venezuela

jorge rodríguez

sociedad

terremoto en venezuela (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/01/1174130214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_046c6506b6f2ece0a6d897914501c78d.jpg

El presidente del Legislativo venezolano añadió que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó acelerar el traslado de personas a los refugios instalados por las autoridades y se está trabajando en abrir nuevos campamentos para albergar a quienes perdieron sus hogares.A su vez, el alto cargo destacó que el "total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica, directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, asciende a 26.403 personas".El Gobierno atendió hasta el momento 81.589 familias, agregó.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos. Delcy Rodríguez decretó un duelo de siete días.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.

https://noticiaslatam.lat/20260629/no-solo-hay-lamentos-humanos-entre-las-ruinas-asi-es-como-los-veterinarios-de-venezuela-luchan-1174095542.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, jorge rodríguez, sociedad, terremoto en venezuela (2026)