Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260701/crece-el-numero-de-fallecidos-y-heridos-tras-los-devastadores-sismos-en-venezuela-1174130373.html
Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela
Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela
Sputnik Mundo
La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.295, mientras que los heridos suman 11.267, informó el presidente de la Asamblea... 01.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-01T18:40+0000
2026-07-01T18:42+0000
américa latina
venezuela
jorge rodríguez
sociedad
terremoto en venezuela (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/01/1174130214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_046c6506b6f2ece0a6d897914501c78d.jpg
El presidente del Legislativo venezolano añadió que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó acelerar el traslado de personas a los refugios instalados por las autoridades y se está trabajando en abrir nuevos campamentos para albergar a quienes perdieron sus hogares.A su vez, el alto cargo destacó que el "total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica, directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, asciende a 26.403 personas".El Gobierno atendió hasta el momento 81.589 familias, agregó.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos. Delcy Rodríguez decretó un duelo de siete días.Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
https://noticiaslatam.lat/20260629/no-solo-hay-lamentos-humanos-entre-las-ruinas-asi-es-como-los-veterinarios-de-venezuela-luchan-1174095542.html
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/01/1174130214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f4cca23196c66b412c4a46b8fddf126.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, jorge rodríguez, sociedad, terremoto en venezuela (2026)
venezuela, jorge rodríguez, sociedad, terremoto en venezuela (2026)

Crece el número de fallecidos y heridos tras los devastadores sismos en Venezuela

18:40 GMT 01.07.2026 (actualizado: 18:42 GMT 01.07.2026)
© AP Photo / Matias DelacroixUna mujer llora mientras rescatistas buscan sobrevivientes en un edificio que se derrumbó durante los terremotos en Venezuela
Una mujer llora mientras rescatistas buscan sobrevivientes en un edificio que se derrumbó durante los terremotos en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
La cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.295, mientras que los heridos suman 11.267, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando, al momento, 12.841 personas damnificadas", expresó Rodríguez en un mensaje a la población.

El presidente del Legislativo venezolano añadió que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó acelerar el traslado de personas a los refugios instalados por las autoridades y se está trabajando en abrir nuevos campamentos para albergar a quienes perdieron sus hogares.
A su vez, el alto cargo destacó que el "total de afectados entre aquellas personas que recibieron algún tipo de afectación física o psicológica, directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda seriamente afectada, asciende a 26.403 personas".
El Gobierno atendió hasta el momento 81.589 familias, agregó.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos. Delcy Rodríguez decretó un duelo de siete días.
Por su parte, la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en el país sudamericano.
No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
Multimedia
No solo hay lamentos humanos entre las ruinas: así es como los veterinarios de Venezuela luchan incansablemente por cada latido
29 de junio, 14:41 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала