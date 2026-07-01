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Rescatan a un niño después de seis días bajo los escombros en Venezuela
Rescatan a un niño después de seis días bajo los escombros en Venezuela
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Un equipo de rescatistas de Jordania logró sacar con vida a un niño de tres años que estaba bajo los escombros en La Guaira durante seis días, un plazo que... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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El rescate se realizó en un edificio en Los Corales, La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país, según las autoridades. En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de La Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos. Este caso es una excepción poco frecuente en emergencias sísmicas; los especialistas consideran que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente después de las primeras 72 horas.El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en el último corte que el saldo oficial de muertos ascendió a 1.943, mientras que el de heridos llegó a los 10.571.A través del canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que cerca de 6.461 personas han sido rescatadas de los escombros, mientras que un estimado de 13.500 habrían salido por sus propios medios de los edificios colapsados.
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Rescatan a un niño después de seis días bajo los escombros en Venezuela
Un equipo de rescatistas de Jordania logró sacar con vida a un niño de tres años que estaba bajo los escombros en La Guaira durante seis días, un plazo que supera el período en el que habitualmente se registran rescates exitosos tras este tipo de desastres.
El rescate se realizó en un edificio en Los Corales, La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5
que sacudieron el país, según las autoridades.
En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de La Guaira, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos.
Este caso es una excepción poco frecuente en emergencias sísmicas; los especialistas consideran que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente después de las primeras 72 horas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en el último corte que el saldo oficial de muertos ascendió
a 1.943, mientras que el de heridos llegó a los 10.571.
A través del canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario detalló que cerca de 6.461 personas han sido rescatadas de los escombros, mientras que un estimado de 13.500 habrían salido por sus propios medios de los edificios colapsados.
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