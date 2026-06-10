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Acusaciones de autoatentados en Colombia provocan "una deshumanización del adversario", dice experto

Acusaciones de autoatentados en Colombia provocan "una deshumanización del adversario", dice experto

Sputnik Mundo

A días de la segunda vuelta, los dos candidatos a la Presidencia de Colombia se acusan mutuamente de preparar "autoatentados" con fines electorales. Expertos... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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El primero en hacerlo fue Cepeda, el postulante por el oficialista Pacto Histórico, a través de su cuenta de X: "Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección".La acusación de Cepeda fue respondida casi inmediatamente por De la Espriella, que rechazó esa posibilidad y redobló la apuesta: "A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado".Sin embargo, las autoridades encargadas de la seguridad de la elección colombiana aseguran no tener conocimiento de posibles autoatentados, según reveló un artículo del diario El Tiempo.En diálogo con Sputnik, el experto colombiano en temas de seguridad Luis Fernando Trejos consideró que este tipo de cruces públicos entre los dos candidatos hacia la segunda vuelta del 21 de junio "no escapa al contexto de radicalización" que ha caracterizado a toda la campaña electoral.Trejos cuestionó que ambos candidatos limitaran sus denuncias a "medios de comunicación y redes sociales" y no respaldaran sus advertencias públicas con denuncias concretas ante las autoridades.En ese sentido, el también experto en temas de seguridad Hugo Acero dijo a Sputnik que, cuando se trata de acusaciones vinculadas a episodios de violencia o criminalidad, los dirigentes políticos "siempre deberían entregar las pruebas". "Creo que los dos están haciendo señalamientos sin que haya, de por medio, investigaciones judiciales serias, profundas y fundamentales", añadió.Si bien la mayoría de los organismos públicos evitaron expedirse sobre el asunto, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reivindicó a través de su cuenta de X que "proteger a los candidatos presidenciales es proteger a la democracia", asegurando que "todas las capacidades se han desplegado para salvaguardar su integridad".Sánchez recordó incluso que el Ministerio de Defensa colombiano ofrece una recompensa de "hasta 1.000 millones de pesos (algo más de 276.000 dólares)" para quien aporte información "que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos y capturar a quienes estén detrás de algún plan criminal contra ellos".Una estrategia electoralAsí las cosas, Acero consideró que la falta de evidencias indicaría que las acusaciones mutuas entre los candidatos responden más a una estrategia electoral que a amenazas reales.Las acusaciones cruzadas entre los candidatos se conjugan con dos señalamientos recurrentes entre ambos: mientras Cepeda apunta contra De la Espriella por sus vínculos con "paramilitares", el líder de Defensores de la Patria acusa al candidato oficialista de ser apoyado por disidencias de las FARC."Aunque las dos campañas han aclarado que esos vínculos se dieron en momentos particulares y en contextos de negociaciones de paz, se está tratando de mover la emoción del votante, intentando generar indignación y miedo, por lo que este tipo de acusaciones termina siendo muy funcional", explicó Trejos.Acero aclaró, de todos modos, que esto no significa que no existan amenazas reales contra los candidatos y que ambos requieran ser protegidos por las fuerzas de seguridad. "Los dos tienen riesgos, eso es innegable, y eso el Estado lo tiene que reconocer porque cualquier cosa podría llegar a suceder durante estos días", complementó.Precisamente, ambos expertos recordaron que el 7 de junio se cumplió un año del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un exsenador que al momento de su muerte ya había anunciado su intención de aspirar a la Presidencia en representación del Centro Democrático.Para Acero, el actual escenario de polarización política que se consolida en Colombia favorece "un nivel de confrontación muy alto" que podría implicar "que haya hechos de violencia, sabotajes y acciones violentas en distintos lugares del país" tras la asunción de un nuevo presidente.

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