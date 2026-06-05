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Cepeda no evaluó "la capacidad de convocatoria que tuvo De la Espriella" en Colombia, dice experto

Cepeda no evaluó "la capacidad de convocatoria que tuvo De la Espriella" en Colombia, dice experto

Sputnik Mundo

Con más de 9,7 millones de votos (40,90% del total), el candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, se colocó en segundo lugar en la... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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"El tema es que el proceso de unificación [del Pacto Histórico como fuerza única] empieza muy tarde, a inicios de 2024 y se consolida hasta julio de 2025", relata a Sputnik el experto y añade que, tras esta etapa, "se lanza un proceso de elección de un precandidato presidencial hacia 2025" que, tras superar diversas tensiones internas, derivó en la candidatura de Cepeda. Ya en campaña, argumenta el analista el proyecto del abanderado oficialista se cerró a "a otros movimientos de izquierda". "Se confía en el escenario de que, a partir de la popularidad tan alta que tiene el presidente Gustavo Petro, ese voto iba a arrastrar gran parte del apoyo que iba a tener Iván Cepeda en primera vuelta. No piensan en un escenario de segunda vuelta y tampoco evalúan la capacidad de convocatoria que tuvo el candidato Abelardo de la Espriella", precisa Chala Pares.

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