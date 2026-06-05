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Cepeda no evaluó "la capacidad de convocatoria que tuvo De la Espriella" en Colombia, dice experto
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Con más de 9,7 millones de votos (40,90% del total), el candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, se colocó en segundo lugar en la... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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"El tema es que el proceso de unificación [del Pacto Histórico como fuerza única] empieza muy tarde, a inicios de 2024 y se consolida hasta julio de 2025", relata a Sputnik el experto y añade que, tras esta etapa, "se lanza un proceso de elección de un precandidato presidencial hacia 2025" que, tras superar diversas tensiones internas, derivó en la candidatura de Cepeda. Ya en campaña, argumenta el analista el proyecto del abanderado oficialista se cerró a "a otros movimientos de izquierda". "Se confía en el escenario de que, a partir de la popularidad tan alta que tiene el presidente Gustavo Petro, ese voto iba a arrastrar gran parte del apoyo que iba a tener Iván Cepeda en primera vuelta. No piensan en un escenario de segunda vuelta y tampoco evalúan la capacidad de convocatoria que tuvo el candidato Abelardo de la Espriella", precisa Chala Pares.
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Cepeda no evaluó "la capacidad de convocatoria que tuvo De la Espriella" en Colombia, dice experto

04:35 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Matias DelacroixIván Cepeda.
Iván Cepeda. - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
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Con más de 9,7 millones de votos (40,90% del total), el candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, se colocó en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones colombianas, detrás del aspirante independiente Abelardo de la Espriella, que se alzó con 10,3 millones de sufragios (43%).
En una charla para Sputnik, el politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Alejandro Chala Pares, dice que estos resultados se pueden atribuir a errores del Pacto Histórico que "no vienen de hace poco", sino que se remontan a la consolidación tardía del partido político que, en 2021, nació como una coalición para llevar a Gustavo Petro al poder.
"El tema es que el proceso de unificación [del Pacto Histórico como fuerza única] empieza muy tarde, a inicios de 2024 y se consolida hasta julio de 2025", relata a Sputnik el experto y añade que, tras esta etapa, "se lanza un proceso de elección de un precandidato presidencial hacia 2025" que, tras superar diversas tensiones internas, derivó en la candidatura de Cepeda.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
América Latina
Candidatos presidenciales de Colombia aceptan debatir previo al balotaje
2 de junio, 04:58 GMT
Ya en campaña, argumenta el analista el proyecto del abanderado oficialista se cerró a "a otros movimientos de izquierda".
"Se confía en el escenario de que, a partir de la popularidad tan alta que tiene el presidente Gustavo Petro, ese voto iba a arrastrar gran parte del apoyo que iba a tener Iván Cepeda en primera vuelta. No piensan en un escenario de segunda vuelta y tampoco evalúan la capacidad de convocatoria que tuvo el candidato Abelardo de la Espriella", precisa Chala Pares.
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