Respaldo de Trump a De la Espriella busca que Colombia regrese "al redil de EEUU", dice analista

Apenas horas después de su resultado electoral en la primera vuelta en Colombia, el presidente de EEUU, Donald Trump, manifestó su apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella y aseguró que el resultado de la segunda vuelta del 21 de junio será "muy importante para el futuro de Colombia y su relación con EEUU".A través de una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que De la Espriella cuenta con el "completo y total apoyo" de la Casa Blanca y lo definió como "un líder inteligente, fuerte y tenaz".El respaldo de Trump fue celebrado por el propio Da la Espriella, que a través de su cuenta de X calificó al estadounidense como "un líder de verdadera fuerza y convicción" que "ha allanado el camino para que el pueblo derrote a los poderes enquistados que han ostentado el control durante tanto tiempo". "En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir el mismo camino", añadió el líder del partido Defensores de la Patria.Una injerencia explícitaEn diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano Alejandro Bohórquez consideró que si bien "los presidentes estadounidenses claramente tienen preferencia por quién quieren que gobierne en lo que consideran su zona de influencia", el respaldo tan explícito lo vuelve "chocante".En ese sentido, el analista recordó que, si bien el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha intentado mejorar los vínculos con EEUU con un encuentro con Trump, la relación entre Bogotá y Washington es "tremendamente asimétrica" y el mandatario estadounidense no guarda ningún compromiso con su homólogo colombiano, por lo que no encuentra un problema en apoyar públicamente a un opositor.También consultado por este medio, el analista político Simón Rubiños Cea apuntó que, si bien la Casa Blanca ya ha apoyado a candidatos específicos en otros países de la región, especialmente Argentina y Brasil, el caso colombiano podría ser particular en función de la estrecha relación que EEUU ha tenido con el país sudamericano en el pasado.En ese sentido, recordó no solo que Colombia fue clave para que EEUU lograra crear la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, sino que el país sudamericano también se mantuvo cercano a Washington durante la llamada "ola rosa" de Gobiernos progresistas en América Latina en la primera década del siglo XXI, manteniendo bases militares estadounidenses y aplicando el Plan Colombia con el patrocinio de Washington.Para el experto, la manifestación de Trump sobre Colombia es un elemento más de una larga lista de intentos de intervencionismo que "han roto las prácticas tradicionales de la diplomacia" y que han tenido "mayor o menor éxito", generando incluso serios traspiés para EEUU como en su conflicto con Irán o en las tensiones diplomáticas con China.¿Trump colombiano?Para Rubiños Cea, una victoria opositora en las elecciones colombianas "hace presagiar una cuadratura aún más estricta" hacia los designios estadounidenses, teniendo en cuenta que "De la Espriella encarna los ideales del trumpismo".En opinión del analista, la intervención de Trump no será castigada por los electores colombianos debido a que el presidente estadounidense mantiene "un grado de aceptación, por no decir de idolatración", en el país sudamericano que puede traducirse en el anhelo de muchos votantes de que Bogotá mantenga una mayor "proximidad" con la Casa Blanca.En el mismo sentido, Bohórquez afirmó que De la Espriella, al igual que lo hizo Trump, quiere mostrarse ante los electores como "un empresario exitoso".Así las cosas, pronosticó que una victoria electoral de De la Espriella marcaría "una afinidad casi inmediata" y un "alineamiento" hacia Washington similar al que han mostrado otros presidentes de la región como el argentino Javier Milei.Bohórquez remarcó que muchos colombianos "no superaron la Guerra Fría" y todavía consideran que el país debe mantener vínculos únicamente con EEUU como potencia, evitando cualquier tipo de relacionamiento con otros países emergentes o líderes considerados "de izquierda".
El apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella augura que el opositor pondrá su afinidad con EEUU en primer lugar y tendrá "una cuadratura más estricta" hacia los designios de Washington, explicaron expertos consultados por Sputnik.
Apenas horas después de su resultado electoral en la primera vuelta en Colombia, el presidente de EEUU, Donald Trump, manifestó su apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella y aseguró que el resultado de la segunda vuelta del 21 de junio será "muy importante para el futuro de Colombia y su relación con EEUU".
A través de una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que De la Espriella cuenta con el "completo y total apoyo" de la Casa Blanca y lo definió como "un líder inteligente, fuerte y tenaz".
"Como presidente, Abelardo puede ser tremendamente exitoso en llevar a Colombia hacia el crecimiento de la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y recuperar la ley y el orden", añadió Trump en su publicación.
El respaldo de Trump fue celebrado por el propio Da la Espriella, que a través de su cuenta de X calificó al estadounidense como "un líder de verdadera fuerza y convicción" que "ha allanado el camino para que el pueblo derrote a los poderes enquistados que han ostentado el control durante tanto tiempo".
"En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir el mismo camino", añadió el líder del partido Defensores de la Patria.
En diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano Alejandro Bohórquez consideró que si bien "los presidentes estadounidenses claramente tienen preferencia por quién quieren que gobierne en lo que consideran su zona de influencia", el respaldo tan explícito lo vuelve "chocante".
"Trump es muy de los amiguismos y era de esperarse que Abelardo de la Espriella o incluso Paloma Valencia (la candidata del Centro Democrático) fueran lo que él espera que suceda en Colombia y que el país vuelva, por decirlo en términos groseros, al redil de EEUU", comentó el experto.
En ese sentido, el analista recordó que, si bien el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha intentado mejorar los vínculos con EEUU con un encuentro con Trump, la relación entre Bogotá y Washington es "tremendamente asimétrica" y el mandatario estadounidense no guarda ningún compromiso con su homólogo colombiano, por lo que no encuentra un problema en apoyar públicamente a un opositor.
También consultado por este medio, el analista político Simón Rubiños Cea apuntó que, si bien la Casa Blanca ya ha apoyado a candidatos específicos en otros países de la región, especialmente Argentina y Brasil, el caso colombiano podría ser particular en función de la estrecha relación que EEUUha tenido con el país sudamericano en el pasado.
En ese sentido, recordó no solo que Colombia fue clave para que EEUU lograra crear la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, sino que el país sudamericano también se mantuvo cercano a Washington durante la llamada "ola rosa" de Gobiernos progresistas en América Latina en la primera década del siglo XXI, manteniendo bases militares estadounidenses y aplicando el Plan Colombia con el patrocinio de Washington.
"Claramente esto es un fenómeno de intervencionismo electoral bastante grave del que la comunidad internacional debería pronunciarse. Habrá que esperar qué incidencia tenga y que no se repita lo que sucedió en Honduras, donde la intervención de Trump terminó favoreciendo a la opción que se impuso", opinó Rubiños Cea en referencia a la importancia del apoyo de Washington para la victoria de Nasry Asfura en las elecciones hondureñas de 2025.
Para el experto, la manifestación de Trump sobre Colombia es un elemento más de una larga lista de intentos de intervencionismo que "han roto las prácticas tradicionales de la diplomacia" y que han tenido "mayor o menor éxito", generando incluso serios traspiés para EEUU como en su conflicto con Irán o en las tensiones diplomáticas con China.
¿Trump colombiano?
Para Rubiños Cea, una victoria opositora en las elecciones colombianas "hace presagiar una cuadratura aún más estricta" hacia los designios estadounidenses, teniendo en cuenta que "De la Espriella encarna los ideales del trumpismo".
En opinión del analista, la intervención de Trump no será castigada por los electores colombianos debido a que el presidente estadounidense mantiene "un grado de aceptación, por no decir de idolatración", en el país sudamericano que puede traducirse en el anhelo de muchos votantes de que Bogotá mantenga una mayor "proximidad" con la Casa Blanca.
En el mismo sentido, Bohórquez afirmó que De la Espriella, al igual que lo hizo Trump, quiere mostrarse ante los electores como "un empresario exitoso".
Así las cosas, pronosticó que una victoria electoral de De la Espriella marcaría "una afinidad casi inmediata" y un "alineamiento" hacia Washington similar al que han mostrado otros presidentes de la región como el argentino Javier Milei.
Bohórquez remarcó que muchos colombianos "no superaron la Guerra Fría" y todavía consideran que el país debe mantener vínculos únicamente con EEUU como potencia, evitando cualquier tipo de relacionamiento con otros países emergentes o líderes considerados "de izquierda".
"Muchos de los que votan por Abelardo de la Espriella son simpatizantes de mantener una relación estrecha con EEUU porque todavía persisten esos discursos del temor de volverse Venezuela o Cuba, con una mentalidad muy alineada a la Guerra Fría", argumentó el experto.
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