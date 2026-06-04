https://noticiaslatam.lat/20260604/trump-espera-que-colombia-vuelva-al-redil-de-eeuu-con-abelardo-de-la-espriella-dice-analista-1173728166.html

Respaldo de Trump a De la Espriella busca que Colombia regrese "al redil de EEUU", dice analista

Respaldo de Trump a De la Espriella busca que Colombia regrese "al redil de EEUU", dice analista

Sputnik Mundo

El apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella augura que el opositor pondrá su afinidad con EEUU en... 04.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-04T03:46+0000

2026-06-04T03:46+0000

2026-06-04T03:46+0000

américa latina

colombia

donald trump

eeuu

washington

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173730891_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8eaf307b57352eed7ade292da308cd75.jpg

Apenas horas después de su resultado electoral en la primera vuelta en Colombia, el presidente de EEUU, Donald Trump, manifestó su apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella y aseguró que el resultado de la segunda vuelta del 21 de junio será "muy importante para el futuro de Colombia y su relación con EEUU".A través de una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que De la Espriella cuenta con el "completo y total apoyo" de la Casa Blanca y lo definió como "un líder inteligente, fuerte y tenaz".El respaldo de Trump fue celebrado por el propio Da la Espriella, que a través de su cuenta de X calificó al estadounidense como "un líder de verdadera fuerza y convicción" que "ha allanado el camino para que el pueblo derrote a los poderes enquistados que han ostentado el control durante tanto tiempo". "En Colombia, ahora hemos comenzado a seguir el mismo camino", añadió el líder del partido Defensores de la Patria.Una injerencia explícitaEn diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano Alejandro Bohórquez consideró que si bien "los presidentes estadounidenses claramente tienen preferencia por quién quieren que gobierne en lo que consideran su zona de influencia", el respaldo tan explícito lo vuelve "chocante".En ese sentido, el analista recordó que, si bien el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha intentado mejorar los vínculos con EEUU con un encuentro con Trump, la relación entre Bogotá y Washington es "tremendamente asimétrica" y el mandatario estadounidense no guarda ningún compromiso con su homólogo colombiano, por lo que no encuentra un problema en apoyar públicamente a un opositor.También consultado por este medio, el analista político Simón Rubiños Cea apuntó que, si bien la Casa Blanca ya ha apoyado a candidatos específicos en otros países de la región, especialmente Argentina y Brasil, el caso colombiano podría ser particular en función de la estrecha relación que EEUU ha tenido con el país sudamericano en el pasado.En ese sentido, recordó no solo que Colombia fue clave para que EEUU lograra crear la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, sino que el país sudamericano también se mantuvo cercano a Washington durante la llamada "ola rosa" de Gobiernos progresistas en América Latina en la primera década del siglo XXI, manteniendo bases militares estadounidenses y aplicando el Plan Colombia con el patrocinio de Washington.Para el experto, la manifestación de Trump sobre Colombia es un elemento más de una larga lista de intentos de intervencionismo que "han roto las prácticas tradicionales de la diplomacia" y que han tenido "mayor o menor éxito", generando incluso serios traspiés para EEUU como en su conflicto con Irán o en las tensiones diplomáticas con China.¿Trump colombiano?Para Rubiños Cea, una victoria opositora en las elecciones colombianas "hace presagiar una cuadratura aún más estricta" hacia los designios estadounidenses, teniendo en cuenta que "De la Espriella encarna los ideales del trumpismo".En opinión del analista, la intervención de Trump no será castigada por los electores colombianos debido a que el presidente estadounidense mantiene "un grado de aceptación, por no decir de idolatración", en el país sudamericano que puede traducirse en el anhelo de muchos votantes de que Bogotá mantenga una mayor "proximidad" con la Casa Blanca.En el mismo sentido, Bohórquez afirmó que De la Espriella, al igual que lo hizo Trump, quiere mostrarse ante los electores como "un empresario exitoso".Así las cosas, pronosticó que una victoria electoral de De la Espriella marcaría "una afinidad casi inmediata" y un "alineamiento" hacia Washington similar al que han mostrado otros presidentes de la región como el argentino Javier Milei.Bohórquez remarcó que muchos colombianos "no superaron la Guerra Fría" y todavía consideran que el país debe mantener vínculos únicamente con EEUU como potencia, evitando cualquier tipo de relacionamiento con otros países emergentes o líderes considerados "de izquierda".

https://noticiaslatam.lat/20260602/que-hay-detras-del-apoyo-cosechado-por-abelardo-de-la-espriella-en-las-elecciones-de-colombia-1173695900.html

https://noticiaslatam.lat/20260603/que-razones-impulsaron-el-retiro-de-aranceles-entre-ecuador-y-colombia-1173714070.html

colombia

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

colombia, donald trump, eeuu, washington, 💬 opinión y análisis