¿Qué países de América Latina tienen un mayor endeudamiento familiar?

Según cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), los hogares de Colombia acumulan deudas de aproximadamente 131.000 millones de dólares, ubicando al país en el cuarto lugar de América Latina.Por delante de Bogotá aparecen Brasil, con 891.000 millones de dólares; México, con 360.000 millones; y Chile, con 152.000 millones, superando los niveles de Perú, Ecuador y Argentina. De acuerdo con La República, especialistas señalaron que el volumen absoluto de deuda no refleja por sí solo la gravedad de la situación financiera de cada país.El director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, Andrés Langabaek, explicó al medio que las economías más grandes y pobladas suelen registrar niveles más elevados de endeudamiento agregado.Según la publicación, los expertos también advirtieron que la composición de la deuda resulta clave para evaluar los riesgos financieros de los hogares.Otro factor mencionado es el nivel de bancarización, aunque las billeteras digitales y plataformas electrónicas han ampliado la inclusión financiera en Colombia, gran parte de la población todavía permanece fuera del sistema crediticio formal.El especialista Henry Amorocho Moreno explicó para el medio que la relación deuda-PIB de los hogares colombianos alcanzó un máximo durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron al crédito para cubrir gastos básicos y sostener negocios afectados por la crisis sanitaria.A nivel internacional, analistas observan con atención el caso de China, donde el rápido crecimiento del endeudamiento familiar, impulsado principalmente por el sector inmobiliario, ha elevado las preocupaciones sobre incumplimientos de pago y vulnerabilidad económica global.
El endeudamiento de los hogares continúa creciendo en América Latina y se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir la estabilidad financiera de las familias y la capacidad de consumo en la región.
Según cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), los hogares de Colombia acumulan deudas de aproximadamente 131.000 millones de dólares, ubicando al país en el cuarto lugar de América Latina.
Por delante de Bogotá aparecen Brasil, con 891.000 millones de dólares; México, con 360.000 millones; y Chile, con 152.000 millones, superando los niveles de Perú, Ecuador y Argentina.
De acuerdo con La República, especialistas señalaron que el volumen absoluto de deuda no refleja por sí solo la gravedad de la situación financiera de cada país.
El director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, Andrés Langabaek, explicó al medio que las economías más grandes y pobladas suelen registrar niveles más elevados de endeudamiento agregado.
"El valor absoluto de la deuda por sí solo no dice demasiado. Lo importante es entender la capacidad de pago que tienen los hogares y el tamaño de la economía que respalda esas obligaciones", afirmó.
Según la publicación, los expertos también advirtieron que la composición de la deuda resulta clave para evaluar los riesgos financieros de los hogares.
Otro factor mencionado es el nivel de bancarización, aunque las billeteras digitales y plataformas electrónicas han ampliado la inclusión financiera en Colombia, gran parte de la población todavía permanece fuera del sistema crediticio formal.
El especialista Henry Amorocho Moreno explicó para el medio que la relación deuda-PIB de los hogares colombianos alcanzó un máximo durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron al crédito para cubrir gastos básicos y sostener negocios afectados por la crisis sanitaria.
A nivel internacional, analistas observan con atención el caso de China, donde el rápido crecimiento del endeudamiento familiar, impulsado principalmente por el sector inmobiliario, ha elevado las preocupaciones sobre incumplimientos de pago y vulnerabilidad económica global.
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