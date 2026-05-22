Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260522/que-paises-de-america-latina-tienen-un-mayor-endeudamiento-familiar-1173556822.html
¿Qué países de América Latina tienen un mayor endeudamiento familiar?
¿Qué países de América Latina tienen un mayor endeudamiento familiar?
Sputnik Mundo
El endeudamiento de los hogares continúa creciendo en América Latina y se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir la estabilidad... 22.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-22T06:09+0000
2026-05-22T06:09+0000
colombia
brasil
méxico
endeudamiento
economía
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/16/1172685917_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_8d414066cd5e960125de6bdc0986df82.jpg
Según cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), los hogares de Colombia acumulan deudas de aproximadamente 131.000 millones de dólares, ubicando al país en el cuarto lugar de América Latina.Por delante de Bogotá aparecen Brasil, con 891.000 millones de dólares; México, con 360.000 millones; y Chile, con 152.000 millones, superando los niveles de Perú, Ecuador y Argentina. De acuerdo con La República, especialistas señalaron que el volumen absoluto de deuda no refleja por sí solo la gravedad de la situación financiera de cada país.El director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, Andrés Langabaek, explicó al medio que las economías más grandes y pobladas suelen registrar niveles más elevados de endeudamiento agregado.Según la publicación, los expertos también advirtieron que la composición de la deuda resulta clave para evaluar los riesgos financieros de los hogares.Otro factor mencionado es el nivel de bancarización, aunque las billeteras digitales y plataformas electrónicas han ampliado la inclusión financiera en Colombia, gran parte de la población todavía permanece fuera del sistema crediticio formal.El especialista Henry Amorocho Moreno explicó para el medio que la relación deuda-PIB de los hogares colombianos alcanzó un máximo durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron al crédito para cubrir gastos básicos y sostener negocios afectados por la crisis sanitaria.A nivel internacional, analistas observan con atención el caso de China, donde el rápido crecimiento del endeudamiento familiar, impulsado principalmente por el sector inmobiliario, ha elevado las preocupaciones sobre incumplimientos de pago y vulnerabilidad económica global.
https://noticiaslatam.lat/20260513/venezuela-reestructurara-su-deuda-externa-confirman-autoridades-1173440852.html
colombia
brasil
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/16/1172685917_65:0:976:683_1920x0_80_0_0_96a562e0d3a87ec6dbe3e0a361755ec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
colombia, brasil, méxico, endeudamiento, 📈 mercados y finanzas
colombia, brasil, méxico, endeudamiento, 📈 mercados y finanzas

¿Qué países de América Latina tienen un mayor endeudamiento familiar?

06:09 GMT 22.05.2026
© AP Photo / Matias DelacroixConteo de dólares
Conteo de dólares - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
El endeudamiento de los hogares continúa creciendo en América Latina y se ha convertido en uno de los principales indicadores para medir la estabilidad financiera de las familias y la capacidad de consumo en la región.
Según cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), los hogares de Colombia acumulan deudas de aproximadamente 131.000 millones de dólares, ubicando al país en el cuarto lugar de América Latina.
Por delante de Bogotá aparecen Brasil, con 891.000 millones de dólares; México, con 360.000 millones; y Chile, con 152.000 millones, superando los niveles de Perú, Ecuador y Argentina.
De acuerdo con La República, especialistas señalaron que el volumen absoluto de deuda no refleja por sí solo la gravedad de la situación financiera de cada país.
El director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, Andrés Langabaek, explicó al medio que las economías más grandes y pobladas suelen registrar niveles más elevados de endeudamiento agregado.
"El valor absoluto de la deuda por sí solo no dice demasiado. Lo importante es entender la capacidad de pago que tienen los hogares y el tamaño de la economía que respalda esas obligaciones", afirmó.
Oficinas de Petróleos de Venezuela S.A. - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
Economía
Venezuela reestructurará su deuda externa, confirman autoridades
13 de mayo, 19:28 GMT
Según la publicación, los expertos también advirtieron que la composición de la deuda resulta clave para evaluar los riesgos financieros de los hogares.
Otro factor mencionado es el nivel de bancarización, aunque las billeteras digitales y plataformas electrónicas han ampliado la inclusión financiera en Colombia, gran parte de la población todavía permanece fuera del sistema crediticio formal.
El especialista Henry Amorocho Moreno explicó para el medio que la relación deuda-PIB de los hogares colombianos alcanzó un máximo durante la pandemia, cuando millones de personas recurrieron al crédito para cubrir gastos básicos y sostener negocios afectados por la crisis sanitaria.
A nivel internacional, analistas observan con atención el caso de China, donde el rápido crecimiento del endeudamiento familiar, impulsado principalmente por el sector inmobiliario, ha elevado las preocupaciones sobre incumplimientos de pago y vulnerabilidad económica global.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала