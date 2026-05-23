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Álvaro Uribe se mete de lleno en la campaña electoral de Colombia para salvar a su candidata

Álvaro Uribe se mete de lleno en la campaña electoral de Colombia para salvar a su candidata

Sputnik Mundo

Con su candidata Paloma Valencia bajando en las encuestas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) refuerza su presencia con ataques al oficialista... 23.05.2026, Sputnik Mundo

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A poco más de una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, la figura de Uribe parece cobrar protagonismo, tanto como una herramienta para fortalecer la candidatura de Valencia como para incrementar la polarización con el abanderado oficialista Iván Cepeda.Si bien Uribe ha estado activo apoyando la campaña de la aspirante a la Presidencia por el partido Centro Democrático, la pintura de un mural frente a la residencia del exmandatario en Rionegro (a pocos kilómetros de Medellín) disparó una polémica que lo situó en la primera plana del debate político, enfrentándolo tanto con Cepeda como con el propio presidente colombiano Gustavo Petro.El mural, con la leyenda "7.837 almas que no te dejarán dormir", fue pintado por activistas con la intención de señalar, cerca de la residencia de Uribe, la presunta responsabilidad del dos veces presidente en las víctimas de los denominados "falsos positivos", asesinados por las fuerzas de seguridad colombianas tras ser erróneamente acusados de integrar grupos armados entre 1990 y 2016.Uribe, de 73 años, intentó tapar el muro junto a sus colaboradores y denunció el acto como "una provocación de violencia". "Esto es estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda", enfatizó enseguida, llamando a sus correligionarios a "enfrentar" posibles ataques en cualquier otro punto del país.El mural se convirtió rápidamente en un episodio político que puso a Uribe cara a cara con Cepeda, que se mantiene como favorito en las encuestas. El candidato del Pacto Histórico acusó a Uribe de emprender "una agresión fanática" hacia los movimientos que respaldan la candidatura oficialista y amenazar a varias de las personas que habían pintado el mural.¿Uribe al rescate?En cualquier caso, el diferendo logró colocar al expresidente en la primera plana de los medios colombianos en días en que su candidata, Paloma Valencia, sufrió una caída en las encuestas. Un estudio de la consultora Invamer presentado el 21 de mayo por Noticias Caracol ubica a la candidata uribista en el tercer lugar, con un 14% de los votos. Abelardo de la Espriella, del partido Defensores de la Patria y principal contendiente de Valencia dentro del arco opositor, se consolida en este estudio en el segundo lugar con 31,6%. Cepeda, en tanto, aparece firme en el primer puesto con 44,6%.Para el experto, la estrategia del equipo de Valencia es que, al influjo de nuevas apariciones públicas de Uribe, se reactive el antagonismo petrismo-uribismo que en los últimos tiempos se había perdido en favor de la figura de De la Espriella, la gran sorpresa de este proceso electoral.También consultado por Sputnik, el analista político Simón Rubiños Cea afirmó que contar con la figura de Uribe de respaldo permite a Paloma Valencia "contener el trasvase de voto conservador hacia la figura de De la Espriella", un fenómeno que ha crecido en las últimas semanas y amenaza con dejar fuera de una eventual segunda vuelta a la postulante uribista.De hecho, Uribe también ha apuntado directamente contra De la Espriella. En un video publicado en sus redes sociales, el expresidente enfatizó que Valencia "es la única candidata que representa las tesis que hemos defendido y al Centro Democrático". Uribe, incluso, reveló que De la Espriella intentó competir en la interna del partido uribista pero, al ser rechazado por haber pasado los tiempos para eso, decidió romper con el bloque y apostar por una candidatura independiente.El político "más exitoso" de ColombiaPara Rubiños Cea, la reaparición de Uribe en el escenario trae consigo el debate sobre la seguridad y los procesos de paz, un flanco con el que la oposición ha intentado golpear al Gobierno de Gustavo Petro y su programa de "Paz Total". En ese sentido, el analista valoró la capacidad del expresidente colombiano por seguir representando el discurso de seguridad, a pesar de las múltiples controversias que arrastra consigo.Rubiños Cea remarcó que, para muchos colombianos, el expresidente sigue representando "que la gente pueda ir a su finca los fines de semana", incluso aunque quienes defiendan este axioma "sean los que no tienen finca". Así las cosas, afirmó que Uribe ha sabido preservar su "capital político histórico" que aún le permite convertirse en uno de los clivajes más importantes de esta contienda electoral.De hecho, Mendoza enfatizó que Uribe es "el político más exitoso de la historia moderna de Colombia" ya que "ha estado más de 20 años incidiendo en la elección de los presidentes", en relación no solo a sus dos mandatos sino también a su participación en el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y en el período de Iván Duque (2018-2022).Para el analista, Valencia intenta hacer valer su credencial de "uribismo puro" en los últimos días de campaña electoral buscando descontar puntos de intención de voto a De la Espriella. Así, vaticinó, el expresidente Uribe tendrá un papel creciente en el último tramo de la campaña con apariciones públicas y participación en polémicas.Rubiños Cea, por su parte, remarcó la necesidad de tener en cuenta que el electorado colombiano también atraviesa "un recambio generacional" que paulatinamente comienza a horadar la imagen de Uribe, un dirigente político "que lleva casi 50 años de carrera política entre alcalde, gobernador, senador y presidente".El intento de Uribe por acaparar el debate público también puede tener efecto: fortalecer la narrativa de Cepeda y el Pacto Histórico, que encuentran en el uribismo su oposición más clásica. En ese sentido, Rubiños Cea citó un relevamiento propio que da cuenta de la importancia que la figura de Uribe tiene para el discurso de la izquierda colombiana.Para Rubiños Cea, el discurso de Cepeda tiene como uno de sus ejes mostrar a los colombianos que Uribe tuvo una injerencia importante en los gobiernos que pasaron entre 2002 y 2022. "Cepeda lo que hace es decirle a la gente que ese es el proyecto político que le quitó la comida, le bajó el salario, le privatizó la educación y le quitó la salud", señaló.

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https://noticiaslatam.lat/20260429/los-atentados-se-meten-en-la-campana-electoral-de-colombia-benefician-al-uribismo-1173262093.html

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