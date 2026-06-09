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Disidencia de las FARC anuncia cese al fuego para la segunda vuelta de las presidenciales, informan medios
Disidencia de las FARC anuncia cese al fuego para la segunda vuelta de las presidenciales, informan medios
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La principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Estado Mayor Central, proclamó alto al fuego para el periodo de la segunda... 09.06.2026, Sputnik Mundo
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La disidencia aseguró que todas sus estructuras armadas en el país suspenderán las operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante ese periodo. Sin embargo, el EMC se reserva el derecho de responder ante eventuales ataques."Se mantiene el derecho a la legítima defensa ante las acciones de la fuerza pública colombiana o estadounidense y de otros grupos armados", se desprende del comunicado.El preconteo divulgado al cierre de la jornada electoral del pasado 31 de mayo ubicó primero a Abelardo de la Espriella con el 43,72% de los votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,92%, con 673.168 sufragios de diferencia. Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
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Disidencia de las FARC anuncia cese al fuego para la segunda vuelta de las presidenciales, informan medios

11:24 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Edwin RodriguezUn guerrillero de las FARC-EMC monta guardia en una carretera en un puesto de control en Corinto, Colombia, el 12 de abril de 2024
Un guerrillero de las FARC-EMC monta guardia en una carretera en un puesto de control en Corinto, Colombia, el 12 de abril de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Edwin Rodriguez
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La principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Estado Mayor Central, proclamó alto al fuego para el periodo de la segunda vuelta de la contienda presidencial en el país, señalan medios colombianos con referencia al comunicado de la organización. Toda la actividad ofensiva del grupo se suspenderá.
"Un cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial fue anunciado por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las antiguas FARC comandada por Iván Mordisco. La medida regirá entre el 10 y el 23 de junio", reporta El Colombiano.
La disidencia aseguró que todas sus estructuras armadas en el país suspenderán las operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante ese periodo. Sin embargo, el EMC se reserva el derecho de responder ante eventuales ataques.
"Se mantiene el derecho a la legítima defensa ante las acciones de la fuerza pública colombiana o estadounidense y de otros grupos armados", se desprende del comunicado.
El preconteo divulgado al cierre de la jornada electoral del pasado 31 de mayo ubicó primero a Abelardo de la Espriella con el 43,72% de los votos, seguido de Iván Cepeda con el 40,92%, con 673.168 sufragios de diferencia. Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
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