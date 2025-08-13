Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250813/colombia-se-despide-del-precandidato-presidencial-miguel-uribe-turbay-1165431814.html
Colombia se despide del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay
Colombia se despide del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay
Sputnik Mundo
La misa fúnebre del fallecido senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, tiene lugar en la Catedral Primada de Colombia, en la capital... 13.08.2025
américa latina
miguel uribe turbay
política
seguridad
colombia
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.Se prevé que el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, se encuentran entre las figuras de alto perfil que estarán presentes en el evento, uniéndose a los dolientes para honrar al senador de 39 años.El precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, sufrió un atentado en el barrio Modelia de Bogotá durante un acto de campaña el pasado 7 de junio. Tras dos meses de estar internado, falleció en el hospital.La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego. En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
colombia
14:01 GMT 13.08.2025
La misa fúnebre del fallecido senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, tiene lugar en la Catedral Primada de Colombia, en la capital de Bogotá.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.
Se prevé que el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, se encuentran entre las figuras de alto perfil que estarán presentes en el evento, uniéndose a los dolientes para honrar al senador de 39 años.
El precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, sufrió un atentado en el barrio Modelia de Bogotá durante un acto de campaña el pasado 7 de junio. Tras dos meses de estar internado, falleció en el hospital.
La Fiscalía de la nación sudamericana imputó al joven de 15 años que presuntamente disparó contra el senador. Es señalado de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas de fuego. En total, al menos cinco personas ya han sido detenidas por el ataque, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien sería uno de los autores intelectuales del atentado.
