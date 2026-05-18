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Bolivia responde a la declaración de Petro sobre que el país "vive una insurrección popular"

Bolivia responde a la declaración de Petro sobre que el país "vive una insurrección popular"

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El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo al comentario hecho por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas que están teniendo lugar en el... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Según la cartera diplomática, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro "no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados". Además, la Cancillería boliviana resaltó "la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe". "Las transformaciones que Bolivia requiere, luego de casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía", añadió la dependencia.

https://noticiaslatam.lat/20260517/petro-afirma-que-bolivia-vive-una-insurreccion-popular-ofrece-la-ayuda-de-su-gobierno-1173493856.html

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