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Bolivia responde a la declaración de Petro sobre que el país "vive una insurrección popular"
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El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo al comentario hecho por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas que están teniendo lugar en el... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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Según la cartera diplomática, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro "no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados". Además, la Cancillería boliviana resaltó "la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe". "Las transformaciones que Bolivia requiere, luego de casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía", añadió la dependencia.
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Bolivia responde a la declaración de Petro sobre que el país "vive una insurrección popular"

03:53 GMT 18.05.2026
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
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El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo al comentario hecho por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas que están teniendo lugar en el país andino.
"Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación", respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Según la cartera diplomática, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro "no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados".
Además, la Cancillería boliviana resaltó "la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe".
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
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Petro afirma que Bolivia "vive una insurrección popular"; ofrece la ayuda de su Gobierno
ayer, 21:25 GMT
"Las transformaciones que Bolivia requiere, luego de casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía", añadió la dependencia.
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