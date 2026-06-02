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Petro afirma tener pruebas de presunto fraude en las presidenciales de Colombia

Petro afirma tener pruebas de presunto fraude en las presidenciales de Colombia

Sputnik Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X que tiene "bases comprobadas" de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario indicó que no reconoció los datos del preconteo "del software" y alegó que el registrador "se negó permanentemente a entregar el código fuente", algo que Petro consideró un requisito de transparencia. Asimismo, agregó que una decisión del Consejo de Estado de 2018 había advertido vulnerabilidades del sistema.Según Petro, el padrón de 41.421.973 fue cambiado a 42.307.373 con una diferencia de 885.409 cédulas "que no se inscribieron en la fecha legal". Además, se aumentaron los puestos de votación de 13.742 a 14.438 con unos 696 adicionales, al igual que las mesas, pasando de 120.527 a 122.020 con unas 1.493 de más, detalló.A la vez añadió que en el conteo aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos e incluso hasta 700 votos en un día, y sostuvo que "en esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000" con la que el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, superó en el preconteo al candidato oficialista, Iván Cepeda.El preconteo divulgado al cierre de la jornada electoral del pasado 31 de mayo ubicó primero a de la Espriella con el 43,72% de los votos, seguido de Cepeda con el 40,92%, con 673.168 sufragios de diferencia. Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.

https://noticiaslatam.lat/20260602/que-hay-detras-del-apoyo-cosechado-por-abelardo-de-la-espriella-en-las-elecciones-de-colombia-1173695900.html

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