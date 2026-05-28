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"Vamos a la guerra contra los cárteles", advierte el Pentágono

"Vamos a la guerra contra los cárteles", advierte el Pentágono

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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, continúa endureciendo el discurso injerencista de su país contra América Latina a través de la narrativa de la... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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Esta vez, durante una reunión del gabinete federal encabezada por el presidente Donald Trump, el jefe del Pentágono afirmó: "Hemos asegurado nuestra frontera suroeste. Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición estadounidense anticárteles [el recién creado Escudo de las Américas]".Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.

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