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"Vamos a la guerra contra los cárteles", advierte el Pentágono
"Vamos a la guerra contra los cárteles", advierte el Pentágono
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, continúa endureciendo el discurso injerencista de su país contra América Latina a través de la narrativa de la... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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Esta vez, durante una reunión del gabinete federal encabezada por el presidente Donald Trump, el jefe del Pentágono afirmó: "Hemos asegurado nuestra frontera suroeste. Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición estadounidense anticárteles [el recién creado Escudo de las Américas]".Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
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"Vamos a la guerra contra los cárteles", advierte el Pentágono

02:00 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Konstantin ToropinEl secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
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El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, continúa endureciendo el discurso injerencista de su país contra América Latina a través de la narrativa de la supuesta lucha contra el narcotráfico regional.
Esta vez, durante una reunión del gabinete federal encabezada por el presidente Donald Trump, el jefe del Pentágono afirmó:
"Hemos asegurado nuestra frontera suroeste. Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición estadounidense anticárteles [el recién creado Escudo de las Américas]".
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
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