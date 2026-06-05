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López Obrador es "un enemigo ideológico" para EEUU: ¿se viene una 'balcanización' de México?
López Obrador es "un enemigo ideológico" para EEUU: ¿se viene una 'balcanización' de México?
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El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador representa un "enemigo ideológico" para los "intereses corporativos de EEUU", ya que durante su Gobierno... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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El 3 de mayo, López Obrador regresó a la arena política al pronunciarse abiertamente contra "la embestida del Gobierno de EEUU contra el de México" a través de "las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre". No se trata, sin embargo, de cualquier postura, más aún si se toma en cuenta el momento geopolítico que vive toda América Latina frente al injerencismo de Washington, observa Escobar, quien también considera que en EEUU hay grupos de poder interesados en "balcanizar" al país latinoamericano en favor de "intereses extractivistas" que podrían ser cubiertos con recursos minerales y de todo tipo que abundan en el norte de México, en estados como Sinaloa, cuyo gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha sido acusado por la justicia estadounidense de presunto narcotráfico. De algún modo, señala el analista, la carta de López Obrador es importante porque envía un mensaje de cohesión al interior de Morena —el partido en el poder— y un espaldarazo a la Administración de Sheinbaum. Además, afirma, deja claro ante Washington que la palabra del exmandatario sigue siendo relevante en términos populares y políticos, en caso de que EEUU se atreva a dar pasos más grandes en su injerencismo contra México.El experto también asegura que ciertos sectores de EEUU buscan "influir en el ámbito electoral" mexicano para "colocar a gobernadores que respondan a sus intereses y no a los de México", a través de una estrategia de "balcanización" para no utilizar acciones militares. "Hay un escenario de riesgo real"El académico en economía política de la UNAM, Óscar Rojas, afirma en charla con Sputnik que desde Washington se está contruyendo con mucha fuerza una suerte de "Plan Cóndor 2.0" a través del cual EEUU pretende extender sus tentáculos por toda América Latina, en un intento por expandir su zona de influencia en una región que descuidó durante mucho tiempo. "Estamos ante la oportunidad de empezar a preguntarnos cuáles serán las estrategias para vencer a la ultraderecha en este nuevo entorno de riesgos de cara a la caída de la hegemonía estadounidense en la región", concluye.
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López Obrador es "un enemigo ideológico" para EEUU: ¿se viene una 'balcanización' de México?

01:10 GMT 05.06.2026 (actualizado: 01:33 GMT 05.06.2026)
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, el 5 de octubre de 2023
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos, el 5 de octubre de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
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El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador representa un "enemigo ideológico" para los "intereses corporativos de EEUU", ya que durante su Gobierno se tomaron decisiones que afectaron a muchas empresas e inversiones estadounidenses, sobre todo en el sector energético, dice a Sputnik el analista político mexicano Jesús Escobar.
El 3 de mayo, López Obrador regresó a la arena política al pronunciarse abiertamente contra "la embestida del Gobierno de EEUU contra el de México" a través de "las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre".

"Para ser más claros: algunos funcionarios de EEUU están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas", denunció el expresidente.

No se trata, sin embargo, de cualquier postura, más aún si se toma en cuenta el momento geopolítico que vive toda América Latina frente al injerencismo de Washington, observa Escobar, quien también considera que en EEUU hay grupos de poder interesados en "balcanizar" al país latinoamericano en favor de "intereses extractivistas" que podrían ser cubiertos con recursos minerales y de todo tipo que abundan en el norte de México, en estados como Sinaloa, cuyo gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, ha sido acusado por la justicia estadounidense de presunto narcotráfico.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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AMLO vuelve otra vez de su retiro para respaldar a Sheinbaum y acusa intentos de injerencismo de EEUU
ayer, 04:09 GMT
De algún modo, señala el analista, la carta de López Obrador es importante porque envía un mensaje de cohesión al interior de Morena —el partido en el poder— y un espaldarazo a la Administración de Sheinbaum. Además, afirma, deja claro ante Washington que la palabra del exmandatario sigue siendo relevante en términos populares y políticos, en caso de que EEUU se atreva a dar pasos más grandes en su injerencismo contra México.

"López Obrador está alertando sobre un intervencionismo que es real, que es grave y que está avanzando por parte de los interses corporativos de EEUU", comenta Escobar.

El experto también asegura que ciertos sectores de EEUU buscan "influir en el ámbito electoral" mexicano para "colocar a gobernadores que respondan a sus intereses y no a los de México", a través de una estrategia de "balcanización" para no utilizar acciones militares.

"Hay un escenario de riesgo real"

El académico en economía política de la UNAM, Óscar Rojas, afirma en charla con Sputnik que desde Washington se está contruyendo con mucha fuerza una suerte de "Plan Cóndor 2.0" a través del cual EEUU pretende extender sus tentáculos por toda América Latina, en un intento por expandir su zona de influencia en una región que descuidó durante mucho tiempo.

"La carta de López Obrador deja ver las fuerzas que accionan dentro de EEUU [para interferir en asuntos internos de otros países]. Recordemos que EEUU es un país cuyas estructuras de gobierno están en crisis. Por eso creo que la postura de López Obrador pone un freno directo a este injerencismo, al menos en la narrativa", observa el analista.

"Estamos ante la oportunidad de empezar a preguntarnos cuáles serán las estrategias para vencer a la ultraderecha en este nuevo entorno de riesgos de cara a la caída de la hegemonía estadounidense en la región", concluye.
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