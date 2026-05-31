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"¿Es realmente interés genuino por ayudar a México?": Sheinbaum señala a EEUU por intento de injerencia
"¿Es realmente interés genuino por ayudar a México?": Sheinbaum señala a EEUU por intento de injerencia
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De cara a los dos años desde su triunfo electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje a miles de mexicanos reunidos en el Monumento a... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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Ante una plaza desbordada y un público que se extendía por las calles aledañas al monumento, la mandataria llegó puntual a la cita para rendir su informe por los dos años de su triunfo electoral, en donde más de 35 millones de mexicanos la eligieron como primera mujer presidenta en la historia del país. Arropada también por los integrantes de su Gabinete, Sheinbaum comenzó hablando de aquel 2 de junio del 2024 cuando, dijo, los mexicanos se decantaron por la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta destacó que en lo que va de su Gobierno se ha conducido con honradez y con austeridad que, dijo, contrasta con los sexenios anteriores los cuales no solo se llenaron de lujos que rayaron en la excentricidad, sino que comprometieron la independencia y soberanía del país. "Ella no se ha doblegado"Para Isabel, una de las ciudadanos que acudió al llamado de Sheinbaum, la presidenta de México "no se ha doblegado" ante las amenazas emitidas desde Washington. De acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Enkoll, la aprobación de Sheinbaum entre la población mexicana es de 68%, mientras que el 62% apuntó tener mucha o algo de confianza en la forma en la que la presidenta está manejando la relación con el presidente Donald Trump. Sin embargo, en el mismo estudio, la firma señala que 66% de los participantes cree que las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa acusado de nexos con el narcotráfico, Rubén Rocha Moya, son creíbles y solo 36% piensa que se trata de injerencia extranjera.EEUU, ¿el principal elector de México?Durante su discurso, Sheinbaum destinó varios minutos a hablar sobre la ríspida relación de México con EEUU, específicamente en el tema de la seguridad. La Administración Trump ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de incluso mandar tropas a México en busca de, argumentan desde Washington, contener el trasiego de drogas. Al respecto, la mandataria ponderó que EEUU ha buscado injerir en la nación latinoamericana y sentenció que es "legítimo" dudar de los verdaderos intereses de Washington respecto al combate al narcotráfico en suelo mexicano. Sin referirse directamente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo mexicano cuestionó el trasfondo de los juicios de extradición solicitados por EEUU contra autoridades electas en México. Sheinbaum indicó que se tienen que cuestionar los verdaderos intereses de Washington y de algunos sectores estadounidense que con un discurso antimexicano buscan posicionarse electoralmente, o bien, posiblemente influir en las elecciones del próximo año en la nación latinoamericana. La presidenta aseveró que los mexicanos podemos tener diferencias, "pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!". "Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional", finalizó.
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"¿Es realmente interés genuino por ayudar a México?": Sheinbaum señala a EEUU por intento de injerencia

22:14 GMT 31.05.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
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Daniela Díaz
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De cara a los dos años desde su triunfo electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje a miles de mexicanos reunidos en el Monumento a la Revolución, en el que habló de sus principales logros, así como de las presiones que la nación latinoamericana ha recibido desde Estados Unidos.
Ante una plaza desbordada y un público que se extendía por las calles aledañas al monumento, la mandataria llegó puntual a la cita para rendir su informe por los dos años de su triunfo electoral, en donde más de 35 millones de mexicanos la eligieron como primera mujer presidenta en la historia del país.
Arropada también por los integrantes de su Gabinete, Sheinbaum comenzó hablando de aquel 2 de junio del 2024 cuando, dijo, los mexicanos se decantaron por la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta destacó que en lo que va de su Gobierno se ha conducido con honradez y con austeridad que, dijo, contrasta con los sexenios anteriores los cuales no solo se llenaron de lujos que rayaron en la excentricidad, sino que comprometieron la independencia y soberanía del país.

"No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales, que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México (...). Con [Felipe] Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en territorio", acusó. "Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo".

"Ella no se ha doblegado"

Para Isabel, una de las ciudadanos que acudió al llamado de Sheinbaum, la presidenta de México "no se ha doblegado" ante las amenazas emitidas desde Washington.
"Ella ha salido adelante y va a salir adelante con la unión de todo el pueblo", sentenció.
De acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Enkoll, la aprobación de Sheinbaum entre la población mexicana es de 68%, mientras que el 62% apuntó tener mucha o algo de confianza en la forma en la que la presidenta está manejando la relación con el presidente Donald Trump.
Sin embargo, en el mismo estudio, la firma señala que 66% de los participantes cree que las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa acusado de nexos con el narcotráfico, Rubén Rocha Moya, son creíbles y solo 36% piensa que se trata de injerencia extranjera.

EEUU, ¿el principal elector de México?

Durante su discurso, Sheinbaum destinó varios minutos a hablar sobre la ríspida relación de México con EEUU, específicamente en el tema de la seguridad. La Administración Trump ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de incluso mandar tropas a México en busca de, argumentan desde Washington, contener el trasiego de drogas.
Al respecto, la mandataria ponderó que EEUU ha buscado injerir en la nación latinoamericana y sentenció que es "legítimo" dudar de los verdaderos intereses de Washington respecto al combate al narcotráfico en suelo mexicano. Sin referirse directamente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo mexicano cuestionó el trasfondo de los juicios de extradición solicitados por EEUU contra autoridades electas en México.

"Primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia (de EEUU) se vuelve el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir", aseveró.

Sheinbaum indicó que se tienen que cuestionar los verdaderos intereses de Washington y de algunos sectores estadounidense que con un discurso antimexicano buscan posicionarse electoralmente, o bien, posiblemente influir en las elecciones del próximo año en la nación latinoamericana.
"No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!", espetó la mandataria entre aplausos de los presentes que corearon en repetidas ocasiones la frase "¡No estás sola!".
La presidenta aseveró que los mexicanos podemos tener diferencias, "pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!".
"Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional", finalizó.
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