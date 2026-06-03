Las agencias estadounidenses han operado para que se "justifique la injerencia" en México y la región, dice experto

En su intervención desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la mandataria ponderó que EEUU ha buscado injerir en la nación latinoamericana y sentenció que "es legítimo dudar de los verdaderos intereses" de Washington respecto al combate al narcotráfico en suelo mexicano. Sin referirse directamente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo mexicano cuestionó el trasfondo de los juicios de extradición solicitados por EEUU contra autoridades electas en México, así como la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua sin permiso del Poder Ejecutivo.Sheinbaum indicó que se tienen que cuestionar además los intereses de algunos sectores estadounidenses que, con un discurso antimexicano, buscan posicionarse electoralmente, o bien, posiblemente influir en las elecciones del próximo año en la nación latinoamericana."No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!", espetó la jefa del Ejecutivo, quien desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido que hacer frente a los constantes amagos de Washington, que ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de enviar tropas al país latinoamericano.¿Cómo llegó la CIA a México? En charla con Sputnik, el sociólogo y experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena explicó que 'el boom' de la presencia de la CIA en territorio mexicano fue a finales de la década de 1950 y se extendió por años, cuando la agencia tuvo estrechos lazos con altos funcionarios del país e, incluso, presidentes en turno como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Por ello, Joseph Bouchard, periodista y excolaborador del Comando Sur, enfatizó en entrevista con este medio que no es coincidencia que los actos represivos de mayor trascendencia en la historia moderna del país, como lo fueron la matanza estudiantil de Tlatelolco (1968) y el llamado Halconazo (1971) y la llamada Guerra Sucia, se hayan dado durante dicho periodo. Ambos analistas destacan que el argumento principal de EEUU para sus actos de injerencia en México y el resto de América Latina era frenar "el auge de las ideas comunistas" en medio de la Guerra Fría.Pero aunque México fue también un blanco de dicha injerencia, Bouchard destacó que los mecanismos fueron distintos en comparación con los ejercidos en países como Brasil, Chile y Argentina, en donde la agencia estadounidense estuvo detrás de los golpes de Estado y la imposición de dictaduras militares. "Les beneficia financieramente"A lo largo de los años, explicó Bouchard, la presencia de la CIA ha variado en tareas e intensidad, pero nunca se ha ido del país, siendo en la actualidad el crimen organizado su principal argumento de permanencia. Al respecto, Guerrero Baena apuntó que tanto el rol de la CIA como de la DEA se ha modificado con el mismo contexto geopolítico y señaló que por periodos, el mismo Gobierno mexicano abrió las puertas a la colaboración directa de las agencias estadounidenses. De acuerdo con el analista canadiense, durante décadas, tanto la CIA como la DEA "han hecho jugadas para dividir los territorios para que haya más guerra y para que luego se justifique la injerencia de Estados Unidos". Esto, abundó, es la maniobra que está haciendo la actual Administración de Donald Trump, la cual acusa a México de tener un Estado fallido que vulnera su propia seguridad nacional; sin embargo, reflexionó Bouchard, detrás de esto hay diversos tipos de intereses.¿Intervención en puerta?Hoy por hoy, señaló Bouchard, México libra una batalla política con su vecino del norte, pues es la primera vez que se cuestiona la actuación de las agencias y que se busca acotar y regular su presencia en el país. Sin embargo, la mano de la CIA y la DEA se puede ver claramente en ciertos episodios recientes como la detención de Ismael 'el Mayo' Zambada, la cual no ha sido esclarecida, no fue comunicada al entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que desató una oleada de violencia en Sinaloa. El analista agregó que la posibilidad de una intervención militar de EEUU es posible y "lo único podría hacer que Estados Unidos ceda es que esté tan distraído por otras guerras, por otros problemas internacionales", finalizó.
Durante su discurso para conmemorar los dos años de su triunfo electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la ríspida relación con EEUU en el tema de la seguridad y recordó el papel de las agencias de dicho país como mecanismos de injerencia. Expertos analizan la actuación de la CIA y la DEA en el territorio nacional.
En su intervención desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la mandataria ponderó que EEUU ha buscado injerir en la nación latinoamericana y sentenció que "es legítimo dudar de los verdaderos intereses" de Washington respecto al combate al narcotráfico en suelo mexicano.
Sin referirse directamente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo mexicano cuestionó el trasfondo de los juicios de extradición solicitados por EEUU contra autoridades electas en México, así como la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua sin permiso del Poder Ejecutivo.
"Primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia [de EEUU] se vuelve el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir", aseveró.
Sheinbaum indicó que se tienen que cuestionar además los intereses de algunos sectores estadounidenses que, con un discurso antimexicano, buscan posicionarse electoralmente, o bien, posiblemente influir en las elecciones del próximo año en la nación latinoamericana.
"No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!", espetó la jefa del Ejecutivo, quien desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido que hacer frente a los constantes amagos de Washington, que ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de enviar tropas al país latinoamericano.
En charla con Sputnik, el sociólogo y experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena explicó que 'el boom' de la presencia de la CIA en territorio mexicano fue a finales de la década de 1950 y se extendió por años, cuando la agencia tuvo estrechos lazos con altos funcionarios del país e, incluso, presidentes en turno como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
"Está documentada la operación Litempo que, de alguna manera, involucró a determinados actores de la política mexicana; el caso concreto de [los expresidentes] Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que sin duda fueron informantes y fueron agentes de la CIA, que estuvieron al mando del país y que, sin duda, estuvieron pasando información importante", indicó.
Por ello, Joseph Bouchard, periodista y excolaborador del Comando Sur, enfatizó en entrevista con este medio que no es coincidencia que los actos represivos de mayor trascendencia en la historia moderna del país, como lo fueron la matanza estudiantil de Tlatelolco (1968) y el llamado Halconazo (1971) y la llamada Guerra Sucia, se hayan dado durante dicho periodo.
Ambos analistas destacan que el argumento principal de EEUU para sus actos de injerencia en México y el resto de América Latina era frenar "el auge de las ideas comunistas" en medio de la Guerra Fría.
Pero aunque México fue también un blanco de dicha injerencia, Bouchard destacó que los mecanismos fueron distintos en comparación con los ejercidos en países como Brasil, Chile y Argentina, en donde la agencia estadounidense estuvo detrás de los golpes de Estado y la imposición de dictaduras militares.
"Estados Unidos no tuvo que intervenir directamente en México, como lo hizo, por ejemplo, en Chile. No tuvo que hacerlo en México porque tenía un Gobierno más o menos de rodillas al imperio americano y que seguía los intereses de las empresas americanas, de la inteligencia americana", señaló.
"Les beneficia financieramente"
A lo largo de los años, explicó Bouchard, la presencia de la CIA ha variado en tareas e intensidad, pero nunca se ha ido del país, siendo en la actualidad el crimen organizado su principal argumento de permanencia.
Al respecto, Guerrero Baena apuntó que tanto el rol de la CIA como de la DEA se ha modificado con el mismo contexto geopolítico y señaló que por periodos, el mismo Gobierno mexicano abrió las puertas a la colaboración directa de las agencias estadounidenses.
"Es verdad que en algunos sexenios se les abrió la puerta de par en par y no hubo una medición adecuada de los riesgos (para México)", señaló.
De acuerdo con el analista canadiense, durante décadas, tanto la CIA como la DEA "han hecho jugadas para dividir los territorios para que haya más guerra y para que luego se justifique la injerencia de Estados Unidos".
Esto, abundó, es la maniobra que está haciendo la actual Administración de Donald Trump, la cual acusa a México de tener un Estado fallido que vulnera su propia seguridad nacional; sin embargo, reflexionó Bouchard, detrás de esto hay diversos tipos de intereses.
"Lo hacen porque les beneficia financieramente. Tienen muchos intereses, por ejemplo, las empresas farmacéuticas que tienen enlaces con empresas que producen las drogas. También los intereses militares, tanto en las empresas militares y de inteligencia como de seguridad que dan miles de millones de dólares de lobby para elegir a varios políticos para seguir esa guerra", añadió.
¿Intervención en puerta?
Hoy por hoy, señaló Bouchard, México libra una batalla política con su vecino del norte, pues es la primera vez que se cuestiona la actuación de las agencias y que se busca acotar y regular su presencia en el país.
Sin embargo, la mano de la CIA y la DEA se puede ver claramente en ciertos episodios recientes como la detención de Ismael 'el Mayo' Zambada, la cual no ha sido esclarecida, no fue comunicada al entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que desató una oleada de violencia en Sinaloa.
"Los vimos en Puerto Vallarta (con la detención del 'Mencho') y en Culiacán hace algunos meses cuando los medios norteamericanos, las empresas del Gobierno americano dicen: 'Miren, México es un Estado fallido, han matado a nuestros agentes, están amenazando a nuestras empresas, nuestros turistas (...). Siendo vecino de Estados Unidos siempre hay inmenso riesgo y siempre va a intentar intervenir", aseveró.
El analista agregó que la posibilidad de una intervención militar de EEUU es posible y "lo único podría hacer que Estados Unidos ceda es que esté tan distraído por otras guerras, por otros problemas internacionales", finalizó.
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