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Las agencias estadounidenses han operado para que se "justifique la injerencia" en México y la región, dice experto

Las agencias estadounidenses han operado para que se "justifique la injerencia" en México y la región, dice experto

Sputnik Mundo

Durante su discurso para conmemorar los dos años de su triunfo electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la ríspida relación con EEUU... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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En su intervención desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la mandataria ponderó que EEUU ha buscado injerir en la nación latinoamericana y sentenció que "es legítimo dudar de los verdaderos intereses" de Washington respecto al combate al narcotráfico en suelo mexicano. Sin referirse directamente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la jefa del Ejecutivo mexicano cuestionó el trasfondo de los juicios de extradición solicitados por EEUU contra autoridades electas en México, así como la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua sin permiso del Poder Ejecutivo.Sheinbaum indicó que se tienen que cuestionar además los intereses de algunos sectores estadounidenses que, con un discurso antimexicano, buscan posicionarse electoralmente, o bien, posiblemente influir en las elecciones del próximo año en la nación latinoamericana."No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!", espetó la jefa del Ejecutivo, quien desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido que hacer frente a los constantes amagos de Washington, que ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de enviar tropas al país latinoamericano.¿Cómo llegó la CIA a México? En charla con Sputnik, el sociólogo y experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena explicó que 'el boom' de la presencia de la CIA en territorio mexicano fue a finales de la década de 1950 y se extendió por años, cuando la agencia tuvo estrechos lazos con altos funcionarios del país e, incluso, presidentes en turno como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Por ello, Joseph Bouchard, periodista y excolaborador del Comando Sur, enfatizó en entrevista con este medio que no es coincidencia que los actos represivos de mayor trascendencia en la historia moderna del país, como lo fueron la matanza estudiantil de Tlatelolco (1968) y el llamado Halconazo (1971) y la llamada Guerra Sucia, se hayan dado durante dicho periodo. Ambos analistas destacan que el argumento principal de EEUU para sus actos de injerencia en México y el resto de América Latina era frenar "el auge de las ideas comunistas" en medio de la Guerra Fría.Pero aunque México fue también un blanco de dicha injerencia, Bouchard destacó que los mecanismos fueron distintos en comparación con los ejercidos en países como Brasil, Chile y Argentina, en donde la agencia estadounidense estuvo detrás de los golpes de Estado y la imposición de dictaduras militares. "Les beneficia financieramente"A lo largo de los años, explicó Bouchard, la presencia de la CIA ha variado en tareas e intensidad, pero nunca se ha ido del país, siendo en la actualidad el crimen organizado su principal argumento de permanencia. Al respecto, Guerrero Baena apuntó que tanto el rol de la CIA como de la DEA se ha modificado con el mismo contexto geopolítico y señaló que por periodos, el mismo Gobierno mexicano abrió las puertas a la colaboración directa de las agencias estadounidenses. De acuerdo con el analista canadiense, durante décadas, tanto la CIA como la DEA "han hecho jugadas para dividir los territorios para que haya más guerra y para que luego se justifique la injerencia de Estados Unidos". Esto, abundó, es la maniobra que está haciendo la actual Administración de Donald Trump, la cual acusa a México de tener un Estado fallido que vulnera su propia seguridad nacional; sin embargo, reflexionó Bouchard, detrás de esto hay diversos tipos de intereses.¿Intervención en puerta?Hoy por hoy, señaló Bouchard, México libra una batalla política con su vecino del norte, pues es la primera vez que se cuestiona la actuación de las agencias y que se busca acotar y regular su presencia en el país. Sin embargo, la mano de la CIA y la DEA se puede ver claramente en ciertos episodios recientes como la detención de Ismael 'el Mayo' Zambada, la cual no ha sido esclarecida, no fue comunicada al entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que desató una oleada de violencia en Sinaloa. El analista agregó que la posibilidad de una intervención militar de EEUU es posible y "lo único podría hacer que Estados Unidos ceda es que esté tan distraído por otras guerras, por otros problemas internacionales", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20260531/es-realmente-interes-genuino-por-ayudar-a-mexico-sheinbaum-senala-a-eeuu-por-intento-de-injerencia-1173686577.html

https://noticiaslatam.lat/20260519/la-cia-la-dea-y-los-intereses-de-washington-nunca-dejaron-de-tener-presencia-en-mexico-1173517176.html

https://noticiaslatam.lat/20260425/agentes-de-la-cia-no-tenian-acreditacion-para-operar-en-mexico-segun-autoridades----1173221565.html

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