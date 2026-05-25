Gobierno mexicano subastará el terreno en donde fue abatido "El Mencho"

El lote en cuestión tiene un precio de salida estimado en 750.000 dólares y forma parte de un listado de 211 propiedades confiscadas por diversas dependencias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), que se pondrán a la venta en la misma jornada.Este tipo de bienes proviene de decomisos vinculados a actividades ilícitas y al crimen organizado, los cuales son integrados a procesos de subasta pública administrados por el Estado mexicano para la recuperación de activos financieros.Entre los antecedentes más destacados de esta estrategia gubernamental se encuentra la venta de diversas residencias que pertenecieron a Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.
La venta de la propiedad, ubicada en el exclusivo country club del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco (occidente), se realizará el próximo 28 de mayo. Allí, el pasado 22 de febrero de este año, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El lote en cuestión tiene un precio de salida estimado en 750.000 dólares y forma parte de un listado de 211 propiedades confiscadas por diversas dependencias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), que se pondrán a la venta en la misma jornada.
Este tipo de bienes proviene de decomisos vinculados a actividades ilícitas y al crimen organizado, los cuales son integrados a procesos de subasta pública administrados por el Estado mexicano para la recuperación de activos financieros.
Entre los antecedentes más destacados de esta estrategia gubernamental se encuentra la venta de diversas residencias que pertenecieron a Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.
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