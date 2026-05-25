https://noticiaslatam.lat/20260525/gobierno-mexicano-subastara-el-terreno-en-donde-fue-abatido-el-mencho-1173592052.html

Gobierno mexicano subastará el terreno en donde fue abatido "El Mencho"

Gobierno mexicano subastará el terreno en donde fue abatido "El Mencho"

Sputnik Mundo

La venta de la propiedad, ubicada en el exclusivo country club del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco (occidente), se realizará el próximo 28 de... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T04:35+0000

2026-05-25T04:35+0000

2026-05-25T04:35+0000

américa latina

nemesio oseguera cervantes (el mencho)

joaquín el 'chapo' guzmán

jalisco

sinaloa

eeuu

sociedad

fiscalía general de la república (fgr) de méxico

cjng

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173591895_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f6ef41294ff1f13f73b01e42f3e1b1c3.jpg

El lote en cuestión tiene un precio de salida estimado en 750.000 dólares y forma parte de un listado de 211 propiedades confiscadas por diversas dependencias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), que se pondrán a la venta en la misma jornada.Este tipo de bienes proviene de decomisos vinculados a actividades ilícitas y al crimen organizado, los cuales son integrados a procesos de subasta pública administrados por el Estado mexicano para la recuperación de activos financieros.Entre los antecedentes más destacados de esta estrategia gubernamental se encuentra la venta de diversas residencias que pertenecieron a Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20260302/1172028054.html

jalisco

sinaloa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nemesio oseguera cervantes (el mencho), joaquín el 'chapo' guzmán, jalisco, sinaloa, eeuu, sociedad, fiscalía general de la república (fgr) de méxico , cjng