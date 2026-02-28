Mundo
¿Qué opinan los bolivianos sobre la gestión de Rodrigo Paz a casi cuatro meses de su asunción? | Video
¿Qué opinan los bolivianos sobre la gestión de Rodrigo Paz a casi cuatro meses de su asunción? | Video
Rodrigo Paz asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre de 2025. Desde que lleva las riendas del Estado tuvo importantes logros, como la estabilización de...
A exactos 111 días del inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, Sputnik recorrió las calles de la ciudad de Cochabamba (la tercera capital más importante luego de las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra) para poner el termómetro político a la población. Este departamento, situado en el centro de Bolivia, condensa las principales características del país: tiene altiplano, valles y parte de la Amazonía, más allá del trópico cochabambino.Durante los 19 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), esta plaza fue fundamental para la provisión de votos, también para generar un capital simbólico que cimentó el poder del partido fundado por Evo Morales, quien está refugiado desde finales de 2024 en la provincia Chapare, en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus seguidores más firmes con la finalidad de evitar la ejecución de las órdenes de detención en su contra.Así como el movimiento popular tiene gran presencia en Cochabamba, también las ideas liberales, encarnadas actualmente en el alcalde y excapitán Manfred Reyes Villa, quien irá por la reelección en las elecciones subnacionales del 22 marzo, cuando intentará ganar su séptimo mandato desde 1993.El excapitán tuvo en agosto pasado tuvo un malaventurado paso por las elecciones generales, en las cuales obtuvo el 5% de votos, pero también ganó un puñado de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional por su partido, Súmate."Un decreto no puede estar por encima de la Constitución"En diálogo con Sputnik, el cochabambino Jesús Jhony rechazó la andanada de decretos firmados por el presidente Rodrigo Paz en estos poco más de 100 días.Las desavenencias en la Asamblea Legislativa, aunque está conformada casi en su totalidad por partidos liberales y conservadores, habilitan a Paz a avanzar mediante decretos para instaurar las políticas que considera necesarias destinadas a reorganizar el Estado, luego de dos décadas de gobiernos del MAS.Y remarcó: "Las actividades a nivel de Estado o departamento o región se tienen que enmarcar en la Constitución y las leyes. Un decreto supremo no puede estar por encima de la Constitución. Está ahí disimuladamente este señor (Paz) presentando estos decretos que, para mí, son arbitrarios y anticonstitucionales".En este sentido, el ciudadano sostuvo: "Nos ha costado muchos años ganar los derechos constitucionales y los derechos humanos. Los hemos logrado con muertes, heridos y muchas dificultades más. Fácilmente este señor viene a hacer todas imposiciones que para mí no son las correctas"."Este presidente es bueno"Olga Terrazas, contadora de profesión, dijo a este medio que Paz ha demostrado ser un buen líder en los casi cuatro meses de mandato que lleva: "Este presidente es bueno, pero ha elegido mal a su vicepresidente (el excapitán de la Policía, Edmand Lara) y eso le hace daño".En los primeros días de presidencia de Paz, asumido el pasado 8 de noviembre, se estableció una brecha con Lara que aparentemente no tiene retorno. En enero, también por decreto, el presidente creó un instrumento para ejercer un "Gobierno electrónico" para cuando tuviera que ausentarse de Bolivia y cumplir con su agenda internacional.Sobre los procesos legales que desde la actual Presidencia se han abierto contra el exmandatario Luis Arce, quien ahora se encuentra preso, la mujer sentenció que "tiene que devolver lo que ha robado de los indígenas, millones".Arce está detenido en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, por su presunta participación en el caso FONDIOC (Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino) cuando era ministro de Economía del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). Según las investigaciones, muchos proyectos productivos no fueron debidamente ejecutados en comunidades rurales y selváticas de todo el país. Pero según los acusados, hubo errores en la rendición de cuentas de los líderes sociales.La señora Terrazas le exigió al Gobierno más valor para avanzar en las mejoras necesarias que requiere la gestión del Estado. "A Rodrigo Paz le falta un poquito de carácter y tiene que avanzar. Si no, estamos fregados", consideró. Y expresó su júbilo por la nueva cercanía de Bolivia al Gobierno de Estados Unidos. El próximo 7 de marzo está previsto que ambos mandatarios se reúnan en la nación norteamericana."Bolivia está en una situación delicada"“Creo que la primera evaluación es que hay mucha mentira. Creo que hay mucho discurso, el presidente tiene una muy buena retórica y creo que el pueblo no se da cuenta de lo que está ocurriendo”, dijo en entrevista con Sputnik Víctor Coca.El ciudadano enumeró las polémicas que han enmarcado los primeros 100 días de Rodrigo Paz como presidente, destacando "el tema de la gasolina basura y el tema del narcotráfico".A finales de 2025 Paz decretó el fin de la subvención a los combustibles, que el año pasado reportaron al Estado la pérdida de 3.500 millones de dólares. Pero en enero surgió otro problema: gasolina de mala calidad arruinó los motores de miles de vehículos en todo el país. Ahora el Gobierno y los afectados evalúan mecanismos para compensar los gastos en talleres y compra de repuestos, que en algunos casos ascienden hasta los 6.500 dólares.También a finales de 2025 y principios de 2026 llegaron al aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) cargamentos de marihuana líquida procedentes de EEUU. Hasta el momento se decomisaron 800 kilos de esta droga, cuyo tráfico incluyó la participación de una candidata a la Legislatura departamental por una agrupación política ligada a Paz. También fue detenido por este caso el juez Herbert Zeballos.Sobre el retiro de la subvención a los carburantes, que a inicios de año generó decenas de bloqueos en los caminos del país por parte de sindicatos, Coca señaló que Paz está "mal asesorado", pues apostó a gobernar mediante decretos. "Ahora existe el principio de constitucionalismo", comentó."A veces las medidas son traumáticas, pero necesarias"A poco más de 100 días de Gobierno, el presidente Paz "lo está haciendo bien", consideró Lucy, ciudadana cochabambina, quien aseveró que por dos décadas el MAS se dedicó "a saquear" Bolivia.Sobre la medida de quitar el subsidio a combustibles, evaluó que "de alguna manera había que rescatar a un país que estaba por morir, que estaba al borde del colapso. No había otra solución".Para Lucy, los cuatro años que le restan a Paz en el poder no serán suficientes para resarcir el daño que, aseguró, los pasados Gobiernos masistas han infligido a la nación boliviana.Aunque también criticó el papel opositor que asumió el vicepresidente Lara, sostuvo que el presidente Paz "hasta donde lo veo, está llevando su gestión de forma inteligente".
¿Qué opinan los bolivianos sobre la gestión de Rodrigo Paz a casi cuatro meses de su asunción? | Video

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Juan Karita
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia
Sebastián Ochoa
Desde Bolivia
Rodrigo Paz asumió la presidencia el pasado 8 de noviembre de 2025. Desde que lleva las riendas del Estado tuvo importantes logros, como la estabilización de la economía, aunque mediante el riesgo de asumir una deuda externa que ya supera los 10.000 millones de dólares.
A exactos 111 días del inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, Sputnik recorrió las calles de la ciudad de Cochabamba (la tercera capital más importante luego de las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra) para poner el termómetro político a la población. Este departamento, situado en el centro de Bolivia, condensa las principales características del país: tiene altiplano, valles y parte de la Amazonía, más allá del trópico cochabambino.
Durante los 19 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), esta plaza fue fundamental para la provisión de votos, también para generar un capital simbólico que cimentó el poder del partido fundado por Evo Morales, quien está refugiado desde finales de 2024 en la provincia Chapare, en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus seguidores más firmes con la finalidad de evitar la ejecución de las órdenes de detención en su contra.
Así como el movimiento popular tiene gran presencia en Cochabamba, también las ideas liberales, encarnadas actualmente en el alcalde y excapitán Manfred Reyes Villa, quien irá por la reelección en las elecciones subnacionales del 22 marzo, cuando intentará ganar su séptimo mandato desde 1993.
El excapitán tuvo en agosto pasado tuvo un malaventurado paso por las elecciones generales, en las cuales obtuvo el 5% de votos, pero también ganó un puñado de representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional por su partido, Súmate.

"Un decreto no puede estar por encima de la Constitución"

En diálogo con Sputnik, el cochabambino Jesús Jhony rechazó la andanada de decretos firmados por el presidente Rodrigo Paz en estos poco más de 100 días.
Las desavenencias en la Asamblea Legislativa, aunque está conformada casi en su totalidad por partidos liberales y conservadores, habilitan a Paz a avanzar mediante decretos para instaurar las políticas que considera necesarias destinadas a reorganizar el Estado, luego de dos décadas de gobiernos del MAS.

"[El presidente Paz] prácticamente está copiando las actuaciones de los presidentes de facto que gobernaban con decretos. Si nos vamos a la ley, primero está la Constitución. En nuestra estructura constitucional boliviana, todas las leyes tienen por base a la democracia y fueron creadas en la Asamblea Constituyente de 2009", dijo Jhony.

Y remarcó: "Las actividades a nivel de Estado o departamento o región se tienen que enmarcar en la Constitución y las leyes. Un decreto supremo no puede estar por encima de la Constitución. Está ahí disimuladamente este señor (Paz) presentando estos decretos que, para mí, son arbitrarios y anticonstitucionales".
En este sentido, el ciudadano sostuvo: "Nos ha costado muchos años ganar los derechos constitucionales y los derechos humanos. Los hemos logrado con muertes, heridos y muchas dificultades más. Fácilmente este señor viene a hacer todas imposiciones que para mí no son las correctas".

"Este presidente es bueno"

Olga Terrazas, contadora de profesión, dijo a este medio que Paz ha demostrado ser un buen líder en los casi cuatro meses de mandato que lleva: "Este presidente es bueno, pero ha elegido mal a su vicepresidente (el excapitán de la Policía, Edmand Lara) y eso le hace daño".
En los primeros días de presidencia de Paz, asumido el pasado 8 de noviembre, se estableció una brecha con Lara que aparentemente no tiene retorno. En enero, también por decreto, el presidente creó un instrumento para ejercer un "Gobierno electrónico" para cuando tuviera que ausentarse de Bolivia y cumplir con su agenda internacional.
Sobre los procesos legales que desde la actual Presidencia se han abierto contra el exmandatario Luis Arce, quien ahora se encuentra preso, la mujer sentenció que "tiene que devolver lo que ha robado de los indígenas, millones".
Arce está detenido en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, por su presunta participación en el caso FONDIOC (Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino) cuando era ministro de Economía del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). Según las investigaciones, muchos proyectos productivos no fueron debidamente ejecutados en comunidades rurales y selváticas de todo el país. Pero según los acusados, hubo errores en la rendición de cuentas de los líderes sociales.
La señora Terrazas le exigió al Gobierno más valor para avanzar en las mejoras necesarias que requiere la gestión del Estado. "A Rodrigo Paz le falta un poquito de carácter y tiene que avanzar. Si no, estamos fregados", consideró. Y expresó su júbilo por la nueva cercanía de Bolivia al Gobierno de Estados Unidos. El próximo 7 de marzo está previsto que ambos mandatarios se reúnan en la nación norteamericana.
“Me gustaría más que hable con EEUU y una vez que le preste (dinero) se puede, se puede (pagar) porque no estamos tan mal en ese aspecto", finalizó.

"Bolivia está en una situación delicada"

“Creo que la primera evaluación es que hay mucha mentira. Creo que hay mucho discurso, el presidente tiene una muy buena retórica y creo que el pueblo no se da cuenta de lo que está ocurriendo”, dijo en entrevista con Sputnik Víctor Coca.
El ciudadano enumeró las polémicas que han enmarcado los primeros 100 días de Rodrigo Paz como presidente, destacando "el tema de la gasolina basura y el tema del narcotráfico".
A finales de 2025 Paz decretó el fin de la subvención a los combustibles, que el año pasado reportaron al Estado la pérdida de 3.500 millones de dólares. Pero en enero surgió otro problema: gasolina de mala calidad arruinó los motores de miles de vehículos en todo el país. Ahora el Gobierno y los afectados evalúan mecanismos para compensar los gastos en talleres y compra de repuestos, que en algunos casos ascienden hasta los 6.500 dólares.
También a finales de 2025 y principios de 2026 llegaron al aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) cargamentos de marihuana líquida procedentes de EEUU. Hasta el momento se decomisaron 800 kilos de esta droga, cuyo tráfico incluyó la participación de una candidata a la Legislatura departamental por una agrupación política ligada a Paz. También fue detenido por este caso el juez Herbert Zeballos.

Para el ciudadano Coca, "Bolivia está en una situación muy delicada por el tema de la gente del Gobierno que no le está hablando con sinceridad al pueblo".

Sobre el retiro de la subvención a los carburantes, que a inicios de año generó decenas de bloqueos en los caminos del país por parte de sindicatos, Coca señaló que Paz está "mal asesorado", pues apostó a gobernar mediante decretos. "Ahora existe el principio de constitucionalismo", comentó.
"Ojalá lleguemos a los cuatro años (de Gobierno), porque al paso que vamos creo que se puede interrumpir incluso, porque tenemos el referéndum revocatorio. Es muy peligroso que se llegue a esta situación", alertó.

"A veces las medidas son traumáticas, pero necesarias"

A poco más de 100 días de Gobierno, el presidente Paz "lo está haciendo bien", consideró Lucy, ciudadana cochabambina, quien aseveró que por dos décadas el MAS se dedicó "a saquear" Bolivia.
Sobre la medida de quitar el subsidio a combustibles, evaluó que "de alguna manera había que rescatar a un país que estaba por morir, que estaba al borde del colapso. No había otra solución".
Y agregó: "A veces las medidas son traumáticas pero necesarias. Las medidas son de acuerdo a la necesidad, no hay otra".
Para Lucy, los cuatro años que le restan a Paz en el poder no serán suficientes para resarcir el daño que, aseguró, los pasados Gobiernos masistas han infligido a la nación boliviana.
Aunque también criticó el papel opositor que asumió el vicepresidente Lara, sostuvo que el presidente Paz "hasta donde lo veo, está llevando su gestión de forma inteligente".
