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Votantes buscan en las figuras 'outsider' una fuerza "que prometa patear el tablero", dice experto

Votantes buscan en las figuras 'outsider' una fuerza "que prometa patear el tablero", dice experto

Sputnik Mundo

El sorpresivo triunfo en primera vuelta del abogado colombiano Abelardo de la Espriella, quien nunca ocupó un cargo en política, confirma la popularidad de los... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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El panorama político latinoamericano ha experimentado una mutación sin precedentes en los últimos años. La derecha tradicional, identificada con partidos centenarios, discursos tecnocráticos y formas institucionales, parece haber perdido el favor electoral frente a una nueva camada de líderes que proponen tirar los manuales clásicos sobre cómo hacer campaña y gobernar en favor de una conducción disruptiva que hace gala de su inexperiencia (a la que percibe como una fortaleza o un valor agregado).Este fenómeno no es casual ni aislado, tampoco limitado exclusivamente a esta región del mundo, sino que responde a un cambio profundo en la psicología del votante, que enfrenta condiciones económicas cada vez más críticas, según le dijeron expertos a Sputnik.Los analistas señalaron que en la actualidad, la moderación y los programas de gobierno asociados con el establishment ceden cada vez más terreno frente a propuestas refundacionales, basadas en estéticas disruptivas y una conexión directa con el electorado a través de las redes sociales.El fenómeno 'outsider' en América LatinaEl pasado 31 de mayo, Colombia fue el más reciente ejemplo de esta tendencia, con el mediático abogado Abelardo de la Espriella (tildado el "Bukele colombiano", en referencia al mandatario salvadoreño), quien sorprendió a todos al quedar primero e imponiéndose por amplia diferencia a otras opciones conservadoras. El caso más emblemático fue la derrota de la senadora Paloma Valencia, una de las caras más visibles del uribismo, el movimiento de derecha con más fuerza en el país de las últimas décadas.De la Espriella, quien hizo una campaña apostando a la viralidad, con sus propuestas de capacitación en IA y endurecimiento en el combate a la delincuencia, logró captar la atención de los votantes —especialmente los más jóvenes— haciendo gala de un estilo descontracturado, basado en la presencia constante en plataformas digitales, la exhibición de su riqueza personal y las declaraciones sin filtro, una estrategia similar a la que utilizó Donald Trump —otro outsider exitoso— para ganar en dos oportunidades la presidencia de EEUU.Pero el escenario político en América Latina está repleto de casos similares recientes. El año pasado, Evelyn Matthei, exministra de Sebastián Piñera y con décadas en el Congreso, encabezó las encuestas durante gran parte de la campaña apelando a su experiencia, su perfil de candidata de derecha moderada y el orden institucional que una victoria suya representaría.Sin embargo, en el tramo final, su candidatura se desmoronó, dejándola en un sorpresivo quinto lugar, con José Antonio Kast, un político conservador que históricamente ha defendido el legado del Gobierno de Augusto Pinochet y con mucha menos experiencia, obteniendo un contundente triunfo, el más abultado en la historia democrática del país trasandino.De manera similar, en las elecciones del 2023 en Argentina, todos los expertos vaticinaron que, dada la baja popularidad del oficialismo, el peronismo sería reemplazado en el poder por el candidato del centroderechista PRO, partido que ya había gobernado entre 2015 y 2019 durante la presidencia de su fundador, Mauricio Macri. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, con su propuesta de consenso y gestión tecnocrática, fue devorado en las primarias por Patricia Bullrich, quien encarnaba una versión más dura. De todas maneras, el PRO terminaría ni siquiera accediendo al ballotage, con la derecha siendo representada en segunda vuelta por el economista Javier Milei —el eventual ganador de los comicios—, un genuino outsider famoso por su participación como panelista en televisión y quien llevaba en política menos de tres años. Haciendo su trayecto hacia lo más alto del poder todavía más inesperado, Milei logró llegar a la presidencia no defendiendo los postulados del neoliberalismo clásico, como el caso de Macri, sino como abanderado a ultranza de una suerte de anarco-ultracapitalismo libertario sui generis, evidenciando de manera clara los cambios en la tendencia del electorado.Patear el tableroLa primera gran razón de este fenómeno es la profunda crisis de representación que asola a la región. Así se lo dijo a Sputnik el internacionalista Samuel Losada, egresado de la Universidad de Palermo, quien señaló que los partidos tradicionales de derecha gobernaron durante décadas —mucho más que los de izquierda—, prometiendo estabilidad económica, ascenso social y seguridad, promesas que en gran medida no cumplieron.Por el contrario, al ser percibidos como parte del establishment criticado comúnmente por la izquierda, los cuadros conservadores perdieron la capacidad de presentarse como una alternativa de cambio real. En ese sentido, señala Losada, el ciudadano que vota esa opción no busca una derecha que gestione el Estado como lo ha hecho siempre, sino que quiere "una fuerza que prometa patear el tablero" y demoler las estructuras que percibe como disfuncionales, no sin algo de razón.En segundo lugar, apunta el analista, se ha producido un cambio radical en el lenguaje político gracias a la dependencia de los dispositivos electrónicos y las plataformas digitales. Mientras la derecha tradicional estuvo históricamente versada en la cultura del debate parlamentario y el mitin estructurado, los nuevos líderes outsiders despuntan como actores (o incluso influencers) ofreciendo entretenimiento y emoción todo el tiempo. Incluso si los sentimientos que generan están más cerca del odio que del amor, no generan indiferencia.Este ecosistema digital, bautizado como "la economía de la atención" entre los expertos, favorece intrínsecamente a los mensajes polarizantes y el diálogo directo de políticos con sus seguidores, actitud que es "interpretada" por los votantes como señal de autenticidad y honestidad.Batalla cultural y precarización económicaPor su parte, la internacionalista Claudia Veiroj, egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR), le dijo a Sputnik que la derecha clásica no supo diagnosticar una fuerte insatisfacción social que estos nuevos liderazgos sí detectaron —y aprovecharon inteligentemente— para lograr presentarse como protagonistas de la llamada "batalla cultural".Por otra parte, la fragmentación social provocada por el internet destruyó los grandes consensos que la derecha tradicional buscaba representar, a la vez que las clases medias latinoamericanas han visto sus economías erosionarse y precarizarse. "Los outsiders apelan a este individuo hiperconectado y desprotegido, ofreciéndole un discurso de autosuficiencia, rebeldía, tanto fiscal como social, y abogando por el éxito individual, actitud que encaja perfectamente con la cultura actual, que obliga al individuo a elegir la autoexplotación para sobrevivir", afirma.De manera similar, el sociólogo (UBA) y analista político Jorge Elbaum le dijo a Sputnik que la nueva derecha supo utilizar tecnologías de big data, inteligencia artificial y segmentación para identificar los miedos individuales y societales, para proponer proyectos alternativos para resolverlos. De todas formas, el experto también responsabiliza a los partidos tradicionales por no haber estado a la altura de las crisis que se estaban generando."En muchísimos casos, nada más se limitaron a administrar el modelo neoliberal sin transformarlo estructuralmente, priorizando la moderación y la captación del electorado de clase media. Esta estrategia resultó ineficaz frente a los cambios sociales y los problemas estructurales como la precarización económica y la dependencia externa", opinó.

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