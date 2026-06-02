Candidatos presidenciales de Colombia aceptan debatir previo al balotaje

"Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió en X Cepeda, que, de acuerdo con el conteo preliminar, se alzó con el 40,9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones.Anteriormente, Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante las campañas, al argumentar que buscaba evitar las ofensas personales y "la cultura del espectáculo". De la Espriella, por su parte, participó en algunos, pero no acudió a los principales.
El senador Iván Cepeda, aspirante a la presidencia colombiana por el Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, candidato independiente, debatirán de cara a la segunda vuelta de los comicios que se realizará el 21 de este mes, tras una jornada que concluyó en un empate técnico entre ambos.
"Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió en X Cepeda, que, de acuerdo con el conteo preliminar, se alzó con el 40,9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones.
"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron", le respondió de la Espriella, que obtuvo 43% de los sufragios.
Anteriormente, Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante las campañas, al argumentar que buscaba evitar las ofensas personales y "la cultura del espectáculo". De la Espriella, por su parte, participó en algunos, pero no acudió a los principales.
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