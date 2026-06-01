https://noticiaslatam.lat/20260601/ivan-cepeda-cuestiona-los-resultados-preliminares-en-colombia-en-un-agridulce-post-mortem-electoral-1173689002.html

Iván Cepeda cuestiona los resultados preliminares en Colombia en un agridulce 'post mortem' electoral

Iván Cepeda cuestiona los resultados preliminares en Colombia en un agridulce 'post mortem' electoral

Sputnik Mundo

El candidato oficialista se sumó a las dudas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y pidió esperar el escrutinio definitivo. Durante su discurso, Cepeda... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T04:12+0000

2026-06-01T04:12+0000

2026-06-01T04:12+0000

américa latina

iván cepeda

colombia

gustavo petro

bogotá

centro democrático

paloma valencia

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173676520_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3e3a8881ad2e6c00098640c1fd6d2ee7.jpg

Los cientos de invitados que se acercaron al salón rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, para escuchar el discurso de Iván Cepeda atravesaron todo el arco de emociones: llegaron al recinto aún con la esperanza de una victoria en primera vuelta, se preocuparon con cada nuevo reporte del preconteo de votos y terminaron coreando "sí se puede", así como con cuestionamientos al resultado provisorio.El clima en el local dispuesto por el senador y candidato del Pacto Histórico para esperar los resultados comenzó a cambiar, precisamente, cuando las actualizaciones de resultados brindadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil colocaron al abanderado de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, por encima de Cepeda. La tendencia no cambió durante la noche, por lo que el abogado y empresario acabó en primer lugar, con el 43,74% de los votos, casi tres puntos más que el postulante oficialista.La actriz colombiana Diana Ángel, que ofició como maestra de ceremonias, fue la primera en explicitar lo que estaba sucediendo: "Sabemos que las movidas políticas son difíciles, sobre todo en estas últimas semanas. Teníamos la esperanza de ganar en primera vuelta, pero definitivamente la tendencia que estamos viendo es muy fuerte".Dos momentos volvieron a encender al público mientras esperaban el discurso de Cepeda. Uno de ellos se dio cuando los resultados confirmaron que Cepeda obtuvo unos 9,5 millones de votos, superando por casi un millón de sufragios el resultado de Gustavo Petro en 2022. El otro se dio cuando la pantalla gigante del salón mostró a Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Consultado sobre su postura de cara a la segunda vuelta, Oviedo tildó de "homofóbico y machista" a Abelardo de la Espriella y dejó en suspenso un posible apoyo en segunda vuelta. Aunque Oviedo luego acompañó a Valencia en el discurso en el que la candidata comprometió su apoyo al 'Tigre' en el balotaje, haber puesto en duda su postura generó simpatías entre los votantes del oficialismo.Ya con Cepeda y los principales dirigentes del Pacto Histórico sobre el escenario, la candidata a vicepresidenta Aida Quilcué llamó a "redoblar esfuerzos" e insistió en la importancia del apoyo de los jóvenes y las mujeres y la defensa del medio ambiente, puntos que se anticipan como pilares de la confrontación con De la Espriella en las tres semanas de campaña antes de la segunda vuelta.Votos "mal contados"A su turno, el candidato destacó la resiliencia de su fuerza política, recordando que muchos de sus dirigentes han sobrevivido a genocidios y enfrentado las peores persecuciones. Enseguida, Cepeda afirmó que los votos de su colectividad fueron "mal contados" y se sumó a la desconfianza sobre los resultados electorales expresada minutos antes por el presidente Petro desde la Casa de Nariño."Lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública: solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", aseveró el candidato.De la Espriella "representa el fascismo"Cepeda pasó luego a señalar directamente a De la Espriella, reclamando que se haga "una auditoría seria de cuánto gastó, sobre todo en redes sociales". Además, acusó al candidato conservador de ser "abogado de paramilitares y narcotraficantes" y "estafador de estafadores" y aseguró que su figura "representa el fascismo, pero el fascismo mafioso".En ese marco, aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella pondrá en riesgo a "los logros en materia social" obtenidos durante la gestión de Petro."Bajo un eventual Gobierno de De la Espriella los logros sociales serán pulverizados: no más salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública, no más apoyo a la juventud. El apoyo será simplemente y llanamente para los círculos más poderosos desde el punto de vista económico", afirmó Cepeda.Tras calificar un posible Gobierno de De la Espriella como "plutocracia y corrupción", Cepeda volvió a encender al público al gritar que "a Colombia no se la vamos a dejar al fascismo".

https://noticiaslatam.lat/20260531/es-oficial-colombia-ira-a-segunda-vuelta-entre-cepeda-y-de-la-espriella-1173687965.html

colombia

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

iván cepeda, colombia, gustavo petro, bogotá, centro democrático, paloma valencia, política