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Iván Cepeda cuestiona los resultados preliminares en Colombia en un agridulce 'post mortem' electoral
Iván Cepeda cuestiona los resultados preliminares en Colombia en un agridulce 'post mortem' electoral
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El candidato oficialista se sumó a las dudas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y pidió esperar el escrutinio definitivo. Durante su discurso, Cepeda... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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Los cientos de invitados que se acercaron al salón rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, para escuchar el discurso de Iván Cepeda atravesaron todo el arco de emociones: llegaron al recinto aún con la esperanza de una victoria en primera vuelta, se preocuparon con cada nuevo reporte del preconteo de votos y terminaron coreando "sí se puede", así como con cuestionamientos al resultado provisorio.El clima en el local dispuesto por el senador y candidato del Pacto Histórico para esperar los resultados comenzó a cambiar, precisamente, cuando las actualizaciones de resultados brindadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil colocaron al abanderado de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, por encima de Cepeda. La tendencia no cambió durante la noche, por lo que el abogado y empresario acabó en primer lugar, con el 43,74% de los votos, casi tres puntos más que el postulante oficialista.La actriz colombiana Diana Ángel, que ofició como maestra de ceremonias, fue la primera en explicitar lo que estaba sucediendo: "Sabemos que las movidas políticas son difíciles, sobre todo en estas últimas semanas. Teníamos la esperanza de ganar en primera vuelta, pero definitivamente la tendencia que estamos viendo es muy fuerte".Dos momentos volvieron a encender al público mientras esperaban el discurso de Cepeda. Uno de ellos se dio cuando los resultados confirmaron que Cepeda obtuvo unos 9,5 millones de votos, superando por casi un millón de sufragios el resultado de Gustavo Petro en 2022. El otro se dio cuando la pantalla gigante del salón mostró a Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Consultado sobre su postura de cara a la segunda vuelta, Oviedo tildó de "homofóbico y machista" a Abelardo de la Espriella y dejó en suspenso un posible apoyo en segunda vuelta. Aunque Oviedo luego acompañó a Valencia en el discurso en el que la candidata comprometió su apoyo al 'Tigre' en el balotaje, haber puesto en duda su postura generó simpatías entre los votantes del oficialismo.Ya con Cepeda y los principales dirigentes del Pacto Histórico sobre el escenario, la candidata a vicepresidenta Aida Quilcué llamó a "redoblar esfuerzos" e insistió en la importancia del apoyo de los jóvenes y las mujeres y la defensa del medio ambiente, puntos que se anticipan como pilares de la confrontación con De la Espriella en las tres semanas de campaña antes de la segunda vuelta.Votos "mal contados"A su turno, el candidato destacó la resiliencia de su fuerza política, recordando que muchos de sus dirigentes han sobrevivido a genocidios y enfrentado las peores persecuciones. Enseguida, Cepeda afirmó que los votos de su colectividad fueron "mal contados" y se sumó a la desconfianza sobre los resultados electorales expresada minutos antes por el presidente Petro desde la Casa de Nariño."Lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública: solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", aseveró el candidato.De la Espriella "representa el fascismo"Cepeda pasó luego a señalar directamente a De la Espriella, reclamando que se haga "una auditoría seria de cuánto gastó, sobre todo en redes sociales". Además, acusó al candidato conservador de ser "abogado de paramilitares y narcotraficantes" y "estafador de estafadores" y aseguró que su figura "representa el fascismo, pero el fascismo mafioso".En ese marco, aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella pondrá en riesgo a "los logros en materia social" obtenidos durante la gestión de Petro."Bajo un eventual Gobierno de De la Espriella los logros sociales serán pulverizados: no más salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública, no más apoyo a la juventud. El apoyo será simplemente y llanamente para los círculos más poderosos desde el punto de vista económico", afirmó Cepeda.Tras calificar un posible Gobierno de De la Espriella como "plutocracia y corrupción", Cepeda volvió a encender al público al gritar que "a Colombia no se la vamos a dejar al fascismo".
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Iván Cepeda cuestiona los resultados preliminares en Colombia en un agridulce 'post mortem' electoral

04:12 GMT 01.06.2026
© Foto : X / @IvanCepedaCastEl candidato a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, durante un acto público en su campaña
El candidato a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, durante un acto público en su campaña - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
© Foto : X / @IvanCepedaCast
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Sergio Pintado
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El candidato oficialista se sumó a las dudas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y pidió esperar el escrutinio definitivo. Durante su discurso, Cepeda logró cambiar la desazón de sus seguidores por entusiasmo al apostar por jóvenes y mujeres y asegurar que el abogado outsider "representa el fascismo".
Los cientos de invitados que se acercaron al salón rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, para escuchar el discurso de Iván Cepeda atravesaron todo el arco de emociones: llegaron al recinto aún con la esperanza de una victoria en primera vuelta, se preocuparon con cada nuevo reporte del preconteo de votos y terminaron coreando "sí se puede", así como con cuestionamientos al resultado provisorio.
El clima en el local dispuesto por el senador y candidato del Pacto Histórico para esperar los resultados comenzó a cambiar, precisamente, cuando las actualizaciones de resultados brindadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil colocaron al abanderado de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, por encima de Cepeda. La tendencia no cambió durante la noche, por lo que el abogado y empresario acabó en primer lugar, con el 43,74% de los votos, casi tres puntos más que el postulante oficialista.
La actriz colombiana Diana Ángel, que ofició como maestra de ceremonias, fue la primera en explicitar lo que estaba sucediendo: "Sabemos que las movidas políticas son difíciles, sobre todo en estas últimas semanas. Teníamos la esperanza de ganar en primera vuelta, pero definitivamente la tendencia que estamos viendo es muy fuerte".
Espectaculares de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
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Es oficial: Colombia irá a segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella
ayer, 23:14 GMT
Dos momentos volvieron a encender al público mientras esperaban el discurso de Cepeda. Uno de ellos se dio cuando los resultados confirmaron que Cepeda obtuvo unos 9,5 millones de votos, superando por casi un millón de sufragios el resultado de Gustavo Petro en 2022. El otro se dio cuando la pantalla gigante del salón mostró a Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Consultado sobre su postura de cara a la segunda vuelta, Oviedo tildó de "homofóbico y machista" a Abelardo de la Espriella y dejó en suspenso un posible apoyo en segunda vuelta. Aunque Oviedo luego acompañó a Valencia en el discurso en el que la candidata comprometió su apoyo al 'Tigre' en el balotaje, haber puesto en duda su postura generó simpatías entre los votantes del oficialismo.
Ya con Cepeda y los principales dirigentes del Pacto Histórico sobre el escenario, la candidata a vicepresidenta Aida Quilcué llamó a "redoblar esfuerzos" e insistió en la importancia del apoyo de los jóvenes y las mujeres y la defensa del medio ambiente, puntos que se anticipan como pilares de la confrontación con De la Espriella en las tres semanas de campaña antes de la segunda vuelta.

Votos "mal contados"

A su turno, el candidato destacó la resiliencia de su fuerza política, recordando que muchos de sus dirigentes han sobrevivido a genocidios y enfrentado las peores persecuciones. Enseguida, Cepeda afirmó que los votos de su colectividad fueron "mal contados" y se sumó a la desconfianza sobre los resultados electorales expresada minutos antes por el presidente Petro desde la Casa de Nariño.
"Lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública: solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", aseveró el candidato.

De la Espriella "representa el fascismo"

Cepeda pasó luego a señalar directamente a De la Espriella, reclamando que se haga "una auditoría seria de cuánto gastó, sobre todo en redes sociales". Además, acusó al candidato conservador de ser "abogado de paramilitares y narcotraficantes" y "estafador de estafadores" y aseguró que su figura "representa el fascismo, pero el fascismo mafioso".
En ese marco, aseguró que un eventual gobierno de De la Espriella pondrá en riesgo a "los logros en materia social" obtenidos durante la gestión de Petro.
"Bajo un eventual Gobierno de De la Espriella los logros sociales serán pulverizados: no más salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública, no más apoyo a la juventud. El apoyo será simplemente y llanamente para los círculos más poderosos desde el punto de vista económico", afirmó Cepeda.
Tras calificar un posible Gobierno de De la Espriella como "plutocracia y corrupción", Cepeda volvió a encender al público al gritar que "a Colombia no se la vamos a dejar al fascismo".
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