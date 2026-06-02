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¿Qué hay detrás del apoyo cosechado por Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia?

¿Qué hay detrás del apoyo cosechado por Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia?

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La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta electoral en Colombia indica que hay un gran porcentaje de la población "hastiada con el sistema... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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"Por primera vez en la historia política de este país, un hombre independiente, sin dueños políticos, sin financiadores, hijo de una provincia y con el carácter necesario, ha ganado la primera vuelta", exclamó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante su discurso en el Malecón de Barranquilla.Sus palabras, dichas mientras vestía una camiseta de la selección de Colombia y desde atrás de un vidrio blindado, reflejaron la sorpresa que el resultado electoral significó para el país sudamericano, que hasta comienzos de la jornada electoral todavía debatía si el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, estaba en condiciones de ganar en primera vuelta.¿Absorción de votos?En diálogo con Sputnik, el analista político y académico de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Juan Lozano, apuntó que el 43,74% de votos obtenido por De la Espriella tiene como primera explicación la caída electoral de la otra candidata importante de la oposición colombiana, Paloma Valencia, que llegó a estar segunda en las encuestas y finalmente no alcanzó el 7% de los votos.Lozano consideró que seguramente el grueso de los votantes de De la Espriella el 31 de mayo no son "abelardistas", es decir, no decidieron apoyarlo por simpatía, sino por las posibilidades concretas de triunfar ante el candidato oficialista, a quien ven como "el sucesor" de un Gobierno de Gustavo Petro con el que no comulgan.Incluso, subrayó, es posible muchos de los votantes que lo apoyaron no compartan el estilo confrontativo del líder de Defensores de la Patria y hasta pueden creer que "es una persona que pueda llegar a amenazar en cierta forma a la democracia", pero acabaron optando por él en una "decisión racional" con el objetivo principal de evitar una segunda gestión del petrismo.El analista político Felipe Mendoza, por su parte, comentó a este medio que el resultado electoral evidencia "la consolidación de una lógica de contrarios" en la política del país sudamericano, que ha polarizado el espectro político y que ha dotado de cada vez más agresividad al debate público. Esta lógica, enfatizó, probablemente caracterice "a la sociedad colombiana durante los próximos cuatro años".Para Mendoza, el ascenso electoral de Abelardo de la Espriella es, precisamente, el resultado de este proceso de polarización, ya que el candidato "rompió los techos previsibles" de su votación al conseguir ubicarse como la alternativa principal al Gobierno de Petro. En ese sentido, coincidió en que el nivel de apoyo logrado supera lo eminentemente ideológico.En ese sentido, consideró que la votación que recibió De la Espriella "no fue ideológica" y que, por tanto, el resultado electoral del 31 de mayo evidencia la necesidad de "reevaluar la lógica político-electoral sobre la base de grandes bloques".Cepeda, obligado a cambiar la estrategiaEn cualquier caso, haber quedado relegado al segundo puesto ha encendido una luz de alarma en la campaña de Cepeda, que no solo se mostró más confrontativo en el discurso de la noche de la elección, sino que, ya al día siguiente de los comicios, emplazó a De la Espriella a debatir públicamente y reclamó que el candidato deje de utilizar la camiseta de la selección colombiana de fútbol como un símbolo propio.Mendoza sostuvo que, con este nuevo panorama, Cepeda "necesita replantear y redefinir la lógica de la campaña", que hasta ahora se había centrado casi exclusivamente en "consolidar lo que ya tenían" y que había llevado al candidato a evitar los debates públicos, las entrevistas y las preguntas en ruedas de prensa.Para el analista, Cepeda deberá ensayar otro perfil, porque requiere demostrar que mantiene "capacidad de generar apoyos", un aspecto que considera determinante a la hora de pararse frente a la segunda vuelta. "Solos ya no ganaron y ahora necesitan hablar con Sergio Fajardo —que terminó cuarto con el 4,26% de los votos— y con Claudia López —quinta con el 0,95%—, ya que son los que pueden equilibrar la balanza", estimó.Lozano subrayó que, a pesar del mal resultado electoral, la izquierda colombiana todavía tiene "una ventana" de crecer electoralmente hacia la segunda vuelta si apuesta por el centro político, un espectro en el que se acumulan varios de los postulantes que quedaron por el camino.De hecho, tanto Fajardo como López han cuestionado las posturas de De la Espriella, dejando entrever que no ven posible un apoyo al candidato de la derecha. Algo similar sucedió con Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, quien se distanció del apoyo a De la Espriella tras calificarlo como "homofóbico y machista".Para Lozano, el hecho de que Cepeda haya podido "aumentar el techo de la izquierda" al concentrar casi un millón de votos más que Petro en la elección de 2022 lo deja mejor parado para ir en busca de otras adhesiones. Si bien el centro político aparece como el botín principal, el experto entiende que el candidato oficialista también deberá buscar adhesiones de "los clanes" políticos que son influyentes en los diferentes departamentos del país.Por el contrario, y a pesar de su buena votación, De la Espriella todavía puede encontrar dificultades para seguir creciendo, puesto que la mayoría de los votantes que optaron por expresarse en contra del Gobierno ya decidieron por él en esta instancia.

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