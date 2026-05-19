"En el fondo, es ideología neoliberal": las razones por las que S&P puso el ojo en México

Asimismo, S&P modificó la perspectiva de la calificación soberana de México a negativa y, de acuerdo con la calificadora, "la perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses". Aunado a esto, apunta, México ha dado un apoyo fiscal sustancial a Pemex y la CFE, lo que agravaría aún más la "rigidez fiscal" del país. Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) indicó que continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum consideró las perspectivas eran un error."Muy engañoso y muy tramposo" La calificación de Standard and Poor’s a México y sus dos empresas más importantes del sector energético podría ser un intento de debilitar a México rumbo a la revisión formal del tratado de libre comercio de América del Norte y sus vecinos del norte —el T-MEC—, en la cual el tema energético juega un papel central, dijo en charla con Sputnik el economista Josafat Hernández. De acuerdo con el también doctor en Filosofía, la nota dada por S&P a México, Pemex y la CFE lo pretende dar la noción de que invertir en México se convierte en un riesgo supuestamente para las empresas multinacionales, lo cual, consideró, no está justificado. Esto, explicó, también tiene que ser considerado por las calificadoras al momento de emitir sus notas y reiteró que el país latinoamericano —que tan solo el año pasado rompió récord en inversión extranjera— es una nación que no da "motivos serios para pensar que hay riesgos para los inversionistas". "Creo que lo que esto muestra [la decisión de la calificadora] es que hay cierto tipo de malestar por parte de un sector del capital transnacional financiero que está interesado, sobre todo, en invertir en energéticos y que quisieran que México abriera totalmente este sector estratégico", consideró.Las calificadoras "son muy afines al neoliberalismo"En teoría, las calificadoras tendrían que ser intermediarias de información con el ánimo de evaluar la probabilidad de incumplimiento de los Estados-Nación; sin embargo, en los hechos, éstas son agentes que actúan para generarla, explicó en entrevista con Sputnik Carolina Hernández Calvario, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Hoy por hoy, abundó Hernández Calvario, México está en un proceso de transición en el cual está ampliando sus márgenes de soberanía y, por supuesto, el diálogo internacional que se tiene con los capitales extranjeros y especulativos afectan. La doctora en Economía recordó que esta injerencia de las calificadoras está documentada por su influencia en la crisis de Asia a finales de los 90, cuando en un inicio jugaron a favor de la inversión en los países emergentes con el ánimo de impulsar un auge crediticio, lo que alimentó la euforia del mercado y de la entrada de capitales, pero que luego redujeron drásticamente, lo que profundizó el colapso de la entrada de capitales hacia estos países. Y es que las calificadoras, consideró la analista, no entienden de economía mixta y sólo apelan a un proyecto único, que es el neoliberal, en donde el sujeto queda reducido a las condiciones de producción capitalista.
La calificadora Standard and Poor’s (S&P) cambió de estable a negativa las perspectivas de la calificación crediticia de empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de otras instituciones financieras. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión?
Asimismo, S&P modificó la perspectiva de la calificación soberana de México a negativa y, de acuerdo con la calificadora, "la perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses".
Aunado a esto, apunta, México ha dado un apoyo fiscal sustancial a Pemex y la CFE, lo que agravaría aún más la "rigidez fiscal" del país.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) indicó que continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum consideró las perspectivas eran un error.
"Y esta calificadora que hace una perspectiva negativa, le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó", sentenció la mandataria.
La calificación de Standard and Poor’s a México y sus dos empresas más importantes del sector energético podría ser un intento de debilitar a México rumbo a la revisión formal del tratado de libre comercio de América del Norte y sus vecinos del norte —el T-MEC—, en la cual el tema energético juega un papel central, dijo en charla con Sputnik el economista Josafat Hernández.
"Me parece que es muy engañoso y muy tramposo porque es un término [la calificación] que, supuestamente, aparece como técnico, cuando en el fondo es ideología neoliberal, pura y dura, y lo que se busca hacer es presionar al Gobierno de México para abrir a los intereses de empresas multinacionales el sector energético del país", consideró el experto.
De acuerdo con el también doctor en Filosofía, la nota dada por S&P a México, Pemex y la CFE lo pretende dar la noción de que invertir en México se convierte en un riesgo supuestamente para las empresas multinacionales, lo cual, consideró, no está justificado.
"En México ha habido estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, no ha habido crisis financieras, el peso mexicano está estable, la inflación está estable; entonces, en realidad no hay motivos fuertes para pensar que en el país hay riesgos y que supuestamente los inversionistas podrían perder (...). La presidenta hizo muy bien cuando mencionó precisamente que se equivocaron en esta calificación porque hay mucha solidez institucional y gobernabilidad", abundó.
Esto, explicó, también tiene que ser considerado por las calificadoras al momento de emitir sus notas y reiteró que el país latinoamericano —que tan solo el año pasado rompió récord en inversión extranjera— es una nación que no da "motivos serios para pensar que hay riesgos para los inversionistas".
"Creo que lo que esto muestra [la decisión de la calificadora] es que hay cierto tipo de malestar por parte de un sector del capital transnacional financiero que está interesado, sobre todo, en invertir en energéticos y que quisieran que México abriera totalmente este sector estratégico", consideró.
Las calificadoras "son muy afines al neoliberalismo"
En teoría, las calificadoras tendrían que ser intermediarias de información con el ánimo de evaluar la probabilidad de incumplimiento de los Estados-Nación; sin embargo, en los hechos, éstas son agentes que actúan para generarla, explicó en entrevista con Sputnik Carolina Hernández Calvario, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
"Esto es muy grave porque, dependiendo de estas evaluaciones, se restringe o no el acceso de los países al capital internacional. En la academia solemos decir, de manera coloquial, que existen dos superpotencias muy peligrosas: una es EEUU porque destruye con bombas, pero también están las calificadoras que, al rebajar la calificación, ponen en severos conflictos a los países", agregó.
Hoy por hoy, abundó Hernández Calvario, México está en un proceso de transición en el cual está ampliando sus márgenes de soberanía y, por supuesto, el diálogo internacional que se tiene con los capitales extranjeros y especulativos afectan.
La doctora en Economía recordó que esta injerencia de las calificadoras está documentada por su influencia en la crisis de Asia a finales de los 90, cuando en un inicio jugaron a favor de la inversión en los países emergentes con el ánimo de impulsar un auge crediticio, lo que alimentó la euforia del mercado y de la entrada de capitales, pero que luego redujeron drásticamente, lo que profundizó el colapso de la entrada de capitales hacia estos países.
"Es un patrón muy peligroso el que se observa desde hace 30 años en el actuar de estas calificadoras, y hay que entender que tienen un proyecto muy afín al neoliberalismo, que es un patrón de acumulación en franca decadencia. En el caso mexicano, S&P plantea una consolidación fiscal muy lenta que, desde mi impresión, lo que están emitiendo es porque son contrarios a la activa participación del Estado mexicano en una empresa que, a todas luces, es de gran relevancia, como Pemex", puntualizó.
Y es que las calificadoras, consideró la analista, no entienden de economía mixta y sólo apelan a un proyecto único, que es el neoliberal, en donde el sujeto queda reducido a las condiciones de producción capitalista.
"Pero el viraje que se está dando en México no se puede explicar sin dos conceptos clave: uno es democracia y otro es soberanía, y la democracia tiene que ser entendida como un concepto estrechamente vinculado con el reconocimiento de la diversidad de intereses y de formas de producción social en nuestro país, mientras que la soberanía, por supuesto, con la capacidad de apropiarnos de nuestro propio proyecto", finalizó.
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