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"En el fondo, es ideología neoliberal": las razones por las que S&P puso el ojo en México

"En el fondo, es ideología neoliberal": las razones por las que S&P puso el ojo en México

Sputnik Mundo

La calificadora Standard and Poor’s (S&P) cambió de estable a negativa las perspectivas de la calificación crediticia de empresas públicas como Petróleos... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, S&P modificó la perspectiva de la calificación soberana de México a negativa y, de acuerdo con la calificadora, "la perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses". Aunado a esto, apunta, México ha dado un apoyo fiscal sustancial a Pemex y la CFE, lo que agravaría aún más la "rigidez fiscal" del país. Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) indicó que continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum consideró las perspectivas eran un error."Muy engañoso y muy tramposo" La calificación de Standard and Poor’s a México y sus dos empresas más importantes del sector energético podría ser un intento de debilitar a México rumbo a la revisión formal del tratado de libre comercio de América del Norte y sus vecinos del norte —el T-MEC—, en la cual el tema energético juega un papel central, dijo en charla con Sputnik el economista Josafat Hernández. De acuerdo con el también doctor en Filosofía, la nota dada por S&P a México, Pemex y la CFE lo pretende dar la noción de que invertir en México se convierte en un riesgo supuestamente para las empresas multinacionales, lo cual, consideró, no está justificado. Esto, explicó, también tiene que ser considerado por las calificadoras al momento de emitir sus notas y reiteró que el país latinoamericano —que tan solo el año pasado rompió récord en inversión extranjera— es una nación que no da "motivos serios para pensar que hay riesgos para los inversionistas". "Creo que lo que esto muestra [la decisión de la calificadora] es que hay cierto tipo de malestar por parte de un sector del capital transnacional financiero que está interesado, sobre todo, en invertir en energéticos y que quisieran que México abriera totalmente este sector estratégico", consideró.Las calificadoras "son muy afines al neoliberalismo"En teoría, las calificadoras tendrían que ser intermediarias de información con el ánimo de evaluar la probabilidad de incumplimiento de los Estados-Nación; sin embargo, en los hechos, éstas son agentes que actúan para generarla, explicó en entrevista con Sputnik Carolina Hernández Calvario, profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Hoy por hoy, abundó Hernández Calvario, México está en un proceso de transición en el cual está ampliando sus márgenes de soberanía y, por supuesto, el diálogo internacional que se tiene con los capitales extranjeros y especulativos afectan. La doctora en Economía recordó que esta injerencia de las calificadoras está documentada por su influencia en la crisis de Asia a finales de los 90, cuando en un inicio jugaron a favor de la inversión en los países emergentes con el ánimo de impulsar un auge crediticio, lo que alimentó la euforia del mercado y de la entrada de capitales, pero que luego redujeron drásticamente, lo que profundizó el colapso de la entrada de capitales hacia estos países. Y es que las calificadoras, consideró la analista, no entienden de economía mixta y sólo apelan a un proyecto único, que es el neoliberal, en donde el sujeto queda reducido a las condiciones de producción capitalista.

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