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Tensión entre Milei y una de sus principales aliadas "alimenta el desgaste interno" en el Gobierno, dice experto

Tensión entre Milei y una de sus principales aliadas "alimenta el desgaste interno" en el Gobierno, dice experto

Sputnik Mundo

La jefa del bloque oficialista en el Senado argentino anunció que no acompañará la decisión de la Casa Rosada sobre una designación judicial, en el segundo... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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El presidente argentino, Javier Milei, enfrenta un nuevo episodio de tensión dentro de su propio espacio político después de que una de sus principales aliadas anunciara que no acompañará una orden de la Casa Rosada para retirar una candidatura judicial, en un gesto que volvió a exponer diferencias internas en el oficialismo y en su estrategia parlamentaria nacional.Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, es una dirigente de larga trayectoria que se integró al Gobierno tras competir contra Milei en las elecciones presidenciales de 2023 y quedar marginada del balotaje. Desde esa posición, se volvió una pieza clave para aprobar leyes —como la reforma laboral— en una Cámara Alta donde el oficialismo no tiene mayoría propia.El episodio se originó en el pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de María Verónica Michelli, postulada por el mismo oficialismo para ocupar un juzgado federal en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La decisión llegó después de que se conociera que la candidata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien destapó presuntos casos de corrupción en el Gobierno.Bullrich informó que habló con Milei y que ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" y se opondrá al retiro del pliego. Aunque reconoció la facultad constitucional del presidente para proponer y retirar candidaturas judiciales, afirmó que expresar sus principios también forma parte de su responsabilidad como dirigente del oficialismo argentino y como senadora nacional.La postura abrió un escenario inédito en La Libertad Avanza: la conducción legislativa del oficialismo se opondrá a una decisión definida por la propia Casa Rosada. Bullrich intentó evitar que el desacuerdo fuera leído como una ruptura. En su mensaje, sostuvo que sigue siendo parte del proyecto de Milei y que apoya la transformación impulsada por el Gobierno. Al mismo tiempo, defendió el debate interno y el respeto por las convicciones personales como parte de los "valores republicanos" del oficialismo argentino.La diferencia encontró eco en otros sectores cercanos al oficialismo. La senadora aliada Carolina Losada ratificó su respaldo al pliego de Michelli y sostuvo que las designaciones judiciales deben evaluarse por independencia, idoneidad y garantías republicanas. El destino de la postulación deberá definirse ahora en el recinto del Senado argentino esta semana.El conflicto se suma a otro episodio reciente en el que Bullrich tomó distancia del entorno presidencial. En mayo, la legisladora había instado públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara "de inmediato" su declaración jurada patrimonial, en medio de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito. Milei intervino luego para minimizar las diferencias.La nueva tensión se inscribe en un momento de una creciente aprobación pública de Bullrich. Una encuesta de la consultora Management & Fit, realizada entre el 11 y el 22 de mayo, la ubicó como la dirigente con mayor imagen positiva del país, con 36,3%, por encima de Milei, que registró 31,7% de valoración favorable en el mismo estudio nacional difundido esta semana.El relevamiento también mostró una desaprobación de la gestión presidencial de 58,1%, el nivel más alto de la serie según esa consultora. Aunque esos datos no permiten proyectar por sí solos una disputa electoral, aportan contexto al peso político que adquirió Bullrich y a la sensibilidad de sus movimientos dentro del oficialismo.Mucho más que una disidencia"En los últimos tres meses, Bullrich pasó a ser la dirigente con mejor imagen positiva", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. Para el experto, el desmarque frente a Milei debe leerse en ese contexto: una dirigente oficialista con peso propio, que "empieza a hacer movimientos de forma muy cuidadosa, despegándose del Gobierno, pero sin romper, y eso alimenta el desgaste interno".Giorgetta sostuvo que la aliada del Ejecutivo observa una oportunidad política en el deterioro del oficialismo. "Empieza a estar en riesgo una reelección de Milei que hace seis meses se daba por sentada", afirmó. Según explicó, sectores que acompañaron al Presidente "empiezan a mirar como una alternativa a Bullrich, ante una peor percepción sobre el rumbo de la economía".Consultado por este medio, el analista político Pablo Cano coincidió en que Bullrich aparece como una opción atractiva para sectores de poder. "Bullrich orienta la fantasía de una salida superadora por derecha", afirmó. Para el investigador, esa idea no es nueva en Argentina, pero vuelve a emerger cuando una parte del electorado o del círculo rojo empieza a "mirar con dudas la capacidad política del Gobierno".De acuerdo a Cano, el empresariado y parte de la dirigencia "encuentran en Bullrich una figura más atractiva por su carácter más previsible", en comparación con el de Milei. Según explicó, para sectores económicos y políticos externos al núcleo libertario, la senadora ofrece mayor previsibilidad y permeabilidad al diálogo.Un problema estructuralPara ambos analistas, el episodio en cuestión exhibe un desafío común a toda la gestión libertaria: la falta de profesionalismo puertas adentro del oficialismo. Según Cano, "el Gobierno todo el tiempo da muestras de problemas de coordinación". Para el analista, el problema no es solo que el propio Ejecutivo propusiera y luego declinara la candidatura de Michelli a jueza federal, sino una forma de funcionamiento político que expone "casi un amateurismo en la toma de decisiones".Por su parte, Giorgetta también vinculó el episodio con problemas de coordinación. "El Gobierno nos tiene bastante acostumbrados a hechos muy desprolijos", afirmó. Para el consultor, enviar un pliego y luego intentar retirarlo por razones políticas "muestra una dificultad de gestión interna que ya había aparecido en otros episodios"."Lo que se está poniendo en juego es una disputa de poder dentro del círculo de poder del Gobierno y del país", sostuvo Giorgetta. Según explicó, Bullrich "supo primerear al Gobierno y desmarcarse rápidamente", no porque el caso judicial movilice a la sociedad, sino porque "afecta a sectores de poder que encontraron en ella una vocera eficaz".No obstante, para el politólogo, Milei todavía necesita conservar a Bullrich dentro del oficialismo. "Al Gobierno le sirve tenerla dentro del propio organismo de poder", señaló. Pero advirtió que, si la Casa Rosada decide prescindir de ella, lo hará "sin ningún problema y con mucho ruido", aunque su capacidad electoral puede volver costosa cualquier ruptura.

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