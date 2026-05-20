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Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras los comentarios de Gustavo Petro
Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras los comentarios de Gustavo Petro
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El Gobierno boliviano declaró persona 'non grata' a la embajadora de Colombia en la ciudad de La Paz, Elizabeth García Carrillo, por las declaraciones del... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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"Efectivamente la embajadora [Elizabeth García] fue declarada persona non grata ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro", informó el canciller boliviano Fernando Aramayo.De acuerdo con la prensa local, la Cancillería de Bolivia publicará un comunicado oficial al respecto "en las próximas horas".Previamente, el presidente colombiano, al referirse a Bolivia, afirmó que ese país "vive una insurrección popular".
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Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras los comentarios de Gustavo Petro
13:20 GMT 20.05.2026 (actualizado: 13:26 GMT 20.05.2026)
El Gobierno boliviano declaró persona 'non grata' a la embajadora de Colombia en la ciudad de La Paz, Elizabeth García Carrillo, por las declaraciones del presidente Gustavo Petro consideradas como injerencia en la política interna.
"Efectivamente la embajadora [Elizabeth García] fue declarada persona non grata ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro", informó el canciller boliviano Fernando Aramayo.
De acuerdo con la prensa local, la Cancillería de Bolivia publicará un comunicado oficial al respecto "en las próximas horas".
Previamente, el presidente colombiano, al referirse a Bolivia, afirmó
que ese país "vive una insurrección popular".
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