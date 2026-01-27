https://noticiaslatam.lat/20260127/esta-en-bolivia-o-en-otra-nacion-el-paradero-de-evo-morales-causa-debate-en-su-pais-1170791250.html

¿Está en Bolivia o en otra nación? El paradero de Evo Morales causa debate en su país

¿Está en Bolivia o en otra nación? El paradero de Evo Morales causa debate en su país

27.01.2026

Sus seguidores, afincados en el Trópico de Cochabamba (centro), aseguran que el líder está "a buen recaudo" y recuperándose de una enfermedad, que sería dengue. Si bien sostenían que estaba "en algún rinconcito de la Patria Grande", ahora afirman que sigue en Bolivia. Pero, desde la oposición, indicaron que Morales ya se fue y estaría en México.El retiro del exjefe de Estado de la escena pública coincide con la reaparición de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el trópico cochabambino, a 17 años de que fuera expulsada por el político boliviano.Su gente más cercana alertó que existía un plan gubernamental para capturarlo y, desde entonces, no se le vio más. Solamente algunos posteos en su cuenta de X exponen que sigue pendiente del devenir político nacional, aunque de manera virtual.El Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz aclaró que no existe un plan para detener al exmandatario, aunque pesa sobre él una orden de detención porque habría cometido el delito de trata agravada de personas, acusado de mantener en 2016 una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija.El nuevo jefe de Estado es consciente de que una intervención en el trópico para detener a Morales acarrearía un enfrentamiento violento con sus seguidores, quienes el 22 de enero (Día del Estado Plurinacional) advirtieron a la Policía y a las Fuerzas Armadas que defenderían con sus vidas al político.La Policía boliviana informó que el expresidente no habría abandonado el país, al menos no por los puestos fronterizos habilitados. Seguidores de Morales consultados por Sputnik dijeron dónde está.Ausente en su díaMorales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006, fecha que, tres años más tarde, sería declarada Día del Estado Plurinacional. El exmandatario sudamericano nunca se perdió los actos por este hito. Por eso fue extraño que el pasado feriado no participara de la conmemoración de esta jornada en la población de Lauca Ñ, donde estaba resguardado desde 2024.Pero, en el acto, estuvieron cientos de sus seguidores, quienes lucieron máscaras con la cara del exjefe de Estado. Ahí se escucharon algunos de los discursos más fuertes en defensa del expresidente. "Si ustedes nuevamente se atreven a arrodillarse, a hacerse mandar por extranjeros, no vamos a permitir que nuevamente la cabeza de la DEA venga a masacrarnos. No vamos a permitir, estamos preparados para resistir, defendernos y, como nuestros padres han vencido una vez, los hijos los vamos a vencer", subrayó.El exsenador Leonardo Loza, uno de los dirigentes campesinos más firmes de Morales, dijo en el mismo acto: "Evo está vivo, compañeros. Evo va a continuar en la lucha (...) y en la política, hermanas y hermanos. Que sigan soñando algunos tiranos que quieren acabar con la vida de nuestro hermano Evo Morales. No importa que se traigan 1.000 gringos, compañeros, Evo seguirá siendo Evo".En esas fechas, consultado sobre Morales, el exlegislador sumó más misterio al interrogante: "Evo está en algún rincón de nuestra Patria Grande. Y eso no es solo Bolivia, puede ser Bolivia también, o no", dijo en conferencia de prensa en La Paz.Aseguró que el expresidente contrajo dengue, una enfermedad muy común de las zonas calientes de Bolivia, sobre todo en épocas de lluvias."Evo Morales está en nuestro país, puede estar en nuestro departamento, puede estar en el trópico. Es como cualquier otra persona que tiene derecho a estar en cualquier punto del país. Lo importante es cuidar y proteger no solo su recuperación del tema del dengue, sino su propia seguridad y su vida que, lamentablemente, con este Gobierno que tenemos, corre peligro", dijo Loza días después.La Alianza Libre es el principal partido opositor al Gobierno. Su líder, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), se enfrentó a Paz en balotaje el 19 de octubre de 2025. Durante su campaña electoral, este expresidente aseguraba que, si llegaba a la Casa Grande del Pueblo, su primera medida consistiría en ejecutar la orden de detener a Morales, sin importar el costo político ni en vidas humanas.En estos días, él y sus legisladores declararon ante los medios que Morales ya habría salido del país sin rendir sus cuentas ante la justicia, como parte de un supuesto acuerdo entre el fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Gobierno actual.El diputado de Libre, Édgar Zegarra, dijo, con base en supuesta información clasificada a la cual accedió su partido, que Morales está en México. "El que tiene la obligación de desmentirme o decir que es cierto es el ministro de Gobierno [Marco Antonio Oviedo]. Que investigue y le diga al pueblo boliviano", exigió en conferencia de prensa."El Gobierno tenía la gran oportunidad de ejecutar ese mandamiento y no lo hizo. Este silencio parece cómplice", agregó.En suelo bolivianoPero los políticos más leales a Morales no sueltan una palabra. "Evo está enfermo, todos saben que tiene dengue. Está resguardado en Bolivia y recuperándose, para nuevamente entrar en actividad", dijo a Sputnik el exdiputado Anyelo Céspedes.En sus últimas apariciones públicas, se veía al expresidente boliviano organizando a sus leales para participar de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de este año, cuando se votarán gobernadores en los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales en los 340 municipios de Bolivia, entre otros cargos locales a ocupar.En este sentido, Céspedes destacó el peso que todavía tiene Morales en el ámbito local.Céspedes explicó que el nuevo proyecto político de Morales, Evo Pueblo, no fue habilitado para participar de las elecciones subnacionales. Por ello, sus candidatos se presentarán a través de una multitud de partidos locales. En el caso del exdiputado, se postuló a asambleísta departamental por la agrupación Todos, de Santa Cruz.A finales de 2025 y a comienzos del presente año, el Gobierno de Paz tuvo un conflicto con sectores sociales aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB), a raíz de la aprobación del decreto 5503, que finalmente fue abrogado. Sin embargo, el presidente de la nación sudamericana mantuvo su principal conquista: logró eliminar la subvención a los combustibles, que costaba al Estado boliviano 3.500 millones de dólares al año.Como contrapartida, las protestas sirvieron para que volviera a unirse el movimiento popular boliviano, muy golpeado luego de la derrota del MAS en las elecciones generales de 2025, las cuales concluyeron con dos décadas de gobiernos a favor de organizaciones campesinas y obreras."Vamos a presentarnos a través de varios partidos en marzo para luego unificarnos, para tener representación y dar pelea", evaluó Céspedes.La DEA en el trópicoEl exdiputado Santos Mamani, otro de los más cercanos a Morales, contó a Sputnik que lo sucedido en América Latina con el creciente injerencismo de Estados Unidos también repercute en las comunidades del trópico cochabambino. El reciente secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares de Washington, fue un importante llamado de atención para Morales y su militancia.El patrullaje en helicóptero de la DEA, que sobrevoló Lauca Ñ, determinó que el exmandatario boliviano pasara a la clandestinidad."La supuesta lucha contra el narcotráfico es un pretexto de EEUU para tener control geopolítico sobre América Latina. Ese es el tema de fondo", acotó.Mamani comentó que, "casualmente, la DEA solamente apunta a un sector, mientras vemos que entraron al país 31 maletas que introdujo una exdiputada con pasaporte diplomático". Por este caso está detenida Laura Rojas, quien estuvo en la anterior gestión de la Asamblea Legislativa en representación de Creemos, la agrupación política del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que apoya al Gobierno de Paz.Las valijas, que contenían 79 kilos de marihuana líquida procedente de EEUU, fueron halladas en la ciudad de Santa Cruz, en un galpón perteneciente al juez Herbert Zeballos, quien también está en prisión, mientras continúan las investigaciones.

