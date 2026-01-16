https://noticiaslatam.lat/20260116/con-el-regreso-de-la-dea-bolivia-vuelve-a-ser-un-patio-de-operaciones-para-las-agencias-de-eeuu-1170410852.html

Con el regreso de la DEA, Bolivia vuelve a ser un "patio de operaciones" para las agencias de EEUU, dice analista

16.01.2026

Como lo había advertido desde su asunción, el Gobierno de Rodrigo Paz confirmó que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya opera en territorio boliviano. Lejos de ceremonias y protocolos, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas publicó un video en el cual se ven a uniformados de Estados Unidos sobrevolando el Trópico de Cochabamba, donde se ha señala que posiblemente haya varias fábricas de cocaína, así como un excedente de cultivos de la hoja con la que se produce.La agencia antidroga norteamericana fue expulsada de Bolivia en 2008 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), quien en ese momento había anunciado la "nacionalización" del combate a las drogas.Durante las dos décadas de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentaron datos concretos sobre la erradicación de cultivos ilegales, así como el decomiso de toneladas de drogas en carreteras y selvas bolivianas. Sin embargo, cada año, el Departamento de Estado de EEUU desvirtuaba estas cifras en sus informes anuales y remarcaba un trabajo ineficiente del Gobierno, a pesar de que contaba con el aval de organismos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, con los cuales operaba en coordinación.Desde la llegada de Paz al poder se incrementaron los operativos antinarcóticos en el Trópico de Cochabamba, justo la región en la cual se encuentra refugiado Morales, quien tiene cuentas pendientes con la Justicia desde 2024. Los campesinos que lo resguardan expresaron su temor por la seguridad del expresidente ante la posible realización de un operativo al estilo de EEUU en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro.Y agregó: "Bolivia empieza a ser parte de una lucha antidrogas en un esquema internacional y yo celebro realmente eso, celebro que venga la DEA. Bienvenida la DEA, porque nos ayuda a trabajar en una lucha que ya de por sí estaba muy debilitada en el pasado, en las gestiones anteriores".El viceministro fue críptico al informar sobre las actividades desarrolladas por la agencia estadounidense, al afirmar que aún no hay nada oficializado para la colaboración con el Gobierno boliviano. Pese a ello, varios medios de comunicación trascendieron que ya llegaron 11 agentes de EEUU para colaborar en tareas técnicas y lo que se entiende como la elaboración de un primer diagnóstico sobre la situación de Bolivia en el combate a las drogas.Según Justiniano, "formalmente no hay un acuerdo todavía (con la DEA) y hasta que no exista un acuerdo, no podemos decir que esté oficialmente en el país", aunque ya lo esté.Bolivia regresa a ser un "patio de operaciones"Emilio Rodas, especialista en seguridad y políticas antidrogas, además de exviceministro de Régimen Interior durante los Gobiernos de Morales y de Luis Arce (2020-2025), consideró en diálogo con Sputnik que el regreso de la DEA se enmarca en la estrategia de injerencia en América Latina desarrollada desde Washington. En este sentido, evaluó que Bolivia vuelve a ser un "patio de operaciones" para las agencias de EEUU, como la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), interesadas en desplegarse en las naciones de la región. El analista recordó cómo fue el desempeño de las agencias de seguridad de EEUU en el país durante pasadas décadas, especialmente en las de 1980 y 1990.Y agregó: "Siempre tuvimos una presencia dominante de organismos norteamericanos como la NSA, la CIA y la DEA, quienes administraban toda la seguridad interna y externa del país. Los militares y policías bolivianos eran nada más la mano de obra física, eran los que iban con machete a cortar los cocales".Rodas destacó que durante los Gobiernos del MAS se informaba constantemente sobre las cantidades incautadas, mientras en los años de actividad de la DEA "nunca se tuvo una disminución en superficies de hoja de coca cultivadas. Más bien, siempre fue en aumento".Cuando asumió Morales, en 2006, era legal cultivar 21.000 hectáreas de coca para el uso tradicional como el mascado, también llamado pijcheo. "Cuando llegó el MAS al Gobierno habían 36.000 hectáreas cultivadas. Con las políticas aplicadas se redujeron los cultivos a 24.000 hectáreas. Hubo una reducción neta de 12.000 hectáreas, por consiguiente se redujo la producción de cocaína", dijo el especialista.Para el exviceministro, la lucha antidroga de EEUU "es solamente un discurso político que se usa de manera política. La presencia de la DEA, la NSA y otros organismos tiene que ver con la injerencia norteamericana. Es una presencia motivada por razones políticas, sin resultado alguno que beneficie a la gente".Decisiones de la embajadaRodas contó que durante los 20 años de neoliberalismo (1985-2005) la Embajada de EEUU tenía que dar el visto bueno al nombramiento de funcionarios bolivianos para la lucha contra las drogas. Como ejemplo puso el caso del coronel Faustino Rico Toro, a quien el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993, padre del actual mandatario) intentó poner al frente de la FELCN, pese a la oposición del Gobierno norteamericano.Rodas también mencionó el caso del naturalista Noel Kempff Mercado, quien fue asesinado en 1986 en el parque nacional Huanchaca, cuando accidentalmente se topó con una megafábrica de cocaína.Debilidad regionalEl exviceministro reconoció que durante los Gobiernos del MAS tuvieron una debilidad, de la cual no estuvieron ni están exentas otras naciones de la región. "No pudimos regionalizar la lucha antidroga. No pudimos crear un organismo multilateral regional con nuestros vecinos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, pese a que teníamos espacios de coordinación, como la UNASUR", dijo.Además, "no pudimos corregir problemas de corrupción ni la infiltración del narcotráfico en los organismos de seguridad, en la Policía y en la Fiscalía. Esto nos terminó explotando en la cara, porque en el Gobierno de Arce tuvimos serios problemas con la presencia ya de cárteles, como el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, que dominó parte de los departamentos de Beni y Santa Cruz, con otros cárteles que venían a disputarle el corredor que se formó entre la Amazonía peruana, la boliviana, y la zona del río Paraguay, que integra el circuito de la Hidrovía", y que concluye en puertos de Argentina, con destino a mercados ilegales de Europa.Según datos de la ONU, en Bolivia hay 34.000 hectáreas de coca cultivada, lo cual representa un excedente de 12.000 hectáreas. El Estado Plurinacional es el tercer productor mundial, luego de las 90.000 hectáreas registradas en Perú y las 200.000 hectáreas pertenecientes a Colombia.

