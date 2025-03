https://noticiaslatam.lat/20250307/un-ciclo-politico-de-mas-de-20-anos-finaliza-en-bolivia-con-la-renuncia-de-evo-morales-al-mas--1161465636.html

Un ciclo político de más de 20 años finaliza en Bolivia con la renuncia de Evo Morales al MAS

07.03.2025

"Quiero informar que oficialmente ha sido aceptada la renuncia a la militancia del hermano Juan Evo Morales Ayma al partido político MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos), que por cierto ha estado militando más de 20 años, desde 2002 al presente", dijo al canal de TV Unitel el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe. De esta forma finalizaron más de dos décadas de política boliviana bajo la gravitación de Morales, quien fuera presidente entre 2006 y 2019."Ya no pertenece, ya no es militante del partido político", agregó el vocal del TSE. Semanas atrás, Morales había anunciado que se desafiliaría del MAS. En el mismo acto dijo que se sumaría al Frente Para la Victoria (FPV), un partido de color político variable, que en las últimas elecciones no superó el 1% de votantes.Pero las aguas no están calmas en el nuevo proyecto político de Morales. Convocó a sus militantes a no afiliarse todavía al FPV, mientras no oficialicen su candidatura a una cuarta presidencia.El presidente de este partido, Eliseo Rodríguez, indicó que se anunciará el binomio a finales de marzo, en un encuentro multitudinario que preparan los seguidores de Morales en el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra recluido desde octubre de 2024.Si sale de las comunidades del trópico, Morales corre el riesgo de terminar en la cárcel. Está vigente una orden de detención en su contra por un supuesto caso de trata de personas, ya que en 2016 habría tenido una hija con una menor de edad, según la Fiscalía del departamento de Tarija.Esta denuncia no es el único obstáculo que tiene el expresidente para volver a la Casa Grande del Pueblo. De acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ningún ciudadano boliviano puede postularse a más de dos mandatos presidenciales. Según esta sentencia, Morales está inhabilitado porque ya ocupó el cargo tres veces: en 2006-2009, 2009-2014 y 2014-2019.En conferencia de prensa, el apoderado del FPV aseguró: "Ahora, en este momento, nuestro candidato es Evo Morales". ¿Pero si se mantiene la sentencia del TCP y es finalmente inhabilitado? "Ya se verá en su momento", respondió Rodríguez.Según Arequipa, ahí reside otro dilema para Morales: "Si él no va de candidato ¿va a echar a un lado todo su discurso que mantiene hasta ahora y va a favorecer a otro candidato?". Llegada esta disyuntiva, Morales se expondría a perder apoyo entre sus bases, según el analista.La desafiliación que no se sintióEl expresidente convocó a sus seguidores a desafiliarse del MAS en las oficinas regionales del TSE. Pero en una semana solamente el 0,2% (2.334 militantes) abandonó el partido más grande de Bolivia, que luego de la defección conserva 1.080.311 de ciudadanos registrados.Para Arequipa, esto se debe a que el MAS finalmente es más grande que los liderazgos individuales. "En 2022 (cuando se hizo público el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce) se suponía que el MAS sin Evo iba a desaparecer. Pero ahora se entiende que el masismo va más allá de liderazgos específicos, más allá de Evo Morales o Luis Arce".Vigilia en el trópicoEn el Trópico de Cochabamba, los seguidores de Morales observaron "movimientos extraños" en las fuerzas policiales y militares, por lo cual están alertas en custodia de su líder.¿Hay realmente un asedio de las fuerzas de seguridad, dirigido posiblemente a desgastar a los seguidores de Morales? ¿O se trata de una estrategia del evismo para mantener la cohesión interna?En concreto, el Ministerio de Gobierno aseguró que no se ejecutará la orden de detención mientras implique un riesgo para la vida de policías y seguidores de Morales.El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo a la prensa que Morales "está buscando convulsionar una vez más nuestro país. Está buscando luto, enfrentamiento, que un efectivo de la Policía Boliviana pierda la vida o alguno de sus seguidores".Y destacó: "No vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Ya tenemos las órdenes de operaciones elaboradas. Estamos esperando el momento y lugar preciso para el cumplimiento de lo que ha determinado la justicia a fin de evitar pérdidas de vidas humanas y a fin de evitar lesiones graves en un enfrentamiento innecesario".La oposición fragmentadaLa oposición tradicional, que arrancó esta campaña presidencial con fuerza y determinación, finalmente se debilita día tras día por la falta de acuerdo entre sus líderes, todos avezados políticos cuya trayectoria se inició en la década del '80.En la oposición tradicional "hay un escenario gris, porque no hay una definición. En el bloque de la oposición creen que le pueden ganar al MAS. Es el momento perfecto. Piensan que le van a ganar al MAS en función a cuán mal está la situación interna dentro del MAS. Pero no tienen la lógica de que van a ganar porque poseen realmente respuestas y conocen la realidad de este país", consideró Arequipa.¿Segundo mandato para Arce?El presidente Arce sigue recogiendo proclamaciones a un segundo mandato durante sus viajes de trabajo por diferentes partes del país. No obstante, desde la dirección nacional del MAS indicaron que se oficializará el binomio hasta el próximo 11 de abril.Para Arequipa, de esta manera el masismo se quiere despegar de la idea de que el MAS se rige por "dedazos" (generalmente de Morales) para elegir a dirigencias partidarias y cargos gubernamentales."Hay un intento de construir una candidatura pero, a diferencia de otros líderes políticos, sin imponerse. Quieren mostrar que esa candidatura se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Forma parte de una estrategia política", subrayó.En este aspecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a la prensa que en la renuncia de Morales "evidentemente hay una traición no sólo al instrumento político, sino a la esencia de lo que es el MAS, que son los movimientos sociales".

