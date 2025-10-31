https://noticiaslatam.lat/20251031/eeuu-no-mueve-un-dedo-si-no-recibe-algo-a-cambio-cual-sera-el-rol-de-bolivia-en-una-sudamerica-en-1168073225.html

"EEUU no mueve un dedo si no recibe algo a cambio": ¿Cuál será el rol de Bolivia en una Sudamérica en el ojo de Trump?

"EEUU no mueve un dedo si no recibe algo a cambio": ¿Cuál será el rol de Bolivia en una Sudamérica en el ojo de Trump?

A una semana de su asunción, el presidente electo Rodrigo Paz se encuentra en Estados Unidos en reuniones con funcionarios de Donald Trump, empresarios y...

Se trata de dos de los principales desafíos a enfrentar a partir de su asunción de Paz, el próximio 8 de noviembre, y la cual marca el inicio de una nueva página. Y es que tras dos décadas de distanciamiento, el Estado Plurinacional de Bolivia vuelve a relacionarse con el país gobernado por Donald Trump y, según el equipo económico del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se gestiona un préstamo por miles de millones de dólares del Departamento del Tesoro estadounidense.Este 31 de octubre, Paz se reunió en la Casa Blanca con Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. También mantuvo encuentros con otros funcionarios, empresarios y autoridades de organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).Así, luego de dos décadas bajo gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia inicia un giro radical en sus relaciones internacionales y comerciales con el país norteamericano, en donde no hay embajador boliviano desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) expulsó al diplomático Philip Goldberg, acusado de participar en acciones de desestabilización contra el entonces mandatario. ¿Cómo encaja Bolivia en el nuevo tablero geopolítico de la región, que tiene al Gobierno de EEUU como uno de sus principales jugadores? Analistas consultados por Sputnik intentaron develar este y otros interrogantes."EEUU no mueve un dedo si no recibe algo a cambio"Desde su triunfo en el balotaje del 19 de octubre pasado, Paz aseguró que mantenía diálogo con autoridades y empresarios de EEUU para garantizar la provisión de combustible, un problema que desde hace dos años ocasiona largas filas de autos, buses y camiones ante las estaciones de servicio del país, que no logran dar abasto.En cuanto a la carencia de dólares, Paz estaría trabajando en un acuerdo similar al realizado entre EEUU y Argentina, que recientemente recibió 20.000 millones de dólares del tesoro norteamericano. Joshua Bellott, del equipo económico de Paz, aseguró en el programa televisivo "Que no me pierda" que las negociaciones con EEUU apuntan a lograr un préstamo de 4.000 millones de dólares. Aunque según otras versiones la suma podría ascender hasta los 10.000 millones.El Gobierno de Paz "trabaja en un financiamiento al estilo del otorgado a Argentina. Porque es imposible pensar que una economía pobre, subdesarrollada y en crisis pueda salir sin un apoyo importante", dijo Romero.La excusa del "narcoterrorismo"En su segundo mandato, Trump puso el foco en América Latina, con niveles de intervencionismo no vistos en décadas, como lo demuestran los ataques a botes venezolanos, tildados por EEUU de integrar grupos "narcoterroristas".Diversos analistas han señalado que, además del petróleo de Venezuela, el Gobierno de Trump está interesado en cortar la influencia comercial de China en la región. ¿Puede ser este un motivo para el repentino apoyo de EEUU a Bolivia? Sin embargo, dijo, Trump sí podría necesitar a Bolivia "para la lucha contra la producción de hoja de coca destinada al narcotráfico. Creo que eso va a exigir. No por nada Paz se mostró abierto a que regrese la DEA", la agencia antidrogas norteamericana, expulsada también por Morales en 2008.Otros interesesEn diálogo con Sputnik, el analista internacional Andrés Guzmán reflexionó sobre otros intereses que podría tener Trump en Bolivia.Y comentó: "Veo que EEUU está interesado en tener aliados, gobiernos que apoyen la línea de Trump. Al presidente Milei le dijo: 'Si ganas tienes todo mi apoyo, pero si pierdes nos vamos'".La reunión de este viernes entre Paz y Rubio "evidencia que EEUU quiere recuperar su influencia en la región, quiere volver a ser un actor clave y recuperar el terreno perdido con China, que se ha convertido en un socio importante en términos comerciales y económicos. Ha desplazado a EEUU", dijo Guzmán.Para Guzmán también sería importante que ingresen al país divisas de créditos internacionales. Pero si el financiamiento viene directamente de la reserva federal de EEUU, "a Trump le sería más sencillo imponer condicionamientos más duros sobre Bolivia.Según Romero, en resumen, "tenemos que ver qué va a hacer Paz en sus primeros días de Gobierno. Se habla que habría una decena de decretos listos para la forma, pero no se sabe con claridad qué temas tratan".El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en 2025 la economía boliviana se viene reduciendo en un -2,4%. Hasta septiembre se acumuló una inflación del 18,33%."Estamos en época de recesión, y a fin de año cualquier error macroeconómico puede traer resultados contraproducentes. El mismo Paz se ha puesto una vara muy alta al sostener que desde el primer día de Gobierno se terminarán las filas por carburantes. Pero si no lo cumple, va a ser una primera derrota y va a perder credibilidad", finalizó Romero.

