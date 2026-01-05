https://noticiaslatam.lat/20260105/ataques-contra-venezuela-y-el-secuestro-de-maduro-asi-transcurre-la-sesion-extraordinaria-del-1170099849.html

Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU

Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU

Colombia solicitó la convocatoria de la sesión con el apoyo de Rusia y China, después de que Estados Unidos apartara del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Al mandatario y a la primera dama se les imputan, en Nueva York, cargos relacionados con el narcoterrorismo.Washington afirmó que la operación tenía como objetivo proteger la seguridad regional y que continuará en Venezuela hasta que se produzca una "transferencia de poder segura, adecuada y razonable".El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que estas acciones sientan un precedente peligroso y subrayó la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.El Consejo ya había celebrado dos reuniones previas, en octubre y diciembre, en medio del aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

