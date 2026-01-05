https://noticiaslatam.lat/20260105/ataques-contra-venezuela-y-el-secuestro-de-maduro-asi-transcurre-la-sesion-extraordinaria-del-1170099849.html
Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
Sputnik Mundo
Este 5 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión de emergencia tras los ataques de Estados Unidos contra bases militares venezolanas y la... 05.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-05T15:02+0000
2026-01-05T15:02+0000
2026-01-05T15:02+0000
internacional
nicolás maduro
cilia flores
venezuela
política
consejo de seguridad de la onu
onu
eeuu
🟠 video
📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170105761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_739204734a90ba4e5e45aab125200d7f.jpg
Colombia solicitó la convocatoria de la sesión con el apoyo de Rusia y China, después de que Estados Unidos apartara del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Al mandatario y a la primera dama se les imputan, en Nueva York, cargos relacionados con el narcoterrorismo.Washington afirmó que la operación tenía como objetivo proteger la seguridad regional y que continuará en Venezuela hasta que se produzca una "transferencia de poder segura, adecuada y razonable".El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que estas acciones sientan un precedente peligroso y subrayó la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.El Consejo ya había celebrado dos reuniones previas, en octubre y diciembre, en medio del aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
https://noticiaslatam.lat/20260104/1170084880.html
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/05/1170105761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f4ec012a44e470e18dfc919c653302d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nicolás maduro, cilia flores, venezuela, política, consejo de seguridad de la onu, onu, eeuu, 🟠 video, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
nicolás maduro, cilia flores, venezuela, política, consejo de seguridad de la onu, onu, eeuu, 🟠 video, 📰 crisis militar entre eeuu y venezuela
Ataques contra Venezuela y el secuestro de Maduro: así transcurre la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU
Este 5 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión de emergencia tras los ataques de Estados Unidos contra bases militares venezolanas y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Sputnik te ofrece la transmisión en directo del diálogo internacional desde la sede de la organización en Nueva York.
Colombia solicitó la convocatoria de la sesión con el apoyo de Rusia y China, después de que Estados Unidos apartara del poder
al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Al mandatario y a la primera dama se les imputan, en Nueva York, cargos relacionados con el narcoterrorismo.
Washington afirmó que la operación tenía como objetivo proteger la seguridad regional y que continuará en Venezuela hasta que se produzca una "transferencia de poder segura, adecuada y razonable".
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que estas acciones sientan un precedente peligroso y subrayó la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
El Consejo ya había celebrado dos reuniones previas, en octubre y diciembre, en medio del aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.