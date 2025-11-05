https://noticiaslatam.lat/20251105/rodrigo-paz-recibe-sus-credenciales-como-presidente-electo-de-bolivia-1168186867.html
Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia
Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente, Edman Lara, en la Casa de la Libertad
El acto de entrega oficial de credenciales al mandatario electo se desarrolló en la histórica Casa de la Libertad.Sputnik te ofreció la transmisión en vivo desde el lugar.
14:34 GMT 05.11.2025
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente, Edman Lara, en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.
El acto de entrega oficial de credenciales al mandatario electo se desarrolló en la histórica Casa de la Libertad.
Sputnik te ofreció la transmisión en vivo desde el lugar.