Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia
Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia
Sputnik Mundo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente, Edman Lara, en la Casa de la Libertad, en... 05.11.2025, Sputnik Mundo
El acto de entrega oficial de credenciales al mandatario electo se desarrolló en la histórica Casa de la Libertad.Sputnik te ofreció la transmisión en vivo desde el lugar.
Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia

14:34 GMT 05.11.2025 (actualizado: 16:03 GMT 05.11.2025)
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
© AP Photo / Natacha Pisarenko
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente, Edman Lara, en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre.
El acto de entrega oficial de credenciales al mandatario electo se desarrolló en la histórica Casa de la Libertad.
Sputnik te ofreció la transmisión en vivo desde el lugar.
