Rodrigo Paz recibe sus credenciales como presidente electo de Bolivia

Sputnik Mundo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales al presidente electo, Rodrigo Paz, y al vicepresidente, Edman Lara, en la Casa de la Libertad, en... 05.11.2025, Sputnik Mundo

El acto de entrega oficial de credenciales al mandatario electo se desarrolló en la histórica Casa de la Libertad.Sputnik te ofreció la transmisión en vivo desde el lugar.

