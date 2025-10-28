https://noticiaslatam.lat/20251028/bolivia-se-despega-de-los-paises-de-la-alba-mientras-se-acerca-al-gobierno-de-donald-trump--1167987812.html

Bolivia se despega de los países de la ALBA-TCP mientras se acerca a EEUU

Bolivia se despega de los países de la ALBA-TCP mientras se acerca a EEUU

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reafirmó su alejamiento del bloque de los países de la Alianza Bolivariana para Nuestra América-Tratado de... 28.10.2025

A días de asumir, el presidente electo, Rodrigo Paz, anunció que no están invitados al acto los mandatarios de Venezuela, Nicaragua ni Cuba. Estas y otras declaraciones, como su alineamiento instantáneo al Gobierno de Estados Unidos, determinaron la suspensión de Bolivia de la ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos), el bloque regional creado por los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez en 2004. Analistas consultados por Sputnik evaluaron el despliegue en la política internacional que se apresta a ejecutar el nuevo mandatario boliviano.En la ciudad de Santa Cruz, previo a un encuentro con empresarios, Paz fue cuestionado por la prensa sobre la suspensión comunicada por la ALBA. "¿Qué puedo decir? ¿Cómo funciona el ALBA? No tengo ni idea, no sé si ganamos algo con el ALBA. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el ALBA, si eso significa limitar mi capacidad de construir un mejor país para todos los bolivianos".Otra líneaPara la analista internacional Patricia Guzmán, el nuevo presidente boliviano "sin duda llega a dar otro lineamiento político internacional. Se puede ver que hay un ansia de retomar la relación con EEUU, en desmedro de bloques que Bolivia integró en las últimas décadas", dijo a Sputnik.Y agregó: "Podemos ver un contexto internacional que ha cambiado, no solo en Bolivia en su relación con ciertos bloques regionales, también en el contexto internacional se han desgastado bloques en el mundo, como la Unión Europea". Guzmán detectó una contradicción en el discurso de Paz, quien "dice que Bolivia se va a abrir al mundo, pero lo primero que hace es declarar contra ciertos países para que le cierren su participación en el bloque de la ALBA".En este sentido, Guzmán evaluó que para desde la perspectiva del presidente electo, la situación económica de Bolivia se resuelve instaurando relaciones con el país norteamericano, lo cual "no es realista". "La alianza se mantiene"Para el analista internacional Federico Serra, la ALBA "hizo lo que tenía que hacer: separar a Bolivia y marcarle un límite, al mismo tiempo que una presencia". El bloque, consideró Serra en charla con Sputnik, le está enviando un claro mensaje a Paz sobre sus intereses además de que "la alianza se mantiene". Serra remarcó que el bloque suspendió al Gobierno de Paz, pero el mismo comunicado subraya que se mantienen los lazos históricos entre las naciones de la ALBA con el pueblo boliviano, fundamentalmente las organizaciones sociales que mantuvieron durante las últimas décadas en pie las presidencias del Movimiento Al Socialismo (MAS).El analista sostuvo que el nuevo presidente "no la va a tener fácil" al quedar en medio de tensiones entre el mundo que pretende Trump y el mundo multipolar que impulsan China y Rusia, entre otras naciones.El dilema de PazDe acuerdo con Federico Serra, habrá que esperar hasta el 8 de noviembre, día de la asunción de Paz a la Presidencia, para conocer realmente cuál va a ser su posicionamiento ante este y otros aspectos de la política internacional a desarrollar por el nuevo Gobierno.El presidente Arce, consideró el analista, se va con dos logros importantes de su gestión: la inclusión de Bolivia al bloque del Mercosur (el Mercado Común del Sur) y la integración del Estado Plurinacional como estado asociado a los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Consultado hace unas semanas por Sputnik sobre su desempeño en este escenario, Paz se mostró ecuánime, siempre y cuando estos vínculos reporten beneficios concretos para el país. En el mismo sentido, Paz dijo durante una conferencia de prensa en Santa Cruz que "Bolivia no solo va a tratar con EEUU, también con China y Europa. ¿Se va a enojar el ALBA por eso? ¿Quién es el ALBA para determinar lo que es mejor para los bolivianos?".En su comunicado, los países de la ALBA mencionaron que el origen del conflicto está en el rechazo de Paz a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Además, subrayaron que la suspensión "no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar".El expresidente Morales recordó el apoyo recibido por el bloque a inicios de su mandato: "Para los que tienen médicos garantizados por su dinero, para quienes aprendieron a leer y escribir en escuelas privadas, para quienes tienen dinero para hacerse operar de la vista, para ellos el ALBA no significa nada", lanzó a Paz.Además, el exmandatario destacó que "el pueblo boliviano se sintió orgulloso cuando la UNESCO (la agencia de Naciones Unidas para el desarrollo de la educación y las ciencias) nos declaró como territorio libre de analfabetismo, para los cientos de miles que fueron operados gratuitamente de la vista o para las millones de personas que fueron atendidas por los médicos cubanos permanecerá el testimonio y el agradecimiento a lo que construimos junto a Fidel y Chávez".El aún presidente Luis Arce consideró "más que lamentables y sumisas las palabras del presidente electo, Rodrigo Paz, para referirse a los EEUU y a la administración Trump" y advirtió que los aires cambiarán. "¡Esa gloriosa y noble página de integración latino y caribeña de la que fuimos parte no será en vano y más temprano que tarde marcharemos todos unidos! Por lo demás ratificamos nuestra firme convicción revolucionaria con ALBA y con la lucha de los pueblos", abundó. La mano de EEUUDe acuerdo con Patricia Guzmán, el interés de EEUU en la región data del siglo XIX, lo cual quedó demostrado en la década de los 70 con el despliegue del Plan Cóndor. "A EEUU le interesa manejar la región geopolíticamente para tener bases militares, en el caso de Bolivia para entrar con la DEA (agencia antidrogas norteamericana) a ciertos lugares, como al Chapare", explicó a experta. Guzmán mencionó que Paz "plantea que la DEA vuelva a trabajar en la erradicación de cultivos de coca. Obviamente, EEUU tiene la intención de manejar geopolíticamente la región para propio beneficio de EEUU. Ya hemos visto que los beneficios nunca son para la soberanía de los pueblos".

