Con el cambio de Gobierno en Bolivia "se inicia un ciclo político difícil", advierte analista

Con el cambio de Gobierno en Bolivia "se inicia un ciclo político difícil", advierte analista

Luego de imponerse en la segunda vuelta electoral, Rodrigo Paz envió a sus colaboradores a los ministerios de la Presidencia y de Relaciones Exteriores para... 21.10.2025, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ofreció varios detalles sobre su inminente gestión. Aseguró que ya tiene su gabinete definido, que su Gobierno tendrá cercanía con el de Donald Trump y que permanecerá en los BRICS, como había dicho días atrás a Sputnik.Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz obtuvo el 54,6% de los votos, relegando a su oponente, Jorge Tuto Quiroga, al segundo lugar, con el 45,4%.Sputnik consultó a analistas para intentar develar el porvenir de Bolivia, que luego de 19 años dejará de estar gobernada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que quedó al borde de la desaparición legal en las elecciones generales del 17 de agosto, cuando apenas cosechó el 3% de votos: el mínimo indispensable para conservar la personería jurídica.Si bien las encuestas previas daban una ventaja de Quiroga de casi 10 puntos por encima de Paz, en realidad fue al revés. Para el analista Álex Contreras, el mensaje es claro: "La población boliviana quiere un cambio, quiere renovación, pero quiere un cambio concertado, un cambio que no solamente beneficie a algunos sectores sociales, sino a la mayoría de la población".La gran derrotadaMás allá del balotaje entre Paz y Quiroga, Contreras señala que la izquierda nacional popular de Bolivia fue la gran derrotada este 19 de octubre. Para marzo de 2026 está prevista la realización de elecciones subnacionales, en las cuales se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y otros funcionarios de los niveles departamental y municipal.Durante la campaña, en reiteradas ocasiones el candidato de la Alianza Libre acusó a Paz de mantener acuerdos subrepticios con Morales para beneficiarlo jurídicamente en el futuro a cambio del voto de sus bases. Para el experto, esta versión no tiene sustento y fue parte de "la guerra sucia" desplegada entre los partidos en las últimas semanas.Pero la sigla de Morales (posiblemente "Evo Pueblo") y las demás fuerzas de izquierda que se consoliden como desprendimientos del MAS, tendrán un oponente de pronto fuerte en el PDC. "Ahora Rodrigo Paz tiene control territorial de gran parte del país. El PDC ha ganado en al menos el 80% de municipios. Dependerá mucho de la gestión que pueda llevar adelante en estos meses, hasta marzo, para saber cómo le irá en las subnacionales", detalló el analista.¿Ha ganado la centroizquierda?En diálogo con Sputnik, la analista Lily Peñaranda consideró que el binomio de la Alianza Libre facilitó el triunfo de Paz cuando, semanas atrás, se conocieron varias publicaciones tachadas de racistas de hace 13 años, atribuidas al candidato a la vicepresidencia de Quiroga, Juan Pablo Velasco. También focalizó en la carismática figura de Edmand Lara, vicepresidente electo del PDC, locuaz excapitán de la Policía boliviana.Para la analista, "ha ganado la centroizquierda, que ha prometido acolchonar la caída. Porque lo que se viene ahora es lo más difícil de la crisis: para atenderla va a ser necesario empeorarla. Sí o sí, no hay otra salida, y la gente sabe que las medidas de shock afectan mucho a los más vulnerables. Por ello Paz ha prometido hacer algo al respecto, evitar que la población sufra el impacto".Encuestas chutasPrevio a las elecciones generales de agosto, las encuestas daban como ganadores a Quiroga y al candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina. A Paz no le adjudicaban más del 8% de intención de voto. Finalmente, el postulante del PDC consiguió más del 32% de apoyo. Segundo quedó el líder de Libre, con el 27%.Para el balotaje, las mismas empresas encuestadoras volvieron a mostrar números. Le daban a Paz no más del 38%, mientras a Quiroga le auguraban un 47%. Pero en los hechos el PDC cosechó 15 puntos porcentuales más de lo pronosticado. La volatilidad electoral "no ayuda a confiar en las encuestas en siguientes momentos. Pero también creo que el sistema democrático está afectado, no funciona como debe, y hay un desencanto enorme en la población".¿El regreso de Morales?Peñaranda coincidió con Contreras al evaluar que la figura política de Morales aún no está totalmente acabada. "Evo Morales, como caudillo, sí tiene muchas posibilidades de volver a la palestra política. En las entrevistas da la imagen de que aún es presidente y no está listo para dejar ese rol".Y analizó que "aún puede volver la versión del MAS de Morales, porque la gente que ahora ha votado por Paz y Lara quería sentirse protegida en momentos de crisis, que afecta a los más vulnerables, a la clase popular".Para ella, por consiguiente, "el Gobierno que va a asumir no va a ser muy popular en los siguientes años, por las medidas que tiene que tomar: quitar bonos, despedir empleados públicos, porque no se puede mantener un aparato estatal tan grande y tan caro. Mucha gente va a quedar desempleada, la inflación va a encarecer la canasta familiar".Monroe 2.0Paz ya adelantó que mantendrá una relación cercana con el Gobierno de Donald Trump, con la finalidad fundamental de garantizar la provisión de combustibles al país. Según Peñaranda, la "amistad norteamericana" implicará sumarse a la "guerra al narcoterrorismo", declarada por este mandatario sobre América Latina."Hay una doctrina Monroe 2.0 aplicada por Washington a América Latina, con mucho militarismo. Ha sacado al Ejército, a la Naval, hay presencia militar de EEUU en la región", detalló.Así, la analista advierte que "el país debería pasar por negociaciones de ese tipo, permitirle a EEUU entrar con la DEA, con el Departamento de Defensa, porque se trata de una guerra contra grupos declarados terroristas".Corte de relacionesEn el mismo sentido, Contreras comentó que con el Gobierno de Paz "se van a cortar las relaciones diplomáticas con algunos países como Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, a la vez que abrirán las puertas a otros países".Contreras, quien fue vocero durante la presidencia de Morales (2006-2019), evaluó que "el nuevo Gobierno debería llevar adelante una diplomacia de apertura con todos los países interesados en mantener relaciones bilaterales más allá de las tendencias en los lineamientos políticos, porque Bolivia atraviesa una situación estructural complicada".Por ello, "si cualquier país del mundo ayuda a solucionar los problemas, por ejemplo, de hidrocarburos, de dólares, de escasez de productos de la canasta familiar, la población boliviana va a estar agradecida", reflexionó.

