https://noticiaslatam.lat/20251024/luis-arce-tras-las-elecciones-en-bolivia-nuestro-trabajo-de-tantos-anos-por-el-pueblo-hoy-esta-en-1167849497.html

Luis Arce tras las elecciones en Bolivia: "Nuestro trabajo de tantos años por el pueblo hoy está en riesgo"

Luis Arce tras las elecciones en Bolivia: "Nuestro trabajo de tantos años por el pueblo hoy está en riesgo"

Sputnik Mundo

En una entrevista exclusiva con Sputnik, el presidente de Bolivia ofreció varias definiciones sobre la actualidad política. Cerca de entregar la presidencia a... 24.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-24T14:00+0000

2025-10-24T14:00+0000

2025-10-24T14:00+0000

américa latina

luis arce

bolivia

💬 entrevistas

elecciones presidenciales en bolivia (2025)

rodrigo paz

jorge quiroga

eeuu

política

evo morales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167849769_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6606d266ddf02aa32ab3bfb4c66afe81.jpg

A dos semanas de dejar el poder, el presidente Luis Arce recibió a Sputnik en la Casa Grande del Pueblo. Desde el piso 22 del emblemático lugar, el aún mandatario reflexionó sobre sus cinco años al frente del país, sobre la caída del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sobre el porvenir de Bolivia bajo un Gobierno "de derecha", como describió al mandatario electo Rodrigo Paz.Arce también compartió su mirada sobre la sorpresiva aparición de Estados Unidos para, en teoría, subsanar la falta de combustibles que afecta al país desde hace más de un año y opinó sobre el futuro del vínculo con Rusia, China y los BRICS.En una sala repleta de rostros históricos de Bolivia como Adela Zamudio, Simón Bolívar, Luis Espinal, Germán Busch, Lidia Gueiler, Marcelo Quiroga Santa Cruz y José Antonio de Sucre, entre muchos otros, Arce dejó en claro que su Gobierno sufrió un "boicot" de la variopinta oposición, lo cual determinó la crisis económica que llevó al electorado a inclinarse por la propuesta de Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre.El adiós a la Presidencia "¿Con qué sensación está dejando la presidencia?", le preguntó Sputnik al todavía mandatario boliviano. Recordó que la justicia inhabilitó a Morales para postularse a un cuarto mandato presidencial, ya que según el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ningún ciudadano puede acceder a más de dos presidencias.Según Arce, los legisladores de Morales en la Asamblea se aliaron a los de la oposición tradicional para trabar la aprobación de leyes, sobre todo créditos internacionales que habrían ayudado a evitar la actual crisis económica."Ahora estamos viendo un fenómeno muy claro de sabotaje. En los últimos tres años, la Asamblea Legislativa no ha aprobado créditos ni leyes. Pero en estos últimos días están trabajando para el próximo Gobierno. Están aprobando en dos semanas lo que no hicieron en cinco años", dijo el presidente.Según el presidente, este contexto perjudicó enormemente la imagen del MAS ante la población. Ello explicaría, en gran medida, la derrota del 17 de agosto y la pérdida del Gobierno."La izquierda no está muerta en el país"Cuando deje la presidencia, Arce seguirá desempeñándose como docente universitario. Y aseguró que no dejará la política, de la cual participa desde los 14 años. El presidente diagnosticó que "debe unificarse el bloque de izquierda. Tuvimos muchos partidos atomizados en las elecciones nacionales, eso fue un error".Ahora, "tenemos que unificarnos en un solo bloque, en un solo frente, para poder justamente enfrentar a la derecha que va a tomar medidas en contra del pueblo boliviano y nuestros recursos naturales. Hay que empezar ya a construir ese bloque", consideró.EEUU y el combustibleEl presidente se pronunció sobre el anuncio de Paz, quien aseguró que habrá provisión de combustibles a partir de su primer día de mandato. "Una cosa es traer gasolina y diésel para el 8 o 9 de noviembre, pero el problema es mantener durante los 365 días el abastecimiento (...). Llama la atención el alto compromiso que está adquiriendo Paz con EEUU e inclusive con Israel. No estamos de acuerdo con esa política. Nosotros, como Gobierno, rompimos relaciones con Israel por el genocidio al pueblo palestino, y mantenemos nuestra posición".Los seguidores de Morales se nuclean en el Trópico de Cochabamba (centro), donde transcurrieron los enfrentamientos más fuertes entre las fuerzas militares erradicadoras y los campesinos cocaleros, cuyo dirigente ya era Morales en la década del '80.Arce advirtió que hay intereses extranjeros en las riquezas de Bolivia, como el litio, las tierras raras, minerales, "y prácticamente toda la materia prima que necesita un país desarrollado para no perder esta guerra económica internacional por la hegemonía mundial", observó.Política exteriorEl Gobierno de Arce marcó hitos en la política exterior de Bolivia, con su inclusión como miembro pleno del Mercosur (Mercado Común del Sur) y como estado asociado a los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.En el caso del Mercosur, el Estado Plurinacional es parte porque así lo determinó la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quitar al país de este bloque requeriría desandar el camino legislativo tramado en los últimos años.El fantasma del 'lawfare'Jorge 'Tuto' Quiroga no ganó el balotaje, pero el volumen de votos obtenido en primera vuelta (un 27%) le da una tajada importante de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional.Quiroga ya avisó que su bloque apoyará las medidas de Paz que considere en beneficio del país. Asimismo, propuso conformar una comisión en la Asamblea dedicada a investigar las acciones de los gobiernos del MAS, desde 2006 hasta la fecha.

https://noticiaslatam.lat/20251020/rodrigo-paz-se-impone-en-las-presidenciales-de-bolivia-hemos-dado-nuestro-primer-paso-de-1167732395.html

https://noticiaslatam.lat/20251009/1167319359.html

https://noticiaslatam.lat/20250821/tras-el-resultado-electoral-en-bolivia-la-izquierda-tiene-posibilidades-de-rearticularse-1165699914.html

https://noticiaslatam.lat/20251023/bolivia-tendra-una-relacion-carnal-con-eeuu-bajo-el-gobierno-de-paz-estima-experto-1167820093.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

luis arce, bolivia, 💬 entrevistas, elecciones presidenciales en bolivia (2025), rodrigo paz, jorge quiroga, eeuu, política, evo morales, brics, dea