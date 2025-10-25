https://noticiaslatam.lat/20251025/canciller-venezolano-critica-el-mensaje-de-rodrigo-paz-sobre-el-alba-tcp-una-demostracion-de-1167906656.html

Canciller venezolano critica el mensaje de Rodrigo Paz sobre el ALBA-TCP: "Una demostración de ignorancia y de desprecio"

"Hablar con tanta ligereza de lo que no conoce solo confirma su desconexión con el pueblo y su alineamiento con los intereses de las élites que siempre... 25.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con Gil, el próximo mandatario de Bolivia representa a las elites que quieren convertir al país sudamericano en una colonia. El mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz, restó importancia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), tras la suspensión del país sudamericano de la organización, debido a la iniciativa del nuevo presidente de reanudar relaciones con EEUU.El 24 de octubre, el ALBA decidió suspender al nuevo Gobierno de Bolivia, al considerar que su postura "antilatinoamericana y proimperialista" contradice los principios de la organización.Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU anunció, mediante un comunicado, que este país junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago "están dispuestos a apoyar los esfuerzos de la Administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, reforzar sus instituciones democráticas, impulsar el comercio internacional y la inversión", según la declaración conjunta.La elección de Paz como nuevo presidente "refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, señalando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas", declararon.

