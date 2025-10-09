https://noticiaslatam.lat/20251009/una-relacion-que-necesita-fortalecerse-que-debe-hacer-bolivia-para-acrecentar-su-vinculo-con-brasil-1167311974.html

Una relación que necesita fortalecerse: ¿Qué debe hacer Bolivia para acrecentar su vínculo con Brasil?

El presidente de Bolivia, Luis Arce, visitó Brasil en una de sus últimas actividades fuera de su nación. Se reunió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da... 09.10.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, Arce dialogó con representantes de la comunidad boliviana en ese país, donde también se realizó estudios médicos por una enfermedad que superó años atrás.Arce contó que, junto al presidente brasileño, abordaron "una amplia y estratégica agenda de trabajo, coincidiendo plenamente en la importancia de garantizar, pese a cualquier coyuntura política, la continuidad de los proyectos bilaterales que estamos implementando, como fronterizos, energéticos, comerciales, de inversión, industrialización", publicó en sus redes sociales.Ambos mandatarios evaluaron el avance de la construcción del puente sobre el río Mamoré, entre Guayaramerín (Beni, Bolivia) y Guajará–Mirim (Rondônia, Brasil), que "es un símbolo de integración que fortalecerá el comercio y la hermandad entre nuestros dos pueblos hermanos", según Arce. Esta obra, que tendrá 1.200 metros de largo, se concluirá en tres años y mejorará la conexión entre poblaciones amazónicas de la región."Hay una relación histórica que debe fortalecerse constantemente, más allá de las coyunturas políticas que puede definir un Gobierno", añadió.Los BRICS y el Mercosur en la agendaDurante su mandato, iniciado en 2020, Arce tuvo dos hitos en su política internacional: logró que Bolivia ingresara como miembro pleno al Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.También sumó a Bolivia como estado asociado a los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.En ambas instancias, fue determinante el lobby de Brasil a favor de Bolivia. Según Del Pozo, en los últimos años los gobiernos de Arce y Da Silva "tuvieron una relación especialmente generosa y amable de parte de Brasil hacia Bolivia, porque hay una coincidencia ideológica entre ambos presidentes".El analista destacó que Bolivia aún debe ajustar su legislación a la de los países miembro del Mercosur. Pero el candidato al balotaje Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) ya adelantó que no le interesa integrar este bloque. Por ello, es de prever que sus legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional no apoyarán la adecuación de las normativas.El candidato Rodrigo Paz, por su parte, dijo anteriormente a Sputnik que, si llega al Gobierno, mantendrá la participación del país en esa agrupación y también en los BRICS.EEUU en la regiónEn las últimas semanas, tanto Paz como Quiroga viajaron a Estados Unidos para dialogar con funcionarios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y empresarios de ese país. Por separado, ambos adelantaron que mejorarán las relaciones de Bolivia con EEUU en caso de llegar al Poder Ejecutivo.Ambas naciones no comparten embajadores desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) acusó a Washington de "complotar" contra su Gobierno.¿Cómo debería manejarse Bolivia en este contexto? "Deberíamos adoptar un no alineamiento activo y entender nuestro lugar en el realismo periférico. Esto nos puede llevar a sembrar y cosechar más beneficios, sin someternos a una línea que nos quite independencia en política exterior. Así podremos encontrar más ventajas, por fuera de una línea ideológica", aseveró Del Pozo."Brasil, EEUU, Rusia, China y Argentina son socios vitales para Bolivia. No debemos ideologizar extremadamente nuestra política exterior. El nuevo Gobierno deberá tener una mirada acorde a la necesidad de proyección internacional que necesita [nuestra nación]", agregó.Una relación fluida En diálogo con Sputnik, el analista Ricardo Cardona adelantó que el vínculo fluido con Brasil va a continuar en el próximo Gobierno "porque beneficia a Bolivia, es una política nacional"."Debemos ampliar mercados para profundizar el intercambio libre con [Brasilia], exportar baterías de litio y todo lo que produce nuestro país, como urea y electricidad", en atención a que la vecina nación representa un inmenso mercado, de más de 200 millones de personas, detalló.En cuanto al Mercosur, "no creo que nos convenga volver atrás o salirnos. Vi que el candidato Quiroga habla de salirse de este espacio, lo cual no es una política nacionalista", comentó Cardona.Para este analista, especializado en energías, en el porvenir Bolivia y Brasil deberían incrementar el desarrollo de electricidad en conjunto, mediante la instalación de hidroeléctricas en los ríos amazónicos que comparten. El permanente crecimiento del mercado y la industria brasileña justificaría esta inversión y generaría importantes ingresos para el Estado Plurinacional, aseguró.

