Impuesto a remesas "es parte de la guerra ideológica de EEUU contra los migrantes"

Impuesto a remesas "es parte de la guerra ideológica de EEUU contra los migrantes"

Si la iniciativa fuese aprobada en el Capitolio, afectará a las comunidades de menores recursos económicos en México. Incluso, podía alterar las tendencias de reducción de la pobreza registrada en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)."Es parte, todo esto, de la guerra ideológica contra los migrantes", dice Jorge Mújica, un activista integrante de la organización no gubernamental Arise, con sede en Chicago, y quien lleva décadas trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos en el país norteamericano.Para el activista y migrante, la propuesta no tiene sentido ni terreno donde afincarse. "Los migrantes van a seguir viniendo a trabajar a Estados Unidos porque aquí se paga seis veces más que el salario en México", explica el defensor de los derechos humanos.Mújica opina que no hay realmente posibilidad de implementar una medida así, por lo menos a corto plazo.El proceso legislativo no paraEl 18 de mayo, el comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes tenía planeado volver a reunirse para debatir la iniciativa conocida como Gran y hermoso proyecto de ley, en la que se incluye la propuesta de gravar con 5% las remesas enviadas a cualquier país del mundo por cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense. Dos días antes, la moción fue rechazada en el comité de presupuesto por 21 votos en contra y 16 a favor, luego de que un grupo de cinco legisladores republicanos se opusieran a ella, con el argumento de que no contemplaba suficientes recortes al gasto gubernamental y no sentaba las bases para combatir el déficit público.Sin embargo, los legisladores no hicieron ninguna referencia a la sección en donde se incluye el impuesto a esos apoyos, por lo que esta parte del proyecto podría ser aprobada en las próximas votaciones. La iniciativa, de cualquier manera, tiene que ser avalada todavía por el pleno de la Cámara de Representantes y, posteriormente, por el Senado del país norteamericano.Doble impuesto y de difícil aplicación Para Mújica, la iniciativa sería infinitamente difícil de aplicar, esto porque ninguno los documentos con los que se comprueba la ciudadanía –como el acta de nacimiento o el pasaporte o el certificado de naturalización—son papeles que las personas lleven en sus bolsillos a la hora de enviar recursos al extranjero.El activista recordó que 17 estados de la nación norteamericana ya han propuesto esta medida y ninguno lo llevó a cabo."En los otros 17 estados se ha rechazado porque no es práctica, porque es doble impuesto. De por si uno ya paga el servicio, el impuesto de nómina y de compras y declara impuestos. No tendría sentido una medida así, sería tremendamente redundante y muy poco práctica", dice el miembro de Arise Chicago.Altas comisiones, otro pago que no está en el foco El maestro Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que, además de los impuestos, los trabajadores migrantes que envían remesas desde EEUU pagan altas comisiones tanto a los bancos como a las empresas conocidas como remesadoras.De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), ese grupo mandó a sus familiares en el territorio mexicano 64.746 millones de dólares en 2024, un monto récord equivalente a alrededor de 3,1% del PIB nacional.La remesadoras y bancos que hacen estos servicios llegan a cobrar hasta 15 dólares por transacción.Por ejemplo, si un trabajador envía 500 dólares desde Los Ángeles a México, Banco Inbursa cobra una comisión de 15 dólares, Ria Money Transfer pide siete dólares, y Western Union solicita ocho dólares, según la calculadora de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mexicana."Hay una doble cara, por no decir hipocresía", menciona Martínez Cortés. "Los legisladores que tanto se desgarran las vestiduras, nunca han presionado para que ciertas agencias privadas bajen la comisión", agrega.Efectivo en zonas de alta marginaciónConforme a los últimos datos disponibles del Banxico, entre enero y marzo de este año se enviaron 14,2 millones de dólares.La entidad que recibió mayor número de recursos en este período de tiempo fue Michoacán (occidente), con 1.269 millones de dólares, un 8,9% del total de los ingresos por remesas, seguido por Jalisco (occidente) y Guanajuato (centro), con 1.249 y 1.218 millones de dólares, respectivamente.Aunque los receptores de remesas se concentran en entidades con ingresos medios, los recursos que se envían desde el territorio estadounidense son fundamentales en municipios con altos índices de pobreza.Es el caso, por ejemplo, de Metlatónoc, una pequeña localidad en la región de la montaña de Guerrero, en la cual viven de 19.000 habitantes. De estos, el 99,7% de ellos se encontraba en situación de pobreza y para 45,5% no ingresaba lo suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, conforme a los datos de 2020 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), que son los más recientes.Este municipio de la montaña guerrerense recibió 1,6 millones de dólares en el primer trimestre de este año, según Banxico. Entre octubre y diciembre de 2024 tuvo ingresos por remesas de 1,3 millones de dólares y, de julio y septiembre de ese mismo año, llegaron recursos por poco más de un millón de dólares.Están también los casos de municipios de Chiapas como Las Margaritas, una demarcación de 127.000 habitantes y 94,1% de ellos en situación de pobreza; recibió 37.2 millones de dólares en el primer trimestre de este año.También es la situación de Simojovel, en la zona conocida como Los Altos, una de las regiones con mayor pobreza del país, a donde llegaron 34,4 millones de dólares solo en los primeros tres meses de este año, destacó el banco central mexicano.El nuevo impuesto impactaría en las comunidades con mayor pobreza, dice el maestro Martínez Cortés, quien resalta que otro golpe tiene que ver con el tipo de cambio, en un escenario en el que una apreciación del peso significaría menos ingresos para los receptores de remesas.Aún no está claro si las afectaciones de este nuevo impuesto se verían reflejadas en las mediciones de pobreza que, tanto el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) como el Coneval, harán públicos en el segundo semestre de este año.De cualquier manera, se puede prever un golpe en el consumo privado que, de hecho, ya viene presentando cifras negativas en los últimos meses.Caucus hispano: medida miope e imprudenteEn una carta enviada el 16 de mayo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, 24 congresistas estadounidenses, integrantes del Caucus Hispano, rechazaron el nuevo gravamen al envío de remesas que calificaron como discriminatorio y punitivo."Estas transferencias no son lujos frívolos: son vitales para ayudar a los familiares en el extranjero a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance", señalaron los legisladores.Los representantes y senadores destacaron que tan solo en 2023, los residentes de EEUU enviaron 93.000 millones de dólares en remesas a nivel mundial."Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluyendo a titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante (entre ellos, empleados H-1B, H-2A y H-2B), mientras que eximiría a los ciudadanos estadounidenses", dijeron los legisladores."Interrumpir este flujo no solo es moralmente miope, sino también fiscalmente imprudente. Solo exacerbará aún más la migración irregular en el hemisferio occidental", argumentaron.¿Batalla perdida?La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la propuesta es un acto discriminatorio y, además, viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EEUU —que está vigente desde 1994—, afectando a los que menos tienen y a los mexicanos que viven en Washington.Sheinbaum dijo que su Gobierno enviará a funcionarios al Congreso estadounidense para tratar de convencer a los legisladores estadounidenses de los aspectos negativos de la iniciativa. También instó a los políticos mexicanos a enviar una delegación al Capitolio para tratar de impedir que se apruebe la medida.Sin embargo, no está claro en qué medida será escuchadas estas voces a la hora de discutir una iniciativa prioritaria para el Gobierno del presidente Donald Trump en los pasillos del Capitolio y de la propia Casa Blanca, cuyos nuevos inquilinos parecen haberse subido al tren de esta guerra ideológica contra los migrantes en la que ya han ganado algunas batallas.

