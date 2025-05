https://noticiaslatam.lat/20250509/migrantes-se-alejan-de-la-atencion-medica-por-temor-a-ser-deportados-1162437982.html

Migrantes se alejan de la atención médica por temor a ser deportados

Migrantes se alejan de la atención médica por temor a ser deportados

De acuerdo con el diario The New York Times (NYT), a lo largo del territorio estadounidense, van en aumento las citas canceladas de los pacientes migrantes, esto por temor a ser deportados.Este miedo se incrementó después de que el mandatario estadounidense eliminó una política aprobada por su antecesor, Joe Biden (2021-2025), donde protegía a esta población en hospitales, clínicas e iglesias frente a una posible deportación."Realmente estamos creando no solo riesgos de salud muy graves, sino riesgos económicos a largo plazo para nuestro país (...). Estas políticas están creando un miedo e incertidumbre muy reales para las personas y tienen un tremendo impacto en su capacidad para funcionar en el día a día", comentó al NYT Julie Linton, pediatra y miembro del comité de asuntos del gobierno federal de la Academia Americana de Pediatría.Según el diario, muchas personas migrantes sufren de altas tasas de enfermedades crónicas como presión arterial alta y diabetes que, de no tratarse, pueden provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves.El miedo se ha extendido también en otros ámbitos de la vida cotidiana de los migrantes indocumentados que viven en EEUU. Previo al 5 de mayo, cuando la comunidad mexicana en EEUU celebra la victoria de la nación latinoamericana sobre el Ejército francés en la llamada batalla de Puebla, que ocurrió en 1862, organizaciones latinas en la nación norteamericana cancelaron todo tipo de eventos masivos por las estrictas medidas contra la comunidad migrante.Los organizadores dijeron en CNN que muchos latinos, ya sean con una residencia legal o indocumentados, temen ser arrestados si se reúnen públicamente en grandes multitudes. También informaron que algunos tienen miedo de asistir a la iglesia, ir a trabajar o incluso llevar a sus hijos a la escuela.Desde enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado redadas en las llamadas "ciudades santuario" como Chicago, lo que limita la cooperación con el Gobierno federal al aplicar leyes sobre esta materia.De igual forma, el presidente Donald Trump también ha autorizado a los miembros del ICE a actuar en escuelas e iglesias, así como a deportar a personas migrantes con una situación irregular por supuestos vínculos con bandas criminales, a menudo sin mostrar pruebas.

