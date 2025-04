https://noticiaslatam.lat/20250427/nuestra-realidad-es-muy-cruda-la-poblacion-indigena-en-mexico-es-mas-vulnerable-a-la-pobreza-1162228524.html

"Nuestra realidad es muy cruda": la población indígena en México es más vulnerable a la pobreza

Los hablantes de lenguas indígenas en México se encuentran más vulnerables que el resto de la población ante la pobreza, de acuerdo con un reciente estudio del...

Especialistas y hablantes de lenguas indígenas consultados por Sputnik opinaron que la pobreza que afecta a este sector de la población se debe en parte a las condiciones geográficas en las que habitan, en muchas ocasiones aisladas y de difícil acceso, pero también a cuestiones estructurales históricas como la discriminación social y laboral, así como la falta de políticas públicas específicas para ellos."El informe es crudo y triste, pero al fin es real (…) porque los que somos descendientes indígenas (hablantes o no hablantes) los que 'venimos de abajo', los discriminados, los migrantes y los afrodescendientes, sabemos lo difícil, injusto y cruel que es la vida si naciste en el seno de una familia indígena, peor aún si esa familia fue despojada o violentada", dijo Manuel Gómez Salazar, docente con 25 años de servicio, hablante y traductor de tutunakú, originario de Coyutla, Veracruz (este).Nueve de cada 10, en pobrezaDe acuerdo con el informe Pobreza y Población Indígena en México publicado en marzo por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), para 2022 había en México 7,6 millones de hablantes de lengua indígena en el país, 4 millones de ellos mujeres y 3.6 millones hombres.Conforme al documento, el porcentaje de población en situación de pobreza en personas hablantes de lengua indígena fue mayor hasta en 50% respecto al promedio nacional.Sin embargo, entre las personas hablantes de lengua indígena monolingües (es decir, quienes no hablan español), 87%, aproximadamente nueve de cada 10 personas, estaban en situación de pobreza.En cuanto a la situación de hablantes de lengua indígena monolingües en condición de pobreza extrema, el Coneval señala que entre 2018 y 2022, pasó de 69.5 % a 58.6 % (de poco más de 443.000 pasó a alrededor de 333.000 personas).Lo anterior da cuenta que, en 2022, seis de cada 10 personas monolingües se encontraban en dicha situación.Además, la población monolingüe es el único grupo que presentó una variación ascendente en el porcentaje de su población en situación de pobreza moderada, al pasar de 25,7% a 28,3%. Por su parte, la incidencia de la pobreza extrema se presentó en tres de cada 10 personas pertenecientes a un hogar indígena y en una de cada cuatro personas hablantes de lengua indígena bilingües.Factores geográficos e históricos"Son cifras alarmantes", afirmó el actuario Servando Valdés Cruz, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para el académico, esta condición tiene que ver en parte con el contexto de distribución geográfica de estas poblaciones.El profesor universitario destacó que, en 2022, un 61,3% de la población hablante de lenguas indígenas radicaba en localidades de 2.500 habitantes o menos."Eso implica más condiciones de vulnerabilidad económica, mayor aislamiento social y geográfico del resto de otros grupos poblacionales", dijo Valdés en entrevista con Sputnik. "Un aislamiento geográfico se traduce en muchos sentidos en una mayor pobreza".Sin embargo, destacó el integrante del PUED, también influyen factores estructurales como la discriminación social, educativa, laboral y la estigmatización que enfrenta este sector de la población.Cada vez menos y cada vez más aislados"En cada municipio, localidad, ciudad, o estado no existen traductores que puedan apoyar a nuestros pueblos indígenas y a sus ciudadanos a reclamar sus derechos y por ello son aislados", afirmó Delfino Texco Sosa, maestro de primaria en el norte de Veracruz y también hablante de tutunakú, al ser consultado sobre el informe del Coneval.Para este profesor de Coyutla, una localidad del norte de Veracruz de unos 23.000 habitantes, de los cuales prácticamente la mitad (11.263) son hablantes de lengua indígena, los programas sociales impulsados desde el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador no han logrado atajar el problema de raíz."No han salido de la pobreza extrema, siguen siendo pueblos destinados a recibir y vivir de las dádivas del Gobierno, no hay mejores empleos con salarios dignos y justos", dijo el profesor indígena.El informe del Coneval señala que en los grupos indígenas se observa que más del 50% de la población registra ingresos inferiores a la Línea de Pobreza por Ingresos; es decir, que sus ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica.En 2022, el caso de la población monolingüe destaca debido a que el porcentaje de población en esta situación (86,9%) prácticamente duplica la incidencia nacional."No se trata de clasificar, sino de aplicar la ley"Para Antonio Cabrera Marcos, también hablante de tutunakú, no son necesarios programas específicos ni reformas legales para favorecer a los hablantes de lenguas indígenas, sino simplemente aplicar las leyes existentes en el país."Si bien el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas de México, no se trata solamente de legislar a favor de los grupos 'vulnerables', sino de verdaderamente llevar a la práctica las leyes ya existentes para todos los mexicanos”, dijo Cabrera Marcos."Los avances que se han tenido en la legislación son importantes, pero la mayoría de las veces es letra muerta, es como traducir a lengua indígena algún escrito y tenerlo en alguna comunidad donde la gente no escribe ni lee", ejemplificó el maestro."Es por todos sabido que los indígenas tienen mayores desventajas frente a un mundo cada vez más global y por ese motivo esas personas no permiten que sus hijos continúen con sus tradiciones, costumbres y en ocasiones su lengua, saben que eso en lugar de abrir puertas podría significar lo contrario", añadió.De acuerdo con el coyutlense, la situación de los grupos indígenas mejoraría de manera sustancial con medidas como la procuración de un trato igualitario a las personas indígenas en cualquier tipo de trámite, la garantía de servicios médicos de calidad, la procuración de los derechos laborales y la afinación de la entrega de los programas sociales.Para el actuario Servando Valdés se requieren más políticas públicas, sobre todo en la preservación lingüística y cultural de las comunidades indígenas."Tendrían que atender con programas más diseñados con criterios específicos, tomándose en cuenta estas condiciones geográficas, lingüísticas y de exclusión histórica de las comunidades indígenas", aseguró el académico.Cuentas pendientes"El Gobierno tiene una cuenta pendiente con los pueblos originarios, los hablantes indígenas necesitamos que se impulsen políticas reales y que realmente impacten en los pueblos olvidados, que existan programas que impulsen y garanticen realmente la permanencia, la enseñanza, la divulgación y el respeto de las lenguas y de los pueblos indígenas, así como sus derechos fundamentales, pero que sean públicas y de fácil acceso para todos", comentó el maestro Delfino Texco Sosa.

