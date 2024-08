https://noticiaslatam.lat/20240815/es-aun-lejano-por-que-el-salario-minimo-con-sheinbaum-podria-no-alcanzar-el-alza-que-propone-1156810752.html

"Es aún lejano": ¿por qué el salario mínimo con Sheinbaum podría no alcanzar el alza que propone?

"Es aún lejano": ¿por qué el salario mínimo con Sheinbaum podría no alcanzar el alza que propone?

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, busca que el salario mínimo llegue a más de 11.000 pesos mensuales (alrededor de 599 dólares) para 2030... 15.08.2024

"Es aún lejano este nivel (...). [La futura mandataria] necesita hacer más cálculos para no incurrir en errores y echar campanas al vuelo antes de tiempo", destaca el experto en entrevista para Sputnik.Las razones por las que podría no lograrse el estimado respecto al sueldo mínimo son el crecimiento económico nacional inferior a 3% y los temores de recesión en Estados Unidos, principalmente."En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una perspectiva de crecimiento para México en 2025 de 1,6%, en el caso de la Secretaría de Hacienda [mexicana], está en un rango de 2 a 3% (...). Igualmente, debemos ver los pronósticos que se den a conocer en la presentación del Paquete Económico", precisa.La estrategia de la próxima mandataria mexicana va en el mismo sentido que la del todavía jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, ya que también busca seguir impulsando el salario mínimo.Sin embargo, hay algunos cambios. Por ejemplo, estima que, en valores nominales actuales, el sueldo mínimo en México alcanzará los 301,20 pesos diarios (15,98 dólares), que son 9.035 pesos mensuales (479,21 dólares. Con eso, Sheinbaum prevé que en la primera fase en esta meta, el incremento acumulado en esos años sea de, al menos, 20%.Para 2030, es decir, en el cierre de su Gobierno, "el salario mínimo (...) será suficiente para que una familia tenga acceso a los productos básicos y una vivienda digna, y será el [sueldo] más alto en la historia de México, de alrededor de 2,5 canastas básicas", se lee en el documento 100 pasos para la transformación.El salario mínimo con AMLODurante el sexenio de López Obrador, que inició en diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024, el incremento al salario mínimo ha sido mayor que en anteriores gobiernos.En 2018, el sueldo mínimo general que percibían los mexicanos era de 88,36 pesos (cerca de 5 dólares) al día, con un alza de solo 3,9%, es decir, 2.650 pesos al mes (alrededor de 139,58 dólares). Este fue el último año de la Administración del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018).A partir de 2019, ya con el Gobierno de López Obrador en marcha, los ajustes salariales han sido los siguientes:En el caso del salario mínimo percibido en la zona libre de la frontera norte del país latinoamericano, en 2018 fue el mismo que en el resto del país (88,36 pesos o aproximadamente 5 dólares). Esta situación también se modificó durante el Gobierno mexicano actual.Lo que ayudaría a alcanzar la metaAunque la estimación para lograr los 11.295 pesos mensuales (599 dólares) respecto al salario mínimo en México no sea posible en un solo sexenio, Martínez Cortés identifica tres puntos que le ayudarían a alcanzar esa meta en un mediano o largo plazo: una economía local próspera, certidumbre para los empresarios nacionales y reforzar la confianza en los inversionistas mexicanos e internacionales."El empresario, al aumentar su producción, significa que hay más ventas y, a su vez, que podría contratar más personal. Estas condiciones son las que deberían permear desde el 1 de octubre de este año en adelante para lograr esa cifra", asegura.El también maestro en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisa que, en el caso del mandato de López Obrador, existió un nuevo elemento que, en parte, le permitió incrementos de más de 10% anuales en el sueldo mínimo: la participación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Mientras tanto, la estrategia de Sheinbaum para lograr este hito en el sueldo mínimo en México tiene otras propuestas. Por ejemplo, propone el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), encargada de revisar anualmente esa cifra.Para ese fin, se necesita reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana, lo que dotaría al organismo de "facultades para revisar la concentración que existe en los mercados laborales de las diferentes entidades, municipios e industrias del país, así como para perseguir y multar empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo y proponer cambios en ciertas industrias para reducir el desequilibrio entre trabajadores y empresas", señala la mandataria electa en 100 pasos para la transformación.Remesas y programas sociales: ¿qué cambiará?El coordinador de LACEN expresa que, otra característica del Gobierno mexicano en turno para complementar el dinero que recibe la población, fue el impulso a programas sociales, como las pensiones a personas adultas mayores y becas para los estudiantes de menores recursos, y el alto nivel de remesas enviadas al país latinoamericano desde el extranjero.Con la nueva presidenta de México habrá mayor énfasis en los apoyos sociales, vaticina Martínez Cortés."De todo el gasto que se generará en los próximos seis años, la prioridad, sin duda, serán los programas sociales; marcarán la continuidad respecto al gasto social. Igualmente, el 2 de junio [día de las elecciones presidenciales mexicanas], se reflejó que estos proyectos aseguran el voto de las familias beneficiadas", considera."Por esta razón, [los ajustes al salario mínimo] y los apoyos sociales podrían generar una nueva política de masas, misma que detonaría una inédita política social", concluye.

