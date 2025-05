https://noticiaslatam.lat/20250517/el-departamento-de-seguridad-nacional-de-eeuu-podria-aprobar-un-reality-show-sobre-migrantes-1162596347.html

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU podría aprobar un 'reality show' sobre migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU podría aprobar un 'reality show' sobre migrantes

17.05.2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es el encargado de analizar el proyecto de Rob Worsoff, un inmigrante canadiense que ha realizado producciones como The Millionaire Matchmaker y The Biggest Loser.La propuesta de Worsoff ha sido criticada debido a que, según el portal, causaría "menosprecio" hacia los participantes.Mientras tanto, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, señaló en un comunicado enviado a CNN que esta no es la primera vez que una persona envía un proyecto para llevar un tema político a las pantallas.En el caso de este posible reality show, la funcionaria aseguró que "no hay nadie que pierda en este programa. Es ridículo siquiera sugerir lo contrario".De igual forma, McLaughlin añadió que todas las personas que podrían estar concursando "son buenos candidatos"."No estoy menospreciando a nadie; les estoy ofreciendo la oportunidad de pasar al frente de la fila y que nadie más pierda. De hecho, todos los demás en la fila se sentirán más humanos, conoceremos sus rostros y su historia, los amaremos y quizás consigan un trabajo, o quizás tengan otras oportunidades", indicó.Mientras tanto, la política migratoria del presidente Donald Trump ha sido controversial, debido a las diversas trabas y ajustes contra las personas que, por diversas causas, abandonan sus naciones de origen y viajan a lo largo del continente americano para llegar a EEUU.Por ejemplo, el 8 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) canceló los permisos migratorios de cerca de un millón de personas que ingresaron al país norteamericano a través de la aplicación CPB One.De igual manera, el general de la Fuerza Aérea Gregory Guillot, mando del Comando Norte de las FFAA estadounidenses, señaló que la presencia de elementos del Ejército en la frontera que comparten con México, principal entrada de migrantes irregulares a la nación norteamericana, estará vigente, por lo menos, dos años más.

