Republicanos en EEUU bloquean reforma para gravar remesas

Republicanos en EEUU bloquean reforma para gravar remesas

El proyecto de ley que busca tasar con 5% las remesas que envían trabajadores en Estados Unidos a sus familias en el resto de mundo fue frenado en el Comité de... 16.05.2025, Sputnik Mundo

El plan, llamado oficialmente Gran y hermoso proyecto de ley, fue rechazado en el Comité de Presupuesto de la Cámara baja del Congreso de EEUU por 21 votos en contra y 16 a favor. Cinco legisladores republicanos y todos los demócratas del órgano se pronunciaron en contra.La iniciativa, que propone entre otras cosas, tasar con 5% las remesas que envían los trabajadores en EEUU a sus familias en todo el mundo y quitar el seguro médico a los trabajadores en situación migratoria irregular, ha sido fuertemente criticada por el Gobierno de México, un país donde estos apoyos representan el mayor ingreso de divisas.Los republicanos que votaron en contra del proyecto dijeron que la propuesta no resuelve el problema del déficit en EEUU, al concentrarse demasiado en el gasto y no en los ahorros.De acuerdo con la prensa estadounidense, los legisladores republicanos intentaran una nueva votación en el Comité de presupuesto el próximo domingo y confían en obtener esta vez una mayoría.La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump, tendría que ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes y luego por el Senado de EEUU.De acuerdo con medios estadounidenses, el fracaso de la votación supuso un revés para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros altos cargos republicanos que quieren que el amplio paquete avance en la Cámara antes de que los miembros abandonen Washington para un receso de una semana a finales de mes.La propuesta ha sido rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha dicho que se trata de una iniciativa discriminatoria y que va en contra de la propia Constitución de EEUU.México recibió cerca de 64.700 millones de dólares en remesas en 2024, un monto récord que ha ayudado al país latinoamericano a abatir sus índices de pobreza.Según la prensa estadounidense, los republicanos que rechazaron el proyecto expresaron su decepción por el hecho de que el paquete no incluya mayores recortes del gasto, ni reduzca drásticamente los beneficios fiscales para los hogares de bajos ingresos.

